Weinfest am Gardasee 2023: Das ist beim Festa dell'uva e del vino Bardolino geboten

Das Festa dell'uva e del vino Bardolino 2023 am Gardasee ist eines der bekanntesten Weinfeste der Region. Hier alle Infos zu Datum, Programm und Anfahrt.

10.08.2023 | Stand: 13:29 Uhr

Der Gardasee ist auch für seinen Wein bekannt - und der wird entsprechend gefeiert. Das Festa dell'uva e del vino Bardolino etwa wird auch 2023 wieder mehr als 100.000 Menschen in den Ort am Südostufer des Sees locken. Hier alle Infos zum bekanntesten Weinfest am Gardasee.

Weinfest in Bardolino: Wann ist das Festa dell'uva e del vino Bardolino 2023?

Das Fest dauert dieses Jahr fünf Tage und findet von Donnerstag, 28. September, bis Montag, 2. Oktober 2023 statt. Eröffnung ist jeweils um 11 Uhr vormittags.

Wo findet das Weinfest in Bardolino statt?

Bardolino ist eine Gemeinde mit rund 7000 Einwohnern am Ufer des Gardasees. Das Weinfest findet an der Uferpromenade zwischen Punta Mirabello und Punta Cornicello statt, dazu im Parco Carrara Bottagisio. Erwartet werden wieder wie in den Vorjahren mehr als 100.000 Besucher an den fünf Tagen.

Programm 2023: Was ist beim Festa dell'uva e del vino in Bardolino geboten?

Das 92. Trauben- und Weinfest in Bardolino steht wieder ganz im Zeichen des bekannten, nach dem Ort benannten Wein. Geboten werden unter anderem

Musikkonzerte am Abend,

Essens- und Weinstände

Werbestände für den Bardolino-Wein

geführte Verkostungen, die vom Consorzio Tutela Vino Classico DOC organisiert werden

Umzüge von Musikkapellen

Theateraufführungen

Ausstellungen der besten Trauben und des besten Bardolino-Weins.

Gibt es beim Weinfest in Bardolino 2023 auch wieder ein Feuerwerk?

Ja, das Feuerwerk beim Festa dell'uva e del vino Bardolino ist für den Abend des 1. Oktober geplant. Weitere Informationen zum Weinfest 2023 in Bardolino gibt es auf der offiziellen Webseite des örtlichen Tourismusverbands.

Was muss man zum Bardolino-Wein generell wissen?

Bardolino ist nicht etwa eine Rebsorte, sondern ein Wein, der nach dem zentralen Ort des Anbaugebiets, eben Bardolino am Ufer des Gardasees, benannt ist. Der Wein besteht aus den Rebsorten Corvina Veronese, Rondinella und Molinara und wird in den Qualitätsstufen DOC und DOCG produziert. Zur Erzeugenzone gehören unter anderem die Orte Bardolino, Garda, Lazise und Costermano.

Neben dem klassischen Rotwein wird in der Region auch der Rose-Wein „Bardolino Chiaretto DOC‟ hergestellt, aus den gleichen Trauben wie der rote Bardolino, aber eben nur durch Vinifizierung der Traubenhäute. Zu trinken gibt es beim Festa dell'uva e del vino Bardolino am Ufer des Gardasees natürlich beide Sorten.

Wo kann ich beim Weinfest in Bardolino parken?

Parkplätze sind in Bardolino größtenteils kostenpflichtig. Und wichtig zu wissen: Die historische Altstadt von Bardolino ist im Sommer zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Öffentliche Parkplätze gibt es unter anderem in der

Via dello Sport, 1

Via Gardesana dell'Acqua, 11

Via XX Settembre

Via della Madonnina

Lungolago Cipriani

Anfahrt: So klappt die Anreise nach Bardolino

Wer von Deutschland aus zum Gardasee reist, sollte die Route über München wählen. Von dort geht es weiter nach Innsbruck in Tirol und auf die Brenner-Autobahn A22 in Richtung Verona-Modena. Dann Ausfahrt Rovereto Sud, nun die Staatsstraße SS249 in Richtung Mori und Torbole und den Schildern folgend nach Bardolino. Von Süden: Ausfahrt Affi, Richtung Bardolino, Garda und Malcesine.

Anfahrt über die A4: Ausfahrt Peschiera del Garda, Richtung SS249 Peschiera, Bardolino, Garda und Malcesine. Und immer daran denken: Wer in Österreich und Italien die Autobahnen nutzt, braucht eine Vignette. Außerdem gibt es noch andere Vorschriften und Verbote am Gardasee.

Wer schon früher am Gardasee ist: Das Märchenfest, oder die "Notte di Fiaba" begeistert Jahr für Jahr viele tausend Touristen und Einheimische von jung bis alt. 2023 findet das Märchenfest in Riva del Garda vom 24. bis 27. August statt. Hier alle Infos zu dem Fest.