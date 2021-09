Robert Habeck: Jetzt gehört die Bühne wieder ihm

Als es um die Grünen-Kandidatur ging, trat Robert Habeck zurück und Annalena Baerbock an. Jetzt wird er als Vizekanzler gehandelt.

28.09.2021 | Stand: 19:22 Uhr

In der Bundespressekonferenz, am Tag danach. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zur Analyse der Wahl rübergekommen. Es geht dann irgendwann auch um die Beziehung zu FDP-Chef Christian Lindner. Die Frage an die Chefetage der Grünen lautet: Wie ist denn ihr persönliches Verhältnis zu Christian Lindner? Habeck zu ihr: "Du bist dran." Baerbock: "So wie zu allen. Freundlich. Nett. Offen. Charmant." Habeck quasselt dann ein bisschen dazwischen und sagt: "Mit Ausnahme zu mir. Das ist besser." Sie: "Charmant ist besser. Ja." Und dann schiebt sie noch hinterher: "Hart manchmal auch."