Auftritt in Gummistiefeln: Erlebt Armin Laschet seinen Schröder-Moment?

Der Kanzlerkandidat sagt alle Termine ab, um vor Ort im Katastrophengebiet zu sein. Nun muss er sich als Krisenmanager beweisen - ist das Chance und Risiko?

15.07.2021 | Stand: 15:25 Uhr

Es sind diese Momente, die Wahlen entscheiden können. Das begreift auch Armin Laschet – und sagt sein Treffen mit Markus Söder spontan ab. Eigentlich wollte der Kanzlerkandidat an diesem Donnerstag zur CSU-Klausur ins oberbayerische Kloster Seeon reisen. Nun steht er in der Kleinstadt Altena, mitten im nordrhein-westfälischen Überschwemmungsgebiet. Dort, wo tags zuvor ein Feuerwehrmann im Einsatz ertrunken war.

Laschet erkennt gerade noch rechtzeitig, dass ein Ministerpräsident in einer solch dramatischen Situation vor Ort sein muss. Zugleich will er den Eindruck vermeiden, er versuche die Katastrophe für Wahlkampfzwecke auszunutzen. Und so widersteht Laschet zunächst der Versuchung, seinen Auftritt als Krisenmanager medial zu inszenieren. Er nimmt keine Journalisten mit.

In einem Interview berichtet Armin Laschet selbst wie ein Reporter

Doch die Zurückhaltung hält nicht lange an. In einem Videointerview mit der Bild berichtet er selbst wie ein Reporter über die Lage in den völlig verwüsteten Orten – und weckt damit Erinnerungen an einen anderen legendären Politiker-Auftritt in Gummistiefeln.

Bilderstrecke

Die Wucht des Wassers: Verwüstungen im Westen nach heftigen Regenfällen

Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa 4 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa 5 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa 6 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa 7 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa 8 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/TV7/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/TV7/dpa 9 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Foto: -/TV7/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Foto: -/TV7/dpa 10 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa 11 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa 12 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa 13 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa 14 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa 15 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 16 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa 17 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa 18 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa 19 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa 20 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger, dpa 21 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger, dpa 22 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Jonas Güttler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Jonas Güttler, dpa 23 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Bernd März/B & S/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Bernd März/B & S/dpa 24 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg 25 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Jean-Christophe Bott, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Jean-Christophe Bott, dpa 26 von 26 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Andreas Arnold, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Andreas Arnold, dpa 1 von 26 15.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Hagen: Ein Anwohner schaut sich die Schäden an, die die Überflutung der Nahma am Vorabend mit sich gebracht hat. Durch die heftigen Regenfälle war das Flüsschen zum reissenden Fluss geworden. Foto: Roberto Pfeil/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Roberto Pfeil, dpa 15.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Hagen: Ein Anwohner schaut sich die Schäden an, die die Überflutung der Nahma am Vorabend mit sich gebracht hat. Durch die heftigen Regenfälle war das Flüsschen zum reissenden Fluss geworden. Foto: Roberto Pfeil/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Roberto Pfeil, dpa

In Berlin hält sich bis heute die These, dass Gerhard Schröder die Bundestagswahl gegen Edmund Stoiber nicht gewonnen hat, weil die Menschen seine Politik so überzeugend fanden, sondern weil er die Macht der Bilder für sich zu nutzen verstand. Als eine Jahrhundertflut im Sommer 2002 ganze Landstriche in Ostdeutschland verwüstet, steckt der Bundeskanzler im Umfragetief. Die Naturkatastrophe markiert einen Wendepunkt in seinem Wahlkampf. Schröder spürt sofort, dass er nach Sachsen muss. Er spricht den verzweifelten Menschen dort Mut zu und kündigt schnelle, unbürokratische Hilfe an. Die Kameras laufen mit.

Gerhard Schröder reiste ins Hochwassergebiet an der Elbe - und gewann die Wahl

Der SPD-Politiker setzt sich – wie einst sein Parteifreund Helmut Schmidt bei der Hamburger Sturmflut – als Macher in Szene, als einer, der die Ärmel hochkrempelt und die Sache jetzt selbst in die Hand nimmt. In Wahrheit kann er akut rein gar nichts gegen das Hochwasser und die Not der Betroffenen tun. Aber er ist da – im Gegensatz zu seinem Herausforderer Stoiber. Der Bayer zögert, will aus nachvollziehbaren Gründen nicht wie ein Katastrophentourist daherkommen und belässt es bei aufmunternden Worten aus der Ferne. Wenige Wochen später scheitert er bei der Bundestagswahl hauchdünn gegen den Manager in Gummistiefeln.

Erlebt nun Laschet seinen Schröder-Moment? Ist das seine Chance, allen zu beweisen, dass man sich auf ihn verlassen kann, wenn es darauf ankommt? Ganz so einfach wird das wohl nicht werden. Denn das Hochwasser im Westen spült ja nicht nur die Frage auf die politische Tagesordnung, wie man den Menschen jetzt helfen kann, die Angehörige oder ihr Hab und Gut verloren haben. Hier kann Laschet sich mit entschlossenem Handeln tatsächlich profilieren. Es geht aber eben auch darum, wie aus kleinen Bächen reißende Fluten werden, die Menschenleben kosten und ganze Ortschaften verwüsten. Und um die Frage, welche Rolle der Klimawandel bei solchen Wetterextremen spielt.

Aufgetürmt liegen Trümmer in dem besonders stark von dem Hochwasser betroffenen Ort Schuld. Bild: Thomas Frey, dpa

Nun wird der Klimawandel auch zum Thema für CDU-Chef Armin Laschet

Kritiker werfen dem CDU-Chef vor, zu wenig Interesse an solchen Fragen zu zeigen. Und immer wieder wird ihm ein unglückliches Zitat um die Ohren gehauen, das schon zwei Jahre alt ist. „Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden“, sagte Laschet damals. Seine Gegner warfen ihm Naivität und Ignoranz vor.

An diesem Donnerstag ist das Klimathema auch ein Thema für den Kanzlerkandidaten der Union. In Hagen, wo ebenfalls „Land unter“ herrscht, sagt er, die zunehmenden Starkregen- und Hitzereignisse seien mit dem Klimawandel verbunden - und fordert mehr Dynamik beim Klimaschutz.

