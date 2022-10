Deutsche Kommunen sammeln Millionen für die Ukraine

Entwicklungsministerin Schulze (SPD) lobt auf der deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz in Augsburg das Engagement der Kommunen für die Ukraine.

12.10.2022 | Stand: 19:12 Uhr

Immer mehr deutsche Städte und Gemeindenunterstützen die Ukraine mit kommunaler Zusammenarbeit.„Seit Kriegsbeginn hat sich die Anzahl der deutsch-ukrainischen kommunalen Partnerschaften von 70 auf 105 erhöht; weitere 17 Anfragen liegen vor“, sagte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze unserer Redaktion. „Über das Partnerschaftsnetzwerk konnten wir mehr als 11 Millionen Euro an kommunalen Eigenmitteln für ukrainische Partnerkommunen mobilisieren“, sagte die SPD-Politikerin zu Beginn der deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz in Augsburg. „Bürgerinnen und Bürger haben innerhalb des Partnerschaftsnetzwerkes mehr als 12 Millionen Euro an Geld-und Sachspenden gesammelt und über 100 Hilfstransporte organisiert“, fügte sie hinzu.

Partnerschaftskonferenz in Augsburg sendet ein "Zeichen der Solidarität"

„Die Hilfsbereitschaft der deutschen Kommunen für die Ukraine ist beeindruckend – und sie lässt nicht nach“, erklärte Schulze.

„Die Deutsch-Ukrainische Partnerschaftskonferenz in Augsburg sendet ein starkes Zeichen der Solidarität“, betonte sie. „Ich freue mich, dass wir im Entwicklungsministerium über unser kommunales Partnerschaftsnetzwerk in den letzten Monaten die deutschen Kommunen dabei unterstützen konnten, schnelle Hilfe für ukrainische Städte zu mobilisieren“, betonte sie. „Das zeigt, dass gerade jetzt, in Krisenzeiten, kommunale Partnerschaften für die europäische Idee stehen, mit der wir uns Krieg und Terror entgegen stellen: wir fördern über Ländergrenzen hinweg Begegnung, bürgerschaftliches Engagement und Frieden“, sagte die Entwicklungsministerin.