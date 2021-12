Jetzt aber schnell: 5 einfache Last-Minute-Geschenke zu Weihnachten

Huch, bald ist ja Weihnachten! Sie haben noch kein Geschenk? Keine Panik, wir haben fünf kreative Geschenkideen, mit denen Sie an Heiligabend überzeugen.

14.12.2021 | Stand: 11:12 Uhr

Der 24. Dezember rückt immer näher und damit der Tag des Beschenken und Beschenktwerdens. Doch bei all dem vorweihnachtlichen Stress kommt es schon einmal vor, dass man nicht dazu kommt, die Geschenke rechtzeitig einzukaufen. Corona macht dank Lieferengpässen die Situation nicht besser.

Keine Lust, auf den ollen Erlebnisgutschein im Internet zurückzugreifen? Für alle, die ein bisschen kreativer sein mögen, hat allgaeuer-zeitung.de fünf ebenso einfache wie schnelle Geschenkideen zusammengetragen, die den Liebsten an Heiligabend gewiss ein Lächeln aufs Gesicht zaubern:

Last-Minute-Geschenke für Weihnachten: Persönliche Fotowand

Auch US-Präsident Biden und First Lady Jill Biden sind auf den Geschmack von Fotowänden gekommen. An Weihnachten bietet sich allerdings ein Bilderrahmen mit mehreren Einteilungen an, um dort mehr Fotos unter zubekommen. Bild: Evan Vucci, dpa (Archiv)

Was gibt es Passenderes als am Fest der Liebe eine Fotowand mit den Bildern der Liebsten geschenkt zu bekommen? Dieses Präsent überzeugt nicht nur durch seine persönliche Note, sondern auch durch seinen geringen Arbeitsaufwand: Einfach eine Pinnwand oder einen Bilderrahmen mit den Fotos individuell gestalten. Die Fotoflächen kann man in vielen Dekorationsgeschäften und Drogerien finden. Praktisch bei Letzteren: Dort kann man in der Regel die Bilder direkt über das Handy auswählen und preiswert vor Ort ausdrucken.

Selbst gemachte Süßigkeiten: Einmal Pralinen zum Verschenken bitte!

Pralinen, die in Milch geschmolzen eine Trinkschokolade ergeben, sind einfach und schnell selber gemacht. Und natürlich lecker obendrein. Bild: Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

Zum Vernaschen süß: Selbst gemachte Leckereien kommen bei jedem gut an und sind darüber hinaus weniger kompliziert herzustellen als gedacht. Man braucht zum Beispiel kein großer Bäckermeister sein, um eine eigene Backmischung als Geschenk herzustellen. Dazu muss man nur alle Zutaten (die man leicht in jedem Supermarkt bekommt) von fein bis grob schichtweise in ein Glas füllen. Zwischen jeder Schicht sollte man das Gemisch einmal festklopfen. Das verhindert, dass Luft eingeschlossen wird. Das Glas sollte möglichst ganz gefüllt sein. Dann nur noch verschließen und die Backanleitung handgeschrieben mit einem Knoten am Deckel befestigen – fertig!

Pralinen sind übrigens auch unkompliziert herzustellen und geben als Geschenk trotzdem einiges her.

Als Basis mischt man zum Beispiel Schokolade, Nüsse und Sahne zu einer Creme zusammen.

Diese anschließend in eine Eiswürfelform geben.

Die eingefrorenen Würfel zum Schluss nur noch in geschmolzener Schokolade wälzen.

Weihnachtsgeschenk

Fertig ist das süße

Selbst gestaltetes Kochbuch: Weil Liebe durch den Magen geht

Wie macht Oma eigentlich immer diese leckeren Schupfnudeln? Ein Kochbuch zum Selber ausfüllen kann Rat geben. Bild: Uli Deck, dpa (Symbolbild)

Ob nun blutiger Anfänger oder bereits Fünf-Sterne-Koch: Dieses Geschenk ist einfach für jeden geeignet, der Essen liebt. In jeder Familie und in jedem Freundeskreis gibt es mindestens ein Gericht, das Vorfreude weckt oder mit dem man schöne Erinnerungen verbindet. Warum also nicht die Rezepte für die Lieblingsessen des Beschenkten in ein Kochbuch eintragen und dann zum Selber ausfüllen weitergeben? Ist dieser fleißig genug, hat er am Ende ein Geschenk, das er sein Leben lang genießen kann. Kochbücher zum Ausfüllen findet man in jeder Buchhandlung.

Eigene Musikliste auf Spotify erstellen: Das neue CD-Brennen

Es müssen nicht nur Lieder sein, die auf der Geschenk-Playlist zu hören sind. Auch Podcasts und sogar Hörbücher kann man in dem Audio-Streaming-Dienst finden. Bild: Franziska Gabbert, dpa (Symbolbild)

Früher hat man Kassetten und selbst gebrannte CDs verschenkt, heute gibt es dafür Spotify. Zum Glück! Denn wenn das Weihnachtsgeschenk mal wirklich schnell gehen muss, dann bietet sich das Erstellen einer Playlist auf Spotify an. Der Audio-Streaming-Dienst hat so ziemlich alle Lieder jeglichen Genres im Programm. Wer den Musikgeschmack seiner Liebsten also gut kennt, wird hier also auf jeden Fall fündig.

Einfach dazu die Lieder in eine neue Playlist ziehen und diese dann per Handy oder PC verschicken. Mit diesem persönlichen Geschenk versüßt man dem oder der Beschenkten auf jeder Fahrt - sei es nun im Auto oder mit der Bahn - auch über Weihnachten hinaus die Reisezeit.

DIY-Gutschein für den perfekten Tag: Nichts geht über gemeinsame Zeit

Klein, bunt und praktisch: Gutscheine sind der Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken. Besonders schön ist es aber, wenn man diese ganz individuell und auf den Beschenkten zugeschnitten gestaltet. Bild: Marc Müller, dpa (Symbolbild)

Zum Schluss gibt es doch noch eine Empfehlung für einen Gutschein. Do-It-Yourself (deutsch: Mach es selbst) ist auch hier gefragt, dafür wird sich der Beschenkte umso mehr freuen. Denn eines der schönsten Dinge, die man verschenken kann, ist die gemeinsame Zeit mit anderen. Vor allem Corona führt einem das in den letzten zwei Jahren vor Augen.

Eine ebenso schnelle wie persönliche Geschenkidee ist also, den "perfekten Tag für 2022" zu planen und diesen über einen selbst gestalteten Gutschein zu verschenken. Als Material dazu eignen sich unter anderem Fotos und Textschnipsel aus Zeitschriften oder der eigenen Bildersammlung auf dem Handy. Ein weiterer Tipp: Aufgrund der Pandemie bieten viele Gastronomen und Event-Organisatoren nach wie vor Gutscheine an. Auch die lassen sich im DIY-Gutschein für den perfekten Tag wunderbar mit einbinden.

Viel Erfolg beim Nachmachen und viel Spaß beim Verschenken!

