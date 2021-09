Bundestagswahl beginnt - knapper Ausgang erwartet

Wer wird künftig Deutschland regieren? Der Wahlkampf ist vorbei, nun haben die Wählerinnen und Wähler das Sagen. Der Abstimmungsausgang gilt als völlig offen.

26.09.2021 | Stand: 07:28 Uhr

Nach monatelangem Wahlkampf ist der Tag der Entscheidung da: An diesem Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt. Nach letzten Umfragen könnte es ein ganz knappes Rennen werden. Rund 60,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, bis 18.00 Uhr Erst- und Zweitstimme abzugeben und damit über die Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden. Etwa 2,8 Millionen Menschen nehmen erstmals an einer Bundestagswahl teil. 47 Parteien stellen sich zur Wahl. Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern auch ein neuer Landtag gewählt und im Land Berlin das Abgeordnetenhaus.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Teilnahme an Bundestagswahl auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief vor Öffnung der Wahllokale um 8.00 Uhr zur Stimmabgabe auf. "Jede Stimme zählt - Ihre Stimme zählt. Daher bitte ich Sie: Gehen Sie heute zur Wahl!", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. "Wer mitmacht, wird gehört. Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden", so Steinmeier.

Die Union und ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet standen vor der Wahl unter immensem Druck. Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt nach 16 Amtsjahren nicht mehr an. Der Wahlausgang gilt angesichts zahlreicher noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler als offen. Als wahrscheinlich scheint aber, dass Deutschland künftig von einem Dreier-Bündnis regiert wird. Derzeit sind den Umfragen zufolge verschiedene Dreier-Bündnisse möglich, neben einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auch ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken sowie eine CDU-geführte Koalition mit Grünen und FDP.

Bilderstrecke

Armin Laschet und seine politische Laufbahn in der CDU

1 von 11 Eines der derzeit bedeutendsten Gesichter der Union ist Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der Politiker aus Nordrhein-Westfalen möchte nach der Bundestagswahl 2021 in die Fußstapfen von Angela Merkel treten. Die Bildergalerie zeigt, welche Stationen er bisher in seiner politischen Karriere hatte. Laschet wird 1961 in Aachen geboren, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Das Foto zeigt ihn 2015 bei einem Festakt zum 70. Gründungsjubiläum der CDU in Nordrhein-Westfalen. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) Eines der derzeit bedeutendsten Gesichter der Union ist Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der Politiker aus Nordrhein-Westfalen möchte nach der Bundestagswahl 2021 in die Fußstapfen von Angela Merkel treten. Die Bildergalerie zeigt, welche Stationen er bisher in seiner politischen Karriere hatte. Laschet wird 1961 in Aachen geboren, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Das Foto zeigt ihn 2015 bei einem Festakt zum 70. Gründungsjubiläum der CDU in Nordrhein-Westfalen. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) 2 von 11 Nach seinem Abitur studiert Laschet Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten München und Bonn. Von 1987 bis 1994 ist er als Journalist tätig. Von 1994 bis 1998 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1995 bis 1999 Leiter und Geschäftsführer eines Verlagsunternehmens. Auf dem Foto ist der Politiker im Januar 2015 in seinem Büro im Landtag in Düsseldorf zu sehen. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild) Nach seinem Abitur studiert Laschet Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten München und Bonn. Von 1987 bis 1994 ist er als Journalist tätig. Von 1994 bis 1998 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1995 bis 1999 Leiter und Geschäftsführer eines Verlagsunternehmens. Auf dem Foto ist der Politiker im Januar 2015 in seinem Büro im Landtag in Düsseldorf zu sehen. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild) 3 von 11 Im Jahr 1999 wird Laschet Mitglied des Europäischen Parlaments und bleibt dies bis 2005. Ab diesem Jahr bis 2010 ist er zudem Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW. Ab 2010 ist er zugleich Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Ab demselben Jahr ist der Politiker zudem Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Das Foto zeigt ihn mit Angela Merkel 2017 bei einer Wahlkampf-Veranstaltung. Bild: Friso Gentsch, dpa (Archivbild) Im Jahr 1999 wird Laschet Mitglied des Europäischen Parlaments und bleibt dies bis 2005. Ab diesem Jahr bis 2010 ist er zudem Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW. Ab 2010 ist er zugleich Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Ab demselben Jahr ist der Politiker zudem Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Das Foto zeigt ihn mit Angela Merkel 2017 bei einer Wahlkampf-Veranstaltung. Bild: Friso Gentsch, dpa (Archivbild) 4 von 11 Seit 2012 ist Armin Laschet Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Vorsitzender der CDU Deutschlands. Von 2013 bis 2017 ist er Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in NRW und seit dem 27. Juni 2017 Ministerpräsident des Bundeslands. Das Foto zeigt ihn gemeinsam mit Christian Lindner (links) bei einer Pressekonferenz im Landtag in Düsseldorf im Jahr 2016. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild) Seit 2012 ist Armin Laschet Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Vorsitzender der CDU Deutschlands. Von 2013 bis 2017 ist er Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in NRW und seit dem 27. Juni 2017 Ministerpräsident des Bundeslands. Das Foto zeigt ihn gemeinsam mit Christian Lindner (links) bei einer Pressekonferenz im Landtag in Düsseldorf im Jahr 2016. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild) 5 von 11 Der Spitzenkandidat der CDU, Armin Laschet und seine Frau Susanne, verlassen am 14. Mai 2017 ein Wahllokal in Aachen. Laschet tritt als Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl an und wird später Ministerpräsident in NRW. Bild: Oliver Berg, dpa (Archivbild) Der Spitzenkandidat der CDU, Armin Laschet und seine Frau Susanne, verlassen am 14. Mai 2017 ein Wahllokal in Aachen. Laschet tritt als Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl an und wird später Ministerpräsident in NRW. Bild: Oliver Berg, dpa (Archivbild) 6 von 11 Februar 2019: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußert sich nach einer Betriebsversammlung von RWE-Mitarbeitern am Braunkohle Tagebau Hambach. Die Diskussion um Braunkohle ist eines der beherrschenden Themen seiner Amtszeit. Bild: Oliver Berg, dpa (Archivbild) Februar 2019: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußert sich nach einer Betriebsversammlung von RWE-Mitarbeitern am Braunkohle Tagebau Hambach. Die Diskussion um Braunkohle ist eines der beherrschenden Themen seiner Amtszeit. Bild: Oliver Berg, dpa (Archivbild) 7 von 11 Dezember 2020: Armin Laschet und seine Konkurrenten um den CDU-Parteivorsitz. Gemeinsam mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen stellt er sich den Fragen der Parteimitglieder bei einer Diskussionsrunde im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Dezember 2020: Armin Laschet und seine Konkurrenten um den CDU-Parteivorsitz. Gemeinsam mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen stellt er sich den Fragen der Parteimitglieder bei einer Diskussionsrunde im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 8 von 11 Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli 2021 für möglich - zwei Monate früher als es Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht stellt. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli 2021 für möglich - zwei Monate früher als es Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht stellt. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 9 von 11 Am Sonntag, 11. April 2021, wagt sich Markus Söder (CSU, rechts), aus der Deckung. Der Ministerpräsident von Bayern verkündet, ebenfalls als Kanzlerkandidat der Union bereitzustehen. Er und Laschet wollen die Frage in "einvernehmlichen Gesprächen" klären. Doch schon kurz darauf ist davon keine Rede mehr: Söder erkennt nicht an, dass sich der CDU-Bundesvorstand klar für Laschet ausspricht und spricht von "Hinterzimmer"-Gesprächen. Der Machtkampf wandert in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Am Sonntag, 11. April 2021, wagt sich Markus Söder (CSU, rechts), aus der Deckung. Der Ministerpräsident von Bayern verkündet, ebenfalls als Kanzlerkandidat der Union bereitzustehen. Er und Laschet wollen die Frage in "einvernehmlichen Gesprächen" klären. Doch schon kurz darauf ist davon keine Rede mehr: Söder erkennt nicht an, dass sich der CDU-Bundesvorstand klar für Laschet ausspricht und spricht von "Hinterzimmer"-Gesprächen. Der Machtkampf wandert in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 11 Acht Tage nachdem beide Parteichefs der Union ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt haben, erklärt der Machtkampf endgültig. Laschet kämpft, Söder zieht nicht zurück. Am Montag, 19. April 2021, will es Laschet mit einem Gewaltakt versuchen: Er kündigt an, am Abend den CDU-Bundesvorstand zu einer Abstimmung einzuberufen. Dort wird siebeneinhalb Stunden hitzig debattiert. Am Ende heißt es 31 zu neun Stimmen für Laschet. Tags darauf gibt Söder auf. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Acht Tage nachdem beide Parteichefs der Union ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt haben, erklärt der Machtkampf endgültig. Laschet kämpft, Söder zieht nicht zurück. Am Montag, 19. April 2021, will es Laschet mit einem Gewaltakt versuchen: Er kündigt an, am Abend den CDU-Bundesvorstand zu einer Abstimmung einzuberufen. Dort wird siebeneinhalb Stunden hitzig debattiert. Am Ende heißt es 31 zu neun Stimmen für Laschet. Tags darauf gibt Söder auf. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 11 von 11 Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, CDU-Bundesvorsitzender und Unions-Kanzlerkandidat spricht im September im Plenum im Deutschen Bundestag. Seine Kanzlerkandidatur läuft wohl anders als erwartet. Kurz vor der Bundestagswahl stehen die Zeichen für die Union und für Laschet als neuen Bundeskanzler nicht gut: Die Umfragewerte sind historisch schlecht. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, CDU-Bundesvorsitzender und Unions-Kanzlerkandidat spricht im September im Plenum im Deutschen Bundestag. Seine Kanzlerkandidatur läuft wohl anders als erwartet. Kurz vor der Bundestagswahl stehen die Zeichen für die Union und für Laschet als neuen Bundeskanzler nicht gut: Die Umfragewerte sind historisch schlecht. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 1 von 11 Eines der derzeit bedeutendsten Gesichter der Union ist Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der Politiker aus Nordrhein-Westfalen möchte nach der Bundestagswahl 2021 in die Fußstapfen von Angela Merkel treten. Die Bildergalerie zeigt, welche Stationen er bisher in seiner politischen Karriere hatte. Laschet wird 1961 in Aachen geboren, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Das Foto zeigt ihn 2015 bei einem Festakt zum 70. Gründungsjubiläum der CDU in Nordrhein-Westfalen. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) Eines der derzeit bedeutendsten Gesichter der Union ist Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der Politiker aus Nordrhein-Westfalen möchte nach der Bundestagswahl 2021 in die Fußstapfen von Angela Merkel treten. Die Bildergalerie zeigt, welche Stationen er bisher in seiner politischen Karriere hatte. Laschet wird 1961 in Aachen geboren, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Das Foto zeigt ihn 2015 bei einem Festakt zum 70. Gründungsjubiläum der CDU in Nordrhein-Westfalen. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Bundestagswahl beginnt - knapper Ausgang erwartet

In den Meinungsumfragen zur Bundestagswahl lag die Union zuletzt leicht hinter der SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die SPD kam dort auf 25 bis 26 Prozent, die Union auf 22 bis 25. Auf Platz drei lagen die Grünen mit 16 bis 17 Prozent. Es folgen FDP (10,5 bis 12 Prozent), AfD (10) und Linke (5 bis 6).

Bilderstrecke

Olaf Scholz und seine politische Laufbahn bei der SPD

1 von 10 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) 2 von 10 Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bundesarbeitsminister neben dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Pressekonferenz. Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bundesarbeitsminister neben dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Pressekonferenz. Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) 3 von 10 Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) ist Scholz dann von 2005 bis 2007 tätig. Das Foto zeigt ihn 2014 als Hamburgs Bürgermeister bei einer Sitzung. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) ist Scholz dann von 2005 bis 2007 tätig. Das Foto zeigt ihn 2014 als Hamburgs Bürgermeister bei einer Sitzung. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 4 von 10 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Scholz als Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Auf dem Bild ist er (Mitte) mit Hoteldirektor Louis C. Jacob (links) und Verleger Klaus Schümann 2016 bei einem Neujahrsempfang zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Scholz als Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Auf dem Bild ist er (Mitte) mit Hoteldirektor Louis C. Jacob (links) und Verleger Klaus Schümann 2016 bei einem Neujahrsempfang zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 5 von 10 Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im Februar 2018 im Landeshaus von Kiel zu sehen. Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im Februar 2018 im Landeshaus von Kiel zu sehen. Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) 6 von 10 Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Andrea Nahles vor den Hamburger Messehallen im Februar 2018 zu sehen. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Andrea Nahles vor den Hamburger Messehallen im Februar 2018 zu sehen. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 7 von 10 Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als er sich als Bundesarbeitsminister zu den Zahlen auf dem Arbeitsmarkt äußert. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als er sich als Bundesarbeitsminister zu den Zahlen auf dem Arbeitsmarkt äußert. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 8 von 10 Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das Foto zeigt Scholz und seine Frau bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2017 in Hamburg. Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das Foto zeigt Scholz und seine Frau bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2017 in Hamburg. Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) 9 von 10 Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Scholz gerät zunehmend unter Druck. Auf dem Bild ist Scholz im September 2021 im Deutschen Bundestag zu sehen. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Scholz gerät zunehmend unter Druck. Auf dem Bild ist Scholz im September 2021 im Deutschen Bundestag zu sehen. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 10 Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) 1 von 10 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild)

Meinungsumfragen sind allerdings nur Momentaufnahmen der politischen Stimmungslage und sagen nichts über das Wahlergebnis aus. Dies gilt bei dieser Wahl wegen der hohen Zahl noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler umso mehr.

Lesen Sie auch

Bundestagswahl 2021 Wahlforscher: Nächster Bundestag könnte über 900 Abgeordnete zählen

Aus der Bundestagswahl im Jahr 2017 gingen CDU und CSU mit 32,9 Prozent als stärkste Kraft hervor. Die SPD kam auf 20,5 Prozent, die AfD wurde mit 12,6 Prozent drittstärkste Kraft. Dahinter folgten FDP (10,7 Prozent), Linke (9,2) und Grüne mit 8,9 Prozent.

So viele Menschen wie nie zuvor werden wohl ihre Stimme per Briefwahl abgeben

Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden. Nach Angaben der Bundeswahlleitung könnten es diesmal mindestens 40 Prozent sein. 2017 machten bereits 28,6 Prozent der Wahlberechtigten von der Briefwahl Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 76,2 Prozent.

Außerdem gilt es als wahrscheinlich, dass der nächste Bundestag noch einmal deutlich größer wird. Derzeit zählt das Parlament 709 Abgeordnete, und er ist damit schon so groß wie nie zuvor. Die Normgröße des Bundestags liegt bei 598 Abgeordneten - 299 per Erststimme in den Wahlkreisen direkt gewählte Parlamentarier und 299 über die Landeslisten einziehende Abgeordnete. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate steigt diese Zahl jedoch.

Lesen Sie auch: Wir beantworten zehn kuriose Fragen rund um die Bundestagswahl

Bilderstrecke

Annalena Baerbock und ihre politische Laufbahn bei den Grünen