Wikileaks-Gründer Julian Assange muss damit rechnen, an die USA ausgeliefert zu werden. Das entschied ein Londoner Gericht am Freitag.

10.12.2021 | Stand: 11:39 Uhr

Ein Berufungsgericht in London hat die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für Julian Assange gekippt. Das teilte ein Richter am Londoner High Court am Freitag mit. Der Wikileaks-Gründer muss nun damit rechnen, doch noch an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden.

Weitere Informationen folgen.

