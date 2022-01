Impfausweis,Tierwohl, Ausbildung: Diese Änderungen und neuen Gesetze kommen im Februar

Neue Gesetze, Termine und Änderungen: Was ändert sich alles im Februar 2021? Die Übersicht für Bürger und Verbraucher.

24.01.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Im Februar 2022 erwarten die Menschen in Deutschland einige neue Gesetze und Änderungen. Neben der Wahl des nächsten Bundespräsidenten stehen unter anderem Neuerungen bei der Baufinanzierung und dem Impfpass an. Und: Neben dem umweltschonenden Umgang mit Batterien steht auch das Thema Tierwohl im Februar 2022 zur gesetzlichen Debatte.

Was ändert sich im Februar 2022? Hier der Überblick über alle Neuregelungen und Gesetze.

Neu im Februar 2022: Imfpnachweis nur noch neun Monate gültig ohne Booster

Wer doppelt gegen das Coronavirus geimpft ist, dessen Impfstatus galt bislang für zwölf Monate als vollständig. Das ändert sich ab dem 1. Februar.

Bilderstrecke

Allgäuer Sportler rufen zur Corona-Impfung auf

1 von 14 Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (33 Jahre) aus Durach ist seit Anfang Dezember dreifach geimpft („geboostert“): „Mit der Impfung schütze ich mich und andere. Außerdem hoffe ich, dass eine mögliche Covid-19-Erkrankung mild verläuft und mich auch in meinem Sport langfristig nicht beeinträchtigen wird.“ Bild: Ralf Lienert Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (33 Jahre) aus Durach ist seit Anfang Dezember dreifach geimpft („geboostert“): „Mit der Impfung schütze ich mich und andere. Außerdem hoffe ich, dass eine mögliche Covid-19-Erkrankung mild verläuft und mich auch in meinem Sport langfristig nicht beeinträchtigen wird.“ Bild: Ralf Lienert 2 von 14 Rennfahrer Luca Engstler (21) vom gleichnamigen Motorsportteam ist zweifach geimpft: „Als sich 2020 mein Renningenieur infiziert hat, hatte das extreme Folgen fürs ganze Team. Seitdem sind wir alle geimpft. Auch wenn Sportler eine Vorbildfunktion haben, sollten wir respektieren, wenn jemand unsicher ist und zögert.“ Bild: Ralf Lienert Rennfahrer Luca Engstler (21) vom gleichnamigen Motorsportteam ist zweifach geimpft: „Als sich 2020 mein Renningenieur infiziert hat, hatte das extreme Folgen fürs ganze Team. Seitdem sind wir alle geimpft. Auch wenn Sportler eine Vorbildfunktion haben, sollten wir respektieren, wenn jemand unsicher ist und zögert.“ Bild: Ralf Lienert 3 von 14 Seline van Thiel ist 16 Jahre alt, fährt Mountainbikerennen für den RSC Kempten und ist zweifach geimpft: „Corona hat meine schulischen Leistungen stark beeinträchtigt, der Online-Unterricht lag mir gar nicht. Ich war eine der ersten in meiner Klasse, die sich geimpft hat. Ich will mich und andere schützen.“ Bild: Ralf Lienert Seline van Thiel ist 16 Jahre alt, fährt Mountainbikerennen für den RSC Kempten und ist zweifach geimpft: „Corona hat meine schulischen Leistungen stark beeinträchtigt, der Online-Unterricht lag mir gar nicht. Ich war eine der ersten in meiner Klasse, die sich geimpft hat. Ich will mich und andere schützen.“ Bild: Ralf Lienert 4 von 14 Joachim Saukel (57) vom gleichnamigen Laufladen ist dreifach geimpft: „Um nicht einzubrechen, greifen Marathon-Läufer auf Energie-Booster in Form von Gels und Getränken zurück. Lasst uns mit der Booster-Impfung einen Endspurt hinlegen, um diesen langen Pandemie-Marathon endlich zu beenden.“ Bild: Ralf Lienert Joachim Saukel (57) vom gleichnamigen Laufladen ist dreifach geimpft: „Um nicht einzubrechen, greifen Marathon-Läufer auf Energie-Booster in Form von Gels und Getränken zurück. Lasst uns mit der Booster-Impfung einen Endspurt hinlegen, um diesen langen Pandemie-Marathon endlich zu beenden.