Nancy Faeser befindet sich in einer riskanten Doppelrolle

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will offenbar in Hessen als Spitzenkandidatin antreten und bei einer Niederlage in Berlin bleiben. Wie stehen ihre Chancen?

01.02.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Viele bescheinigen Olaf Scholz rückblickend ein glückliches Händchen, als der Kanzler die hessische Sozialdemokratin Nancy Faeser nach der Wahl überraschend zur Bundesinnenministerin erkoren hat. Die 52-Jährige zählt zu den Aktivposten der SPD im Bundeskabinett, auch weil sie es als einzige Genossin neben Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Scholz in die Umfragelisten der zehn populärsten Politgrößen der Bundespolitik bringt. Doch von Anfang an klebte Faeser das Etikett Ministerin auf Abruf an, weil es ausgemacht schien, dass die hessische SPD-Chefin im Oktober bei den Landtagswahlen als Spitzenkandidatin gegen den CDU-Amtsinhaber Boris Rhein ins Rennen ziehen will.

Wann gibt Nancy Faeser ihre Kandidatur in Hessen bekannt?

Es wird erwartet, dass Faeser am Freitag bei der Klausur der hessischen SPD ihre Kandidatur bekannt geben wird. Und die spannendste Frage scheint bereits entschieden: Faeser will offenbar nur als Wahlsiegerin nach Wiesbaden wechseln und im Falle einer Niederlage Innenministerin bleiben. Auf diese Lösung sollen sich Faeser und Scholz geeinigt haben, wie dieSüddeutsche Zeitungberichtet.

Gleich wurden Erinnerungen an den einst glücklosen Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen von CDU-Mann Norbert Röttgen wach. Im Jahre 2010 setzte sich der damalige Bundesumweltminister gegen seinen Mitbewerber Armin Laschet als CDU-Spitzenkandidat durch. Doch Röttgen vermasselte die Landtagswahl kolossal mit unglücklichen Auftritten und ebenso der Weigerung, sich zuvor festzulegen, ob er auch als Oppositionsführer von Berlin nach Düsseldorf wechseln wolle.

Tappt Nancy Faeser in die „Röttgen-Falle“?

Der damalige CSU-Chef Horst Seehofer meldete sich in einem legendären „Heute-Journal“-Interview zu Wort („Sie können das alles senden!“) und machte Röttgen für das „Desaster“ der CDU persönlich verantwortlich, weil er „sich nicht voll für das Land entschieden“ habe. „Dann geht ein Kandidat her für das Amt des Ministerpräsidenten und sagt: Ich laufe nicht davon, ich laufe gar nicht hin.“ Wenige Tage späte feuerte Kanzlerin Angela MerkelRöttgen unter dem Protest der NRW-CDU als Bundesumweltminister.

Nun will die SPD die sogenannte „Röttgen-Falle“ offensichtlich damit umgehen, dass Faeser von vornherein klarmacht, sie würde nur als Ministerpräsidentin nach Hessen wechseln. Man verweist zudem auf das Geschichtsbuch: Vor knapp 30 Jahren trat der konservative CDU-Mann Manfred Kanther auch als hessischer Spitzenkandidat bei der Landtagswahl an und blieb nach der Wahlniederlage in Bonn im Kabinett von Helmut Kohl auf seinem Posten.

Umfragen in Hessen geben SPD wenig Chancen

Doch Faeser weht schon jetzt ein eiskalter Wind selbst aus den Reihen ihrer Koalitionspartner entgegen. FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki sagte, das Bundesinnenministerium sei „keine geeignete Wahlkampfbühne in diesen ernsten Zeiten“. Und der Grünen-Innenexperte Marcel Emmerich beschied Faeser, es sei „fast nicht zu schaffen, diese beiden Aufgaben parallel auszuüben“. Noch schärfer tönt es aus der CDU: Der Innenexperte der UnionsfraktionAlexander Throm forderte Faeser zum Rücktritt auf, falls sie Spitzenkandidatin werde.

Derzeit sind Faesers Erfolgsaussichten mau, Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein abzulösen, der im Mai den zurückgetretenen Volker Bouffier beerbt hatte. In Umfragen liegt die SPD zwischen fünf und elf Prozent hinter den Christdemokraten. Ihre Hessen-Mission dürfte die Bundesministerin schon erfüllt haben, wenn die SPD vor den Grünen als zweitstärkste Partei bei der Wahl am 8. Oktober aus dem Rennen ginge.