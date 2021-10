Wo ist Refomationstag 2021 Feiertag in Deutschland?

Am 31. Oktober ist Reformationstag. Wo ist das ein Feiertag? Und welche Bedeutung hat der Reformationstag eigentlich? Der Überblick.

Am 31. Oktober denken viele Menschen vor allem an Halloween. Tatsächlich ist der Tag in vielen Bundesländern aber ein christlicher Feiertag. Wo genau? Und was wird am Reformationstag gefeiert? Der Überblick.

Wo ist der Reformationstag 2021 gesetzlicher Feiertag?

Der Reformationstag am 31. Oktober ist seit der Wiedervereinigung gesetzlicher Feiertag in

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

und seit 2018 auch in

Niedersachsen

Bremen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Was hat der Reformationstag mit Halloween zu tun?

Nichts - außer, dass beides am gleichen Tag begangen wird. Halloween wird als Brauchtum am 31. Oktober gefeiert, dem Vorabend des Allerheiligentages, englisch "(All) Hallows' Eve(ning)". Die Tradition, schauerlich grinsende Kürbisköpfe aufzustellen, hat ihren Ursprung in einem Fest der Kelten. In der irischen Mythologie kommen Gestorbene in dieser Nacht aus dem Totenreich zurück.

Was wird am Reformationstag gefeiert?

Evangelische Christen feiern am 31. Oktober den Beginn der kirchlichen Erneuerung (lateinisch: Reformation) durch Martin Luther (1483-1546). Am 31. Oktober 1517 soll er seine 95 Thesen zu Buße und Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Der darin kritisierte Sündenerlass gegen Geld sollte die Erneuerung des Petersdoms in Rom finanzierten. Luther sah im Ablasshandel einen Missbrauch und rief zur Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evangeliums auf.

"Mit seiner Kritik an der Kirche seiner Zeit hat Luther Veränderungen angestoßen, die später zum Entstehen der evangelischen Kirche führten", heißt es bei der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Wie wird der Reformationstag 2021 begangen?

An historischem Ort will der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, am Reformationstag am 31. Oktober den Wert der Freiheit ins Gedächtnis rufen. Bedford-Strohm predigt am Sonntag um 10 Uhr in der Wittenberger Schlosskirche, die 1517 Ausgangspunkt der Reformation war. "500 Jahre nach der Reformation ist Freiheit ein Megathema unserer Zeit", so Bedford-Strohm im Vorfeld des Reformationstages. "Sie ist vielleicht das Megathema der modernen Welt".

Um den Wert der Freiheit zu ermessen, müsse er nur auf die eigene Geschichte schauen: "Ich selber bin 10 km von der sogenannten Zonengrenze in Oberfranken aufgewachsen, in Coburg. Jeden Nachmittag am Sonntag sind wir spazieren gegangen und haben den Stacheldraht gesehen. Und ich habe mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages noch selbst erleben würde, dass diese Stacheldrahtanlagen nicht mehr da sind. Dass ich je an einem Reformationstag in der Schlosskirche zu Wittenberg, am Grab Martin Luthers predigen könnte."

Wie stehen die Kirchen zu Halloween am Reformationstag?

Die Kirchen sehen den Grusel- und Geister-Boom kritisch. Katholiken fürchten, die Spaßkultur zerstöre ihr Totengedenken an Allerheiligen und Allerseelen (01./2.11.), Protestanten sehen ihr Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther in Gefahr.