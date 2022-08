Verfehlen wir das 1,5-Grad-Ziel? Dieser Countdown zeigt, wie viel Zeit noch bleibt

Die 1,5-Grad Marke könnte bald überschritten sein. Wie viel CO2 dürfen wir noch ausstoßen? Unsere Uhr zeigt einen Countdown für verschiedene Szenarien.

20.08.2022 | Stand: 21:57 Uhr

Das CO 2 -Budget veranschaulicht, wie viele Treibhausgase noch in die Atmosphäre abgegeben werden dürfen, bis sich die Erde auf eine bestimmte Temperatur erwärmt haben wird. Als angestrebte Grenze der Erderwärmung einigte sich die Weltgemeinschaft beim Pariser Klimagipfel im Jahr 2015 auf plus 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum Zeitraum 1850 bis 1900. In jedem Fall solle die Erwärmung aber unter zwei Grad bleiben.

Zwar kommt es nach Ansicht von Wissenschaftlerinnen und Forschern bereits ab 1,5 oder zwei Grad zu schwerwiegenden Folgen des Klimawandels: Der WeltklimaratIPCC geht etwa davon aus, dass durch den menschengemachten KlimawandelHitze, Dürre und Starkregen in vielen Regionen der Welt weiter zunehmen werden. Eine über 1,5 oder gar zwei Grad hinausgehende Erwärmung werde aber für noch häufigere und heftigere Extremwetterereignisse sorgen, etwa für noch mehr Hitzetage und noch längere Dürren – auch in Deutschland.

CO2-Budget aktuell: Wie lange dauert es noch, bis das 1,5-Grad-Ziel fällt?

Bislang ist die globale Temperatur um rund 1,1 Grad gestiegen. Der Grund dafür ist der Ausstoß von Unmengen an Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO 2 ) oder Methan (CH 4 ) durch den Menschen und seinen Lebensstil. Zwischen 1850 und 2019 wurden rund 2390 Gigatonnen CO 2 freigesetzt, wie der WeltklimaratIPCCin seinem sechsten Sachstandsbericht feststellte.

Umgerechnet bleibt noch ein CO 2 -Budget von etwa 292 Gigatonnen übrig, ehe das 1,5-Grad-Ziel überschritten sein wird. Weil sich diese Dimension schwer vorstellen lässt, wird sie an dieser Stelle als Countdown illustriert: Wie viele Jahre, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden dauert es noch, bis das CO 2 -Budget für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels aufgebraucht sein wird?

1,5-Grad-Ziel: Wann ist das CO2-Budget aufgebraucht?

Lesen Sie auch

Klimawandel-Fakten Natürlicher Treibhauseffekt einfach erklärt

Der Countdown basiert auf Berechnungen des Mercator Instituts (MCC) mit Daten des IPCC. Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass die Menge der globalen Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahren gleich bleiben wird. Denn: Während Länder wie Deutschland, das den Klimawandel jahrzehntelang anfachte, ihre Emissionen drosseln, steigen sie in Entwicklungsländern an.

Momentan liegt der globale Ausstoß von Treibhausgasen nach Angaben des IPCC bei rund 42,2 Gigatonnen jährlich – oder 1337 Tonnen pro Sekunde.

Die CO 2 -Uhr bezieht sich nur auf die Emissionen von Kohlendioxid. Den Beitrag anderer Treibhausgase haben die Forscherinnen und Forscher vom MCC bereits abgezogen. Das Institut gibt zu bedenken: "Auch wenn die CO 2 -Uhr eine präzise Messung der verbleibenden Zeit für aktiven Klimaschutz suggeriert, so bleiben doch viele Unsicherheitsfaktoren bestehen." So sei unklar, inwieweit sich der Anteil anderer Treibhausgase als CO 2 verändern wird.

Während das 1,5-Grad-Ziel bei gleichbleibenden Emissionen in weniger als sieben Jahren verfehlt werden wird, bleibt der Weltgemeinschaft für die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels mehr Zeit. Klimaforscherinnen und -forscher rechnen mit einem verbleibenden CO 2 -Budget von umgerechnet knapp 25 Jahren.

Verbleibende Zeit, bis das CO2-Budget für das Zwei-Grad-Ziel aufgebraucht ist