“ Bild: Ralf Lienert 5 von 14 Miriam Kartas (18) ist Kunstturnerin beim TV Kempten und doppelt geimpft: „Ich habe normal große Angst vor Spritzen, aber es hat nicht weh getan und die Impfung blieb ohne Nebenwirkungen. Ich bitte alle Impfskeptiker, ihr Vorgehen zu überdenken. Ihre Weigerung wirkt sich aufs Leben aller anderen aus.“ Bild: Ralf Lienert Miriam Kartas (18) ist Kunstturnerin beim TV Kempten und doppelt geimpft: „Ich habe normal große Angst vor Spritzen, aber es hat nicht weh getan und die Impfung blieb ohne Nebenwirkungen. Ich bitte alle Impfskeptiker, ihr Vorgehen zu überdenken. Ihre Weigerung wirkt sich aufs Leben aller anderen aus.“ Bild: Ralf Lienert 6 von 14 Der 23-jährige Robert Schneider ist Ringer beim TSV Kottern und geboostert: „Ich finde, die Fronten sind extrem verhärtet. Argumente zählen oft gar nicht mehr. Von den Skeptikern wünsche ich mir: Hört mehr auf Wissenschaft und Forschung. Sinnvoll ist hier nur eine gefühlsbefreite Betrachtung des Problems.“ Bild: Ralf Lienert Der 23-jährige Robert Schneider ist Ringer beim TSV Kottern und geboostert: „Ich finde, die Fronten sind extrem verhärtet. Argumente zählen oft gar nicht mehr. Von den Skeptikern wünsche ich mir: Hört mehr auf Wissenschaft und Forschung. Sinnvoll ist hier nur eine gefühlsbefreite Betrachtung des Problems.“ Bild: Ralf Lienert 7 von 14 Luzie Wandratsch ist 17 Jahre alt, Schwimmerin beim TV Kempten und zweifach geimpft: „Ich habe mich im Sommerurlaub infiziert und blieb dank voriger Impfung symptomfrei. Meine ungeimpften Mitreisenden dagegen hatten schwere Verläufe. In der aktuellen Lage appelliere ich an alle Skeptiker: Lasst Euch impfen.“ Bild: Ralf Lienert Luzie Wandratsch ist 17 Jahre alt, Schwimmerin beim TV Kempten und zweifach geimpft: „Ich habe mich im Sommerurlaub infiziert und blieb dank voriger Impfung symptomfrei. Meine ungeimpften Mitreisenden dagegen hatten schwere Verläufe. In der aktuellen Lage appelliere ich an alle Skeptiker: Lasst Euch impfen.“ Bild: Ralf Lienert 8 von 14 Eugen Scheffer (30) ist Eishockeyspieler beim ESC Kempten, zweifach geimpft und anschließend genesen: „Ich wollte ganz klar vorbeugen statt therapieren. In meinen Augen gibt es keinen anderen Weg, um aus dieser Pandemie zu kommen. Egal, welche Sportart, ich wünsche allen so schnell wie möglich wieder volle Zuschauerränge.“ Bild: Ralf Lienert Eugen Scheffer (30) ist Eishockeyspieler beim ESC Kempten, zweifach geimpft und anschließend genesen: „Ich wollte ganz klar vorbeugen statt therapieren. In meinen Augen gibt es keinen anderen Weg, um aus dieser Pandemie zu kommen. Egal, welche Sportart, ich wünsche allen so schnell wie möglich wieder volle Zuschauerränge.“ Bild: Ralf Lienert 9 von 14 Tischtennisspielerin Birgit Hössl (54) aus Wildpoldsried ist genesen, geimpft und bald geboostert: „Die Nachwirkungen meiner Infektion vom Frühjahr 2021 spüre ich heute noch. Um mich, Freunde und Familie zu schützen, habe ich mich impfen lassen. Wären da alle dabei, könnten wir unser ,altes Leben’ wieder viel mehr genießen.“ Bild: Ralf Lienert Tischtennisspielerin Birgit Hössl (54) aus Wildpoldsried ist genesen, geimpft und bald geboostert: „Die Nachwirkungen meiner Infektion vom Frühjahr 2021 spüre ich heute noch. Um mich, Freunde und Familie zu schützen, habe ich mich impfen lassen. Wären da alle dabei, könnten wir unser ,altes Leben’ wieder viel mehr genießen.“ Bild: Ralf Lienert 10 von 14 Kevin Baston (27) kickt beim FC Kempten und ist zweifach geimpft: „Wenn ich eines im Fußball gelernt habe: Gewinnen können wir nur, wenn wir als Team zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Das gilt auch für die Pandemie. Wir müssen als Gesellschaft zusammenstehen und uns impfen lassen.“ Bild: Ralf Lienert Kevin Baston (27) kickt beim FC Kempten und ist zweifach geimpft: „Wenn ich eines im Fußball gelernt habe: Gewinnen können wir nur, wenn wir als Team zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Das gilt auch für die Pandemie. Wir müssen als Gesellschaft zusammenstehen und uns impfen lassen.“ Bild: Ralf Lienert 11 von 14 Hilde John (66) ist Präsidentin des Stadtverbands der Sportvereine und beim TV Kempten Übungsleiterin für Ganzkörperkräftigung und Rückenfit: „Mit der Doppel-Impfung schütze ich mich und die Menschen um mich herum. Ich denke, eine mögliche Covid-Erkrankung verläuft mit Impfung deutlich abgeschwächter.“ Bild: Ralf Lienert Hilde John (66) ist Präsidentin des Stadtverbands der Sportvereine und beim TV Kempten Übungsleiterin für Ganzkörperkräftigung und Rückenfit: „Mit der Doppel-Impfung schütze ich mich und die Menschen um mich herum. Ich denke, eine mögliche Covid-Erkrankung verläuft mit Impfung deutlich abgeschwächter.“ Bild: Ralf Lienert 12 von 14 Basketballer Elias Bauer von der SG Heising-Kottern ist 38 Jahre alt und dreifach geimpft: „Zum Glück lichtet sich auch bei der SG das Feld der Ungeimpften. Einige warten noch auf den Totimpfstoff, aber die Vernunft scheint zu siegen. Die Politik muss viel konsequenter gegen Falschinformationen und Hetze im Netz vorgehen.“ Bild: Ralf Lienert Basketballer Elias Bauer von der SG Heising-Kottern ist 38 Jahre alt und dreifach geimpft: „Zum Glück lichtet sich auch bei der SG das Feld der Ungeimpften. Einige warten noch auf den Totimpfstoff, aber die Vernunft scheint zu siegen. Die Politik muss viel konsequenter gegen Falschinformationen und Hetze im Netz vorgehen.“ Bild: Ralf Lienert 13 von 14 Die 28-jährige Bianca Kleinbub spielt Handball beim TV Waltenhofen und ist zweifach geimpft: „Ich war erst skeptisch, hab’ mich nach mehreren Gesprächen aber doch fürs Impfen entschieden. Die Pflege- und Krankenhauskräfte brauchen eine Entlastung. Und unser Sport leidet. Die Saison darf nicht wieder abgebrochen werden.“ Bild: Ralf Lienert Die 28-jährige Bianca Kleinbub spielt Handball beim TV Waltenhofen und ist zweifach geimpft: „Ich war erst skeptisch, hab’ mich nach mehreren Gesprächen aber doch fürs Impfen entschieden. Die Pflege- und Krankenhauskräfte brauchen eine Entlastung. Und unser Sport leidet. Die Saison darf nicht wieder abgebrochen werden.“ Bild: Ralf Lienert 14 von 14 Pasquale Ruzicka ist 37 Jahre alt, Squasher beim 1. SC Kempten und seit Anfang Dezember geboostert: „Ausschlaggebend für mich ist die geringere Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Informiert Euch. Aber bitte nicht auf YouTube oder Social Media, sondern bei offiziellen Stellen und wissenschaftlichen Zentren.“ Bild: Ralf Lienert Pasquale Ruzicka ist 37 Jahre alt, Squasher beim 1. SC Kempten und seit Anfang Dezember geboostert: „Ausschlaggebend für mich ist die geringere Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Informiert Euch. Aber bitte nicht auf YouTube oder Social Media, sondern bei offiziellen Stellen und wissenschaftlichen Zentren.“ Bild: Ralf Lienert 1 von 14 Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (33 Jahre) aus Durach ist seit Anfang Dezember dreifach geimpft („geboostert“): „Mit der Impfung schütze ich mich und andere. Außerdem hoffe ich, dass eine mögliche Covid-19-Erkrankung mild verläuft und mich auch in meinem Sport langfristig nicht beeinträchtigen wird.“ Bild: Ralf Lienert Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (33 Jahre) aus Durach ist seit Anfang Dezember dreifach geimpft („geboostert“): „Mit der Impfung schütze ich mich und andere. Außerdem hoffe ich, dass eine mögliche Covid-19-Erkrankung mild verläuft und mich auch in meinem Sport langfristig nicht beeinträchtigen wird.“ Bild: Ralf Lienert

Von da an sind Impfpässe von Geimpften ohne Booster in der EU nur noch neun Monate gültig. Wie lange die Impfzertifikate in der Europäischen Union für dreifach-geimpfte Bürger maximal gelten, ist bislang aufgrund fehlender Erkenntnisse zur Langzeitwirkung der Auffrischungsimpfung noch unklar.

Was ändert sich im Februar 2022? Viele Änderungen im neuen Mobilitätspaket

Das neue EU-Mobilitätspaket sieht ab Februar eine Reihe von Neuerungen vor. Unter anderem bei:

der Dokumentation von Grenzübertritten: Bereits seit August 2020 müssen Fahrer das Symbol des Landes, in das sie nach der Grenzüberquerung einfahren, manuell aufzeichnen. Diese Regelung gilt für Fahrzeuge mit einem analogen Fahrtenschreiber. Ab dem 2. Februar umfasst diese Erfassungspflicht auch Fahrzeuge mit digitalem Fahrtenschreiber.

Bereits seit August 2020 müssen Fahrer das Symbol des Landes, in das sie nach der Grenzüberquerung einfahren, manuell aufzeichnen. Diese Regelung gilt für Fahrzeuge mit einem analogen Fahrtenschreiber. Ab dem 2. Februar umfasst diese Erfassungspflicht auch Fahrzeuge mit digitalem Fahrtenschreiber. der Bezahlung von Fahrern im grenzüberschreitenden Verkehr : Laut dem neuen EU-Mobilitätspaket soll ihnen der volle Mindestlohn des Landes zustehen, in dem sie die Dienstleistung erbringen. Ausgenommen sind Transitfahrten und bilaterale Transporte von und nach Polen.

: Laut dem neuen EU-Mobilitätspaket soll ihnen der volle Mindestlohn des Landes zustehen, in dem sie die Dienstleistung erbringen. Ausgenommen sind Transitfahrten und bilaterale Transporte von und nach Polen. der Rückführung des Fahrzeugs: Fahrer, bei denen der Transport grenzüberschreitend erfolgt, müssen alle acht Wochen zu einer Betriebsstätte im Land der Niederlassung zurückkehren.

Fahrer, bei denen der Transport grenzüberschreitend erfolgt, müssen alle acht Wochen zu einer Betriebsstätte im Land der Niederlassung zurückkehren. der Kabotage: Für ausländische Fahrer gilt zwischen aufeinanderfolgenden Transporten ein Kabotage-Verbot von vier Tagen. In diesem Zeitraum sind im Aufenthaltsland keine weiteren Kabotagebeförderungen erlaubt. Das Verbot gilt ab dem Ende des letzten Transportes.

Ausbildung 2022: Ausbildungsprämie (plus) läuft noch bis 15. Februar

Um die berufliche Zukunft junger Menschen in Corona-Zeiten zu unterstützen, hat die Bundesregierung das Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern" initiiert. Mit diesem sollen Ausbildungsbetriebe wirtschaftlich unterstützt werden. Dadurch sollen die Unternehmen dazu animiert werden, trotz Pandemie nach wie vor Ausbildungsplätze anzubieten. Teil des Bildungsprogramms ist die Ausbildungsprämