Auf einen Blick: Die juristischen Probleme von Donald Trump

Donald Trump hat einige juristische Probleme - so viele wie kein Ex-Präsident der USA vor ihm. Ein Überblick über die aktuellen Verfahren gegen Trump.

21.10.2022 | Stand: 14:31 Uhr

Mitgenommene Geheimdokumente, Betrugsvorwürfe, die Untersuchung zum Angriff auf das US-Kapitol: Kein amerikanischer Ex-Präsident hatte je so weitreichende juristische Probleme wie Donald Trump. Ein Blick auf die aktuell laufenden größeren Verfahren rund um den 76-Jährigen:

Streit um Regierungsdokumente

Für Schlagzeilen sorgte im August die Durchsuchung von Trumps Privaträumen in seinem Golfclub Mar-a-Lago, bei der die Bundespolizei FBI unter anderem Dokumente mit den Vermerken "Geheim" und "Streng Geheim" aus seiner Amtszeit beschlagnahmte. Davor bemühte sich das Nationalarchiv - das für die Aufbewahrung von Präsidenten-Unterlagen zuständig ist - monatelang um Papiere von Trump. Beschlagnahmt wurden nach jüngsten Angaben insgesamt etwa 13.000 Dokumente mit fast 22 000 Seiten, darunter rund 100 Unterlagen mit Geheimvermerk. Ursprünglich sprachen die Ermittler sogar von 184 Geheimdokumenten. Dadurch, dass Trump die Papiere bei sich zuhause lagerte, könnte er sich schuldig gemacht haben. Trumps Anwälten gelang es, die Ermittlungen durch die Ernennung eines Sonderprüfers zu verzögern, der untersuchen soll, ob alle Papiere rechtmäßig beschlagnahmt wurden. Das Justizministerium legte dagegen Berufung ein. Bei den Ermittlungen geht es auch um den Vorwurf der Behinderung der Justiz.

Bilderstrecke

Donald Trump: seine Präsidentschaft in Fotos

1 von 19 Donald Trump, wie man ihn kennt: Der ehemalige US-Präsident bei einem Parteitags-Auftritt in North Carolina im Juni 2021. Am 14.6.2021 feierte Trump seinen 75. Geburtstag. Wir zeigen Stationen seiner umstrittenen Präsidentschaft im Rückblick. Bild: Chris Seward, AP, dpa Donald Trump, wie man ihn kennt: Der ehemalige US-Präsident bei einem Parteitags-Auftritt in North Carolina im Juni 2021. Am 14.6.2021 feierte Trump seinen 75. Geburtstag. Wir zeigen Stationen seiner umstrittenen Präsidentschaft im Rückblick. Bild: Chris Seward, AP, dpa 2 von 19 Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA in sein Amt eingeführt. Zuvor hatte er sich bei der Wahl gegen Hillary Clinton durchgesetzt. Die Kandidatin der Demokraten hatte zwar drei Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen. Das System der Wahlmänner in den USA machte es mög... Bild: Gary He, dpa (Archivbild) Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA in sein Amt eingeführt. Zuvor hatte er sich bei der Wahl gegen Hillary Clinton durchgesetzt. Die Kandidatin der Demokraten hatte zwar drei Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen. Das System der Wahlmänner in den USA machte es mög... Bild: Gary He, dpa (Archivbild) 3 von 19 Schon seine Amtseinführung beginnt mit einer Lüge. Trumps Sprecher Sean Spicer behauptet, bei der Feier seien deutlich mehr Zuschauer gewesen als bei Obamas Amtseinführung - was weder von Luftbildern noch von Zählungen gedeckt ist. Kellyanne Conway, Beraterin des US-Präsidenten, spricht später... Bild: Richard Ellis, dpa Schon seine Amtseinführung beginnt mit einer Lüge. Trumps Sprecher Sean Spicer behauptet, bei der Feier seien deutlich mehr Zuschauer gewesen als bei Obamas Amtseinführung - was weder von Luftbildern noch von Zählungen gedeckt ist. Kellyanne Conway, Beraterin des US-Präsidenten, spricht später... Bild: Richard Ellis, dpa 4 von 19 Unter Trump verlassen in den kommenden Jahren zahlreiche Führungspersonen ihre Positionen. Auf dem Bild sind einige hochrangige Mitarbeiter zu sehen, die unter Trump entlassen werden oder zurücktreten, beispielsweise der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, (oben links) sowie der ehemal... Bild: Anderson/Vucci/Brandon/Monsivais, dpa (Archivbild) Unter Trump verlassen in den kommenden Jahren zahlreiche Führungspersonen ihre Positionen. Auf dem Bild sind einige hochrangige Mitarbeiter zu sehen, die unter Trump entlassen werden oder zurücktreten, beispielsweise der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, (oben links) sowie der ehemal... Bild: Anderson/Vucci/Brandon/Monsivais, dpa (Archivbild) 5 von 19 Nach seinem Wahlsieg Ende 2016 verstärken sich Proteste gegen Trump. Zum Women’s March on Washington am 21. Januar 2017, dem Tag nach der Amtseinführung Trumps, kommen etwa eine halbe Million Menschen nach Washington, D.C. Zu den Protesten nach dem Tod George Floyds entsendet Trump Bundestruppen... Bild: Patrick Semansky, dpa (Archivbild) Nach seinem Wahlsieg Ende 2016 verstärken sich Proteste gegen Trump. Zum Women’s March on Washington am 21. Januar 2017, dem Tag nach der Amtseinführung Trumps, kommen etwa eine halbe Million Menschen nach Washington, D.C. Zu den Protesten nach dem Tod George Floyds entsendet Trump Bundestruppen... Bild: Patrick Semansky, dpa (Archivbild) 6 von 19 Trump kündigt während seiner Amtszeit eine bessere Strafverfolgung mithilfe einer „Law and Order“-Politik an. Er veranlasst zudem den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko - eines seiner wichtigsten Wahlversprechen. Bild: Susan Walsh, dpa (Archivbild) Trump kündigt während seiner Amtszeit eine bessere Strafverfolgung mithilfe einer „Law and Order“-Politik an. Er veranlasst zudem den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko - eines seiner wichtigsten Wahlversprechen. Bild: Susan Walsh, dpa (Archivbild) 7 von 19 Bis Ende 2020 steht allerdings erst ein Teil der geplanten 3.300 Kilometer langen Mauer - auch, weil Trump die Milliarden-Finanzierung nicht durchsetzen kann. Bild: Evan Vucci, dpa (Archivbild) Bis Ende 2020 steht allerdings erst ein Teil der geplanten 3.300 Kilometer langen Mauer - auch, weil Trump die Milliarden-Finanzierung nicht durchsetzen kann. Bild: Evan Vucci, dpa (Archivbild) 8 von 19 Unter dem Motto „America First“ wollte Trump Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und ein jährliches Wirtschaftswachstum von vier Prozent erreichen. Rechnet man das Corona-Jahr 2020 heraus, betrug das jährliche Wachstum unter ihm allerdings durchschnittlich 2,4 Prozent. Bild: Laurent Gillieron, dpa (Archivbild) Unter dem Motto „America First“ wollte Trump Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und ein jährliches Wirtschaftswachstum von vier Prozent erreichen. Rechnet man das Corona-Jahr 2020 heraus, betrug das jährliche Wachstum unter ihm allerdings durchschnittlich 2,4 Prozent. Bild: Laurent Gillieron, dpa (Archivbild) 9 von 19 Beim G7-Gipfel-Treffen im italienischen Taormina vom 26. bis 27. Mai 2017 blockiert Trump eine Einigung in der Flüchtlings- und Klimapolitik. Überhaupt hat es Trump nicht so sehr mit multinationalen Organisationen. Immerhin: Seine Drohung, die Nato zu verlassen, macht er nicht wahr. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Beim G7-Gipfel-Treffen im italienischen Taormina vom 26. bis 27. Mai 2017 blockiert Trump eine Einigung in der Flüchtlings- und Klimapolitik. Überhaupt hat es Trump nicht so sehr mit multinationalen Organisationen. Immerhin: Seine Drohung, die Nato zu verlassen, macht er nicht wahr. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 19 Für Staatsangehörige einiger muslimisch geprägter Länder verfügt Trump am 27. Januar 2017 ein 90-tägiges Einreiseverbot, das von mehreren Bundesrichtern ausgesetzt wird. Am 26. Juni 2018 erklärt der Supreme Court mit sehr knapper Mehrheit das Einreiseverbot für Staatsangehörige von sieben m... Bild: Wilfredo Lee, dpa (Archivbild) Für Staatsangehörige einiger muslimisch geprägter Länder verfügt Trump am 27. Januar 2017 ein 90-tägiges Einreiseverbot, das von mehreren Bundesrichtern ausgesetzt wird. Am 26. Juni 2018 erklärt der Supreme Court mit sehr knapper Mehrheit das Einreiseverbot für Staatsangehörige von sieben m... Bild: Wilfredo Lee, dpa (Archivbild) 11 von 19 Das Verhältnis der USA zu Nordkorea hat sich während der Amtszeit Donald Trumps gewandelt. Hatten sich beide Seiten zunächst mit gegenseitigen Drohungen überzogen, war es später vor allem von den Beziehungen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geprägt. Dennoch, trotz... Bild: dpa (Archivbild) Das Verhältnis der USA zu Nordkorea hat sich während der Amtszeit Donald Trumps gewandelt. Hatten sich beide Seiten zunächst mit gegenseitigen Drohungen überzogen, war es später vor allem von den Beziehungen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geprägt. Dennoch, trotz... Bild: dpa (Archivbild) 12 von 19 Mit seinem Handels- und Technologiekrieg sowie seinem konfrontativen Kurs gegenüber China hat Trump das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf den tiefsten Stand seit Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen fallen lassen. Auch übt Trump Druck auf seine internationalen Pa... Bild: Evan Vucci, dpa (Archivbild) Mit seinem Handels- und Technologiekrieg sowie seinem konfrontativen Kurs gegenüber China hat Trump das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf den tiefsten Stand seit Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen fallen lassen. Auch übt Trump Druck auf seine internationalen Pa... Bild: Evan Vucci, dpa (Archivbild) 13 von 19 Bereits vor Trumps Amtseinführung beginnen die Republicans im Kongress, ein Gesetz zur Abschaffung der Gesundheitsreform „Obamacare“ einzuführen. Im Juni 2020 schließlich wendet sich die Regierung Trumps an den Obersten Gerichtshof, um „Obamacare“ abschaffen zu lassen. Bild: Chris Carlson, dpa (Archivbild) Bereits vor Trumps Amtseinführung beginnen die Republicans im Kongress, ein Gesetz zur Abschaffung der Gesundheitsreform „Obamacare“ einzuführen. Im Juni 2020 schließlich wendet sich die Regierung Trumps an den Obersten Gerichtshof, um „Obamacare“ abschaffen zu lassen. Bild: Chris Carlson, dpa (Archivbild) 14 von 19 Am 18. Dezember 2019 leitet das mehrheitlich demokratische Repräsentantenhaus offiziell ein Amtsenthebungsverfahren mit dem Vorwurf des Machtmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses gegen Trump (vorne) ein. Trump wird jedoch in beiden Anklagepunkten freigesprochen. Bild: Alex Brandon, dpa (Archivbild) Am 18. Dezember 2019 leitet das mehrheitlich demokratische Repräsentantenhaus offiziell ein Amtsenthebungsverfahren mit dem Vorwurf des Machtmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses gegen Trump (vorne) ein. Trump wird jedoch in beiden Anklagepunkten freigesprochen. Bild: Alex Brandon, dpa (Archivbild) 15 von 19 Während der Corona-Pandemie spricht Donald Trump vom „China-Virus“ und empfiehlt den Einsatz umstrittener Medikamente. Im Oktober 2020 wird bekannt, dass Donald Trump und seine Frau Melania ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert sind. Später sagt Trump, er fühle sich besser denn je. Bild: Alex Brandon, dpa (Archivbild) Während der Corona-Pandemie spricht Donald Trump vom „China-Virus“ und empfiehlt den Einsatz umstrittener Medikamente. Im Oktober 2020 wird bekannt, dass Donald Trump und seine Frau Melania ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert sind. Später sagt Trump, er fühle sich besser denn je. Bild: Alex Brandon, dpa (Archivbild) 16 von 19 Für die Präsidentschaftswahl am 4. November 2020 geht Donald Trump wieder als Kandidat für die Republican Party ins Rennen und muss sich gegen Herausforderer Joe Biden behaupten. Bild: Shealah Craighead, dpa (Archivbild) Für die Präsidentschaftswahl am 4. November 2020 geht Donald Trump wieder als Kandidat für die Republican Party ins Rennen und muss sich gegen Herausforderer Joe Biden behaupten. Bild: Shealah Craighead, dpa (Archivbild) 17 von 19 Die US-Wahl 2020 gegen Biden verliert Trump am Ende deutlich. Danach startet er eine beispiellose Kampagne gegen das Wahlergebnis und behauptet bis heute, die Wahl sei ihm durch Wahlbetrug im großen Stil gestohlen worden. Freilich ohne einzigen standhaften Beweis... Bild: Jim Bourg, AP, dpa (Archiv) Die US-Wahl 2020 gegen Biden verliert Trump am Ende deutlich. Danach startet er eine beispiellose Kampagne gegen das Wahlergebnis und behauptet bis heute, die Wahl sei ihm durch Wahlbetrug im großen Stil gestohlen worden. Freilich ohne einzigen standhaften Beweis... Bild: Jim Bourg, AP, dpa (Archiv) 18 von 19 Seine Anhänger versetzt Trump mit seiner fortwährenden Behauptungen zum angeblichen Wahlbetrug in Wallung. Am 6. Januar 2021 kommt es in Washington zu einem gewaltsamen Sturm aufs Kapitol der Trump-Anhänger. Dort sollten die Abgeordneten den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden bei der Wah... Bild: Essdras M. Suarez, Zuma Press, dpa Seine Anhänger versetzt Trump mit seiner fortwährenden Behauptungen zum angeblichen Wahlbetrug in Wallung. Am 6. Januar 2021 kommt es in Washington zu einem gewaltsamen Sturm aufs Kapitol der Trump-Anhänger. Dort sollten die Abgeordneten den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden bei der Wah... Bild: Essdras M. Suarez, Zuma Press, dpa 19 von 19 Nach dem Sturm aufs Kapitol wird gegen Trump in den letzten Tagen seiner Amtszeit ein zweites Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Einzigartig in der Geschichte der USA. Mithilfe der Republikaner wird auch dieses abgeschmettert. Trump zieht sich mit seiner Familie in sein Ferien-Domizil Mar-a-Lago n... Bild: Carolyn Kaster, AP, dpa Nach dem Sturm aufs Kapitol wird gegen Trump in den letzten Tagen seiner Amtszeit ein zweites Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Einzigartig in der Geschichte der USA. Mithilfe der Republikaner wird auch dieses abgeschmettert. Trump zieht sich mit seiner Familie in sein Ferien-Domizil Mar-a-Lago n... Bild: Carolyn Kaster, AP, dpa 1 von 19 Donald Trump, wie man ihn kennt: Der ehemalige US-Präsident bei einem Parteitags-Auftritt in North Carolina im Juni 2021. Am 14.6.2021 feierte Trump seinen 75. Geburtstag. Wir zeigen Stationen seiner umstrittenen Präsidentschaft im Rückblick. Bild: Chris Seward, AP, dpa Donald Trump, wie man ihn kennt: Der ehemalige US-Präsident bei einem Parteitags-Auftritt in North Carolina im Juni 2021. Am 14.6.2021 feierte Trump seinen 75. Geburtstag. Wir zeigen Stationen seiner umstrittenen Präsidentschaft im Rückblick. Bild: Chris Seward, AP, dpa

Verleumdungsklage nach Vergewaltigungsvorwurf in New York

Die Autorin E. Jean Carroll warf Trump im Sommer 2019 vor, sie in den 90er Jahren in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt zu haben. Als Trump das zurückwies ("Erstens: Sie ist nicht mein Typ. Zweitens: Es ist nie passiert.") klagte Carroll mit dem Vorwurf der Verleumdung. Trumps Anwälte verwiesen darauf, dass er als Präsident und damit ein Teil der Regierung nicht wegen Verleumdung verklagt werden könne. Denn seine Äußerung fiel im Weißen Haus nach Fragen von Journalisten. Vor einem Berufungsgericht in Washington liegt nun die Frage, ob Trump dabei im Rahmen seines Präsidentenjobs agierte. Trump könnte allerdings die Verteidigungslinie ausgehebelt haben, als er jüngst den Vorwurf als Lüge bezeichnete - nun definitiv als Privatperson. Das eröffnet Carroll die Möglichkeit, ihre Klage zu aktualisieren.

Ermittlungen zum Sturm auf das Kapitol

Trumps Anhänger hatten am 6. Januar 2021 das Parlamentsgebäude in Washington erstürmt, wo gerade der Sieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl offiziell besiegelt werden sollte. Davor hatte Trump sie bei einem Auftritt am Weißen Haus mit einer Wiederholung seiner falschen Wahlbetrugs-Vorwürfe aufgestachelt. Mitglieder eines Untersuchungsausschusses zu dem Angriff im Repräsentantenhaus betonten, dass sie Trump für verantwortlich halten: Denn er habe die Anhänger zum Marsch vor das Kapitol aufgerufen und stundenlang nichts unternommen, als sie zu Gewalt griffen. Der Untersuchungsausschuss beschloss im Oktober den seltenen Eskalationsschritt, mit Trump einen Ex-Präsidenten vorzuladen. Allerdings ist die Zeit dafür knapp, denn im Januar tritt der neugewählte Kongress zusammen, in dem nach Prognosen Trumps Republikaner die Mehrheit haben könnten.

Bilderstrecke

Wütende Trump-Anhänger stürmen Kapitol - vier Tote in Washington

1 von 17 2 von 17 3 von 17 4 von 17 5 von 17 6 von 17 7 von 17 8 von 17 9 von 17 10 von 17 11 von 17 12 von 17 13 von 17 14 von 17 15 von 17 16 von 17 17 von 17 Wütende Trump-Anhänger erstürmen das Kapitol in Washington (USA), um die Bestätigung des neuen US-Präsidenten zu stören. Es fallen Schüsse, vier Menschen sterben. Die Nationalgarde rückt an. Die Bilder. Bild: dpa Wütende Trump-Anhänger erstürmen das Kapitol in Washington (USA), um die Bestätigung des neuen US-Präsidenten zu stören. Es fallen Schüsse, vier Menschen sterben. Die Nationalgarde rückt an. Die Bilder. Bild: dpa 1 von 17 Trump-Unterstützer stehen auf einem Polizeifahrzeug vor dem Kapitol. Bild: dpa Trump-Unterstützer stehen auf einem Polizeifahrzeug vor dem Kapitol. Bild: dpa

Am Rande der Untersuchung offenbarte sich noch weiteres juristisches Risiko für Trump. In einem Rechtsstreit um die Weitergabe eines E-Mail-Wechsels zwischen Trump und einem seiner Anwälte an den Ausschuss stellte ein Richter fest, dass der damalige Präsident vor Gericht unter Eid wissentlich falsche Angaben zum angeblichen Wahlbetrug gemacht habe.

Betrugsklage in New York

Lesen Sie auch

USA Die vielen juristischen Probleme von Donald Trump

New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James legte Ende September nach jahrelangen Ermittlungen umfangreiche Vorwürfe unter anderem gegen Trump, das nach ihm benannte Unternehmen und seine drei Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka vor. Kern der zivilrechtlichen Klage: Die Trumps hätten Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen. James will unter anderem erreichen, dass die Trumps 250 Millionen Dollar (256 Millionen Euro) als Wiedergutmachung zahlen müssen. Trumps Konzern weist die Vorwürfe zurück. Bei einer Befragung unter Eid verweigerte Trump die Aussage - bis auf die zu seinem Namen.

Streit um Steuerunterlagen

Der Finanzausschuss des von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhauses kämpft seit langem darum, Trumps Steuerunterlagen ausgehändigt zu bekommen. Entgegen der politischen Gepflogenheiten in den USA hatte Trump seine Steuererklärung weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Im August musste Trump einen juristischen Rückschlag in dem Streit einstecken: Ein Gericht in Washington entschied, dass Trump die Unterlagen herausgeben müsse.

Lesen Sie auch: Ron DeSantis ist einer wie Donald Trump – und bereit fürs Weiße Haus?