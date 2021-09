Weltpremiere des 25. James-Bond-Films: Viel Applaus für Craigs Finale

Allen Grund zur Freude hat (noch) Léa Seydoux: Als Dr. Madeleine Swann in "Spectre" (2015) hat sie ihre erste Filmbegegnung mit Bond überlebt. Ob das wohl für das Bond Girl auch in dem neuesten James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" der Fall sein wird? Der Film erscheint am 30. September in den deutschen Kinos.