Christian Dürr ist neuer FDP-Fraktionschef - Katharina Dröge und Britta Haßelmann neue Grünen-Fraktionsvorsitzende

Die FDP-Bundestagsfraktion hat einen neuen Vorsitzenden. Auch die Grünen-Fraktion im Bundestag hat eine neue Spitze: Top-Positionen füllen künftig Frauen aus.

07.12.2021 | Stand: 16:31 Uhr

Die Grünen-Bundestagsfraktion hat eine neue Doppelspitze. Die Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge und die bisherige Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann wurden am Dienstag als neue Vorsitzende gewählt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr.

Dröge und Haßelmann neue Grünen-Fraktionsvorsitzende

Dröge gehört dem linken Flügel der Grünen an, Haßelmann den Realos. Gemäß interner Regeln muss mindestens einer der beiden Chefposten mit einer Frau besetzt werden - weibliche Doppelspitzen sind damit auch möglich.

Die bisherigen Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter standen nicht mehr zur Wahl. Hofreiter ist als Vorsitzender des Europaausschusses im Gespräch, Göring-Eckardt soll Bundestagsvizepräsidentin werden. Die bisherige Grünen-Vizepräsidentin Claudia Roth wird in der neuen Ampel-Regierung Staatsministerin für Kultur und Medien.

Britta Haßelmann (mitte), bisher Parlamentarische Geschäftsführerin, und Katharina Dröge (rechts) stehen zusammen mit Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen) im Reichstagsgebäude. Bild: Kay Nietfeld, dpa

Finanzpolitiker Dürr ist neuer FDP-Fraktionschef

Der Finanzpolitiker Christian Dürr ist neuer Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Die Mitglieder der Fraktion votierten am Dienstag mit mehr als 94 Prozent der Stimmen für den 44-Jährigen aus Niedersachsen, wie die Fraktion mitteilte. Dürr folgt in dem Posten auf Christian Lindner, der ihn vorgeschlagen hatte. Lindner wird Bundesfinanzminister und bleibt Bundesvorsitzender der FDP. Die Fraktion besetzte am Dienstag auch weitere Stellen neu.

