Corona-Hammer: Ampel sagt offenbar die Impfpflicht ab 18 ab

Bild.de berichtet, dass die Ampel offenbar die Impfpflicht ab 18 Jahren in Deutschland abbläst. Unter den Abgeordneten findet sich wohl keine Mehrheit dafür.

31.03.2022 | Stand: 15:21 Uhr

Nach Informationen von bild.de gibt es im Bundestag offenbar keine Mehrheit für eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Das Parlament wollte eigentlich noch darüber abstimmen. Es gibt allerdings mehrere Anträge und eine klare Mehrheit zeichnet sich für keinen ab.

Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach sind große Fürsprecher der allgemeinen Impfpflicht. Offenbar reichen aber die Stimmen für eine Mehrheit für den Antrag für eine Impfpflicht am 18 Jahren nicht, wie Bild berichtet.

Impfpflicht für ältere Menschen ab 50 Jahren im Gespräch

CDU und CSU bleiben weiterhin stur. Darum wollen die Impfpflicht-Anhänger der Ampel-Koalition nun eine Impfpflicht für ältere Menschen ab 50 Jahren anpeilen.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte dem Spiegel, er unterstütze den Antrag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren.

Lauterbach war eigentlich zuversichtlich bei Impfpflicht-Kompromiss

Noch am Mittwoch hatte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zuversichtlich geäußert, dass ein Kompromiss für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland erreicht werden kann. Nach seiner Kenntnis werde an einem gemeinsamen Vorschlag gearbeitet, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Er rechne damit, dass dieser sein Ministerium spätestens in den nächsten Tagen erreiche, so dass möglicherweise ein gemeinsamer Entwurf formuliert werden könne. Die Kompromisslinien, die sich abzeichneten, seien überzeugend und klug.

Lesen Sie auch

Debatte Eine allgemeine Corona-Impfpflicht wird immer unwahrscheinlicher

Er sei "sehr zuversichtlich" und gehe davon aus, dass dieses wichtige Gesetz durchgesetzt werden könne, fügte Lauterbach hinzu. Davon hinge mit Blick auf die Lage im Herbst sehr viel ab. Nähere Angaben zu den Kompromisslinien machte Lauterbach nicht.

Noch hat kein Antrag eine Mehrheit

Vor der geplanten Abstimmung ohne sonst übliche Fraktionsvorgaben im Bundestag ist noch keine Mehrheit gesichert. Nun schwenken die Befürworter wohl auf eine Impfpflicht ab 50 Jahren um.

Die Abstimmung über die Impfpflicht soll am kommenden Donnerstag stattfinden.