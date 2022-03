Änderungen und neue Gesetze: Das ändert sich im April 2022 in Deutschland

Änderungen und neue Gesetze im April: Der neue Monat bringt viele Veränderungen mit sich. Betroffen sind Beamte ebenso wie Autofahrer und DHL-Kunden.

Der April 2022 bringt mehrere neue Gesetze und Änderungen für Verbraucherinnen und Verbraucher mit sich. Betroffen von den Neuerungen im kommenden Monat sind unter anderem Postkunden, Beamte, Steuerzahler und Autofahrer, die neue Reifen brauchen.

Was ändert sich im April 2022 in Deutschland? Hier der Überblick.

Beamtinnen und Beamte bekommen ab April mehr Geld

Gute Nachrichten für Beamtinnen und Beamte - sie bekommen im neuen Monat mehr Geld. Laut Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 steigen die Bezüge zum 1. April 2022 um 1,8 Prozent. Zuletzt waren die Bezüge vor einem Jahr erhöht worden, damals um 1,2 Prozent. Die neuen Besoldungstabellen gibt es hier zum Download.

Neu bei den DHL-Packstation: Abholung ab April 2022 nur noch per App

Wer DHL-Packstationen nutzt, muss sich im April 2022 auf eine wesentliche Änderung einstellen. Ab dem neuen Monat kann man seine Pakete nämlich nicht mehr allein mit der Kundenkarte abholen. Stattdessen benötigt man die App DHL & Post auf dem Smartphone (Download im Apple Store hier, bei Google Play für Android hier).

Wenn man ein Paket zugeschickt bekommt und an eine DHL-Packstation liefern lässt, wird in der App ein Zugangscode generiert.

Diesen muss man an den Scanner der Packstation halten, dann öffnet sich das entsprechende Paketfach.

Alternativ kann man den generierten Code auch mit der Hand eingeben.

Änderung bei der Steuererklärung: Die Umzugspauschale wird erhöht

Wer berufsmäßig umziehen muss, kann sich ab April über etwas mehr finanzielle Unterstützung vom Staat freuen. Denn die sogenannte Umzugspauschale wird ab 1. April 2022 erhöht.

Das sind die neuen Sätze der Umzugspauschale ab April 2022:

Pauschale für Verheiratete und Lebenspartner: 1.476 Euro (886 Euro + 590 Euro)

Pauschale für Singles: 886 Euro

Erhöhung für Kinder und sonstige Angehörige: 590 Euro

Neue Gesetze im April 2022: Wer berufsmäßig umziehen muss, kann sich ab April über etwas mehr finanzielle Unterstützung vom Staat freuen. Denn die sogenannte Umzugspauschale wird erhöht.

Mindestlohn in der Zeitarbeit steigt

Auch beim Mindestlohn gibt es im April 2022 eine Neuregelung. Schon am 1. Januar 2022 war der allgemeine Mindestlohn auf 9,82 Euro pro Stunde erhöht worden. Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter verdienen aber jetzt schon mehr - mindestens 10.45 Euro pro Stunde. Dieser Mindestlohn wird für sie zum 1. April weiter erhöht auf 10,88 Euro pro Stunde.

Neue Corona-Regeln ab April - oder auch nicht

Schon seit 20. März sind viele Corona-Regeln in Deutschland gelockert. Allerdings konnten die Bundesländer von einer Übergangsregelung Gebrauch machen und die Corona-Beschränkungen auch über den 20. März hinaus bis Anfang April verlängern - so wie es etwa Bayern tat.

Am 2. April endet diese Übergangsfrist. Insbesondere Corona-Zugangsregeln wie 2G und 3G entfallen dann. Es bleiben dann lediglich noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken, im Nah- und Fernverkehr sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen. Aber kommen dann tatsächlich neue, deutlich gelockerte Corona-Regeln? Die bayerische Staatsregierung zumindest lässt sdies bislang offen - und fordert von der Bundesregierung erneut klare und bundesweit einheitliche Maßstäbe dafür. Somit ist noch unklar, ob es auch hier im April wesentliche Änderungen in Bayern geben wird.

Reifenhersteller kündigen Preiserhöhung zum 1. April an

Autofahrer, die neue Reifen brauchen, sollten den April 2022 ebenfalls im Blick behalten. Denn gleich mehrere Reifenhersteller, darunter Michelin und Bridgestone, kündigten für April 2022 Preiserhöhungen an.