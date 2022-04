Olaf Scholz will mit seinem Japanbesuch eine Botschaft senden

Für seine erste Asien-Reise als Bundeskanzler hat es Olaf Scholz nicht nach China, sondern nach Japan gezogen. Eine Kurskorrektur, die überfällig war.

28.04.2022 | Stand: 19:17 Uhr

Ist es richtig, die Ukraine militärisch zu unterstützen? Werden wir damit unserer historischen Verantwortung gerecht oder verletzen wir sie? Nicht nur der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz muss sich seit Wochen mit diesen Fragen beschäftigen. Auch Fumio Kishida, der Premierminister Japans, ist ihnen ausgesetzt. Deutschland und Japan stehen auf derselben Seite, verurteilen die russische Invasion. Aber wie weit sollte man gehen, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht?

Als Olaf Scholz am Donnerstag in Tokio eintraf, stand sein nur 20-stündiger Besuch in Japan vor allem in diesem Licht. Zwar hatte er auch einen Kurzauftritt bei einer Konferenz der deutschen Außenhandelskammer, die ihr 60-jähriges Bestehen in Japan feiert, auf dem Programm. Die deutsch-japanischen Beziehungen haben sich in der Vergangenheit schließlich vordergründig als Wirtschaftsdiplomatie definiert.

Ex-Kanzlerin Angela Merkel konzentrierte sich nicht auf Japan, sondern China

Doch selbst vor den Unternehmensvertretern ging es nicht zuletzt um Themen, die durch den Ukraine-Krieg besonders akut geworden sind. Eine durch den Konflikt provozierte Deglobalisierung gelte es aufzuhalten, so Scholz: „Sie ist keine Option – erst recht nicht für offene, freie Handelsnationen wie Deutschland und Japan.“ Japan und Deutschland würden außerdem kooperieren, was Strategien für eine schnelle Unabhängigkeit von russischem Gas angeht.

Beim ersten Hinhören klang es mal wieder nach der für Olaf Scholz eher typischen Nicht-Kommunikation. Dabei sendet schon dieser Besuch in Tokio an sich eine klare Botschaft. Sie ist eine überfällige Kurskorrektur der deutschen Außenpolitik. Die bis Ende 2021 für 16 Jahre regierende Ex-Kanzlerin Angela Merkel hatte sich bei Asien-Reisen vor allem auf den für Deutschland wichtigen Absatzmarkt und Produktionsstandort China konzentriert.

Wirtschaftliche Interessen schienen stets Priorität zu haben

Wirtschaftliche Interessen schienen stets Priorität zu haben gegenüber oft betonten Idealen wie Demokratie und Menschenrechten. Die liberale Demokratie Japan schneidet in dieser Hinsicht deutlich besser ab als China oder Russland.

Lesen Sie auch

Asien-Reise Tokio statt Kiew: Warum Scholz gerade jetzt Japan besucht

Und in Tokio, wo Scholz am Abend noch seinen Amtskollegen Kishida zum Dinner traf, gab er auch zu verstehen, dass Deutschland künftig engeren Kontakt zu solchen Staaten suche, mit denen die eigenen Werte kompatibel seien. Dazu gehörten neben Japan auch Australien, Neuseeland, Südkorea und Indien. In Japan wiederum wird der Vortritt, den Scholz mit dieser Reise Tokio gegenüber Peking gibt, als Solidaritäts- und Freundschaftsbekundung begrüßt.

Tatsächlich sind die außen- und geopolitschen Gemeinsamkeiten zwischen Japan und Deutschland zuletzt immer wieder aufgefallen. So geben sich beide Staaten gerne als Vorreiter im Klimaschutz: Deutschland betont immerzu seinen Ausbau der Erneuerbaren, Japan positioniert sich als Weltführer in der Entwicklung von Wasserstofftechnologien. Eine solche Industrieanlage besuchte Olaf Scholz am Donnerstag auch in Kawasaki.

Deutschland und Japan wollen globale Friedensboten sein

Auch zur Wahrheit gehört aber: Japan und Deutschland gehören zu den größten CO2-Emittenten der Welt und wurden bisher schmallippig, wenn es um eine schnellere Kehrtwende ging. Rund um den Krieg in der Ukraine zeigt sich dies erneut, da die Regierungen beider Staaten davor zurückschrecken, auf Öl- und Gasimporte komplett zu verzichten. Ähnlich schüchtern haben sich Tokio und Berlin in den letzten Jahren gegenüber China verhalten. Für die je dritt- und viertgrößten Volkswirtschaften der Welt waren die ökonomischen Potenziale in China zu groß.

Bilderstrecke

Olaf Scholz und seine politische Laufbahn bei der SPD

1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) 2 von 13 Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bund... Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bund... Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) 3 von 13 Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialde... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialde... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 4 von 13 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Schol... Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Schol... Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 5 von 13 Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von S... Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von S... Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) 6 von 13 Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitz... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitz... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 7 von 13 Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als e... Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als e... Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 8 von 13 Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das F... Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das F... Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) 9 von 13 Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Schol... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Schol... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 13 Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) 11 von 13 Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) 12 von 13 Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 13 von 13 Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa 1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild)

Künftig soll sich dies ändern. Wobei das Betonen der gemeinsamen Werte zwischen Japan und Deutschland gerade jetzt auf empfindliche Weise neue Konturen erhält. Seit ihren Niederlagen im Zweiten Weltkrieg, als sie in einer faschistischen Allianz mit Italien kämpften, haben sich beide Staaten bemüht, sich als globale Friedensboten zu geben. Noch stärker als auf Deutschland trifft dies auf Japan zu: Artikel 9 der Nachkriegsverfassung verbietet dem Staat gar jede Kriegsführung. Das Militär darf offiziell nicht so heißen, nennt sich Selbstverteidigungskräfte.

So bestehen in Japan – nicht zuletzt bei Parteien links der Mitte wie der Demokratischen und auch der Kommunistischen Partei – auch Vorbehalte gegenüber einer allzu militärischen Unterstützung der Ukraine. Während in Deutschland der Bundestag die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine beschlossen hat, liefert Japan bisher nur Ausrüstung wie schusssichere Westen, Winterkleidung und Aufklärungsdrohnen. Für Japan ist schon dies ein großer Schritt.

Sollte China Taiwan angreifen, steht Japan dem demokratischen Land bei

Zugleich erhofft man sich in Japan nicht zuletzt deutsche Unterstützung im Pazifik. Die dort zunehmenden Ansprüche Chinas und die Gefahr einer Invasion ins demokratische Taiwan, die jener Russlands in der Ukraine ähneln könnte, prägen derzeit verteidigungspolitische Debatten in Japan. Die Regierung in Tokio hat zuletzt erklärt, in so einem Fall auf der Seite Taiwans zu stehen. Deutschland ist in dieser Frage bisher vage.

Sicherheitspolitische Kooperationen zwischen den beiden Ländern, die auf militärischer Ebene zuletzt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs zusammenarbeiteten, nimmt seit kurzem aber schon zu und soll intensiviert werden. Zu einer Wertepartnerschaft gehört dann auch dies.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.