Seit Jahrzehnten kommt die Digitalisierung des Gesundheitssystems nicht voran. Deutschland verliert den Anschluss in der medizinischen Forschung.

26.09.2022 | Stand: 07:57 Uhr

Wer dieser Tage krank zum Arzt geht, dem kann es passieren, dass er am Ende statt dem gewohnten kleinen rosa Zettel im Postkartenformat gleich mehrere große Seiten im DIN-A4-Format als Rezept mitbekommt. Auf den Ausdrucken stehen die verschriebenen Medikamente samt sogenannten „QR-Codes“: eine Art grafischer, fälschungssicherer Computerfingerabdruck zum Einscannen in der Apotheke wie an der Supermarktkasse.

