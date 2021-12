Merkels bunte Liederwahl für ihren Zapfenstreich

Am Donnerstagabend ist es soweit: Merkels Großer Zapfenstreich steht an. Untermalt wird das Ganze von Musik. Die Song-Auswahl von Angela Merkel ist bunt.

02.12.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Die Videoschalte am Donnerstag mit den Ministerpräsidenten der Länder ist vor allem ein Tag des Abschieds für Merkel. Nicht nur, dass es die allerletzte Ministerpräsidentenkonferenz sein dürfte, die sie leitet. Am Abend verabschiedet sich die Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich von der Kanzlerin. Kommende Woche soll ihr SPD-Nachfolger Olaf Scholz im Bundestag vereidigt werden. (Lesen Sie auch: Großer Zapfenstreich: Wieviel Emotion zeigt Merkel zum Abschied?)

Das ist die Musikauswahl von Angela Merkel für den Zapfenstreich

Und was darf beim Großen Zapfenstreich natürlich nicht fehlen? Die Musik.

"Für mich soll’s rote Rosen regnen" von Hildegard Knef hat sich Merkel gewünscht und das ökumenische Kirchenlied "Großer Gott, wir loben Dich". Sie ist in einem Pfarrhaushalt aufgewachsen - ihr 2011 gestorbener Vater Horst Kasner war evangelischer Theologe. Auch Merkels Mutter Herlind, die noch dabei war, als ihre Tochter am 14. März 2018 zum vierten Mal als Kanzlerin vereidigt wurde, ist tot - sie starb im April 2019.

Großer Zapfenstreich 2021: Merkel wünscht sich Song von Nina Hagen

Eine Reminiszenz an Merkels Jugend in der damaligen DDR dürfte es sein, dass die Bundeswehr auch den Titel "Du hast den Farbfilm vergessen" spielen soll. Die Punk-Sängerin Nina Hagen landete damit 1974 in der DDR einen Hit. Für viele Ostdeutsche, die sich vielleicht häufiger ein Bekenntnis der Kanzlerin zu ihren Wurzeln gewünscht haben, könnte das ein Signal sein. Nina Hagen schrieb in ihrer Autobiografie, das Lied triefe vor Ironie, es spiele "im Milieu einer irren Sehnsucht danach, dieser Schwarzweißwelt zu entfliehen".

Unter anderem das Lied "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen wünscht sich Angela Merkel für ihren Zapfenstreich. Bild: Jens Kalaene, dpa

Merkel überraschte Stabsmusikkorps der Bundeswehr mit Musikauswahl

Beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr hat Merkels Auswahl für Zeitdruck gesorgt. "Die Wünsche kamen spät und haben mich überrascht", sagte Dirigent und Oberstleutnant Reinhard Kiauka der Tageszeitung taz. "Wir hatten neun Tage Vorlauf. Das ist sportlich." Die Songs von Knef und Hagen seien im Notenarchiv nicht vorhanden gewesen - die Instrumentierung beim Zapfenstreich ist mit Blasinstrumenten und Schlagwerken festgelegt. Ein Klarinettist des Musikkorps habe deswegen innerhalb von zwei Tagen ein neues Arrangement geschrieben. Man darf gespannt sein, wie Merkel auf die Musikstücke reagiert. (Lesen Sie auch: Bedeutung und Herkunft: Was ist der Große Zapfenstreich bei der Bundeswehr?)

Großer Zapfenstreich: Die Playlist von Angela Merkel

"Für mich soll’s rote Rosen regnen"

"Großer Gott, wir loben Dich"

"Du hast den Farbfilm vergessen"

Lesen Sie auch

Abschied der Bundeswehr Großer Zapfenstreich: Wieviel Emotion zeigt Merkel zum Abschied?

Verschiedene Medien haben sich ganz eigene Playlists für Merkels Abschied einfallen lassen. So schlägt rbb24 beispielsweise vor, "Mutti" von Romano am Donnerstagabend spielen zu lassen oder auch "Run The World (Girls)" von Beyoncé.

Vergangene Zapfenstreiche: Diese Lieder wünschten sich andere Politiker

Bundespräsident Joachim Gauck etwa wählte bei seinem Abschied den DDR-Rocksong "Über sieben Brücken musst du gehn" von Karat, sein Vorgänger Christian Wulff den Judy-Garland-Hit "Over The Rainbow", teilt die Tagesschau mit. Thomas de Maizière ließ das Musikkorps den 1980er-Hit "Live Is Life" der österreichischen Popgruppe Opus aufspielen. Die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wählte etwa "Wind Of Change" der Scorpions bei ihrem Abschied aus dem Bendlerblock.