BSI-Chef Schönbohm soll wenig Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen unterhalten haben, wie eine Recherche des "ZDF Magazin Royale" nahelegte. Nun zieht die Innenministerin personelle Konsequenzen.

18.10.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD) hat den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, abberufen. Das teilte ein Sprecher ihres Ministeriums am Dienstag in Berlin mit - zuerst hatte der "Spiegel" berichtet.

Schönbohm stand wegen möglicherweise mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland" in der Kritik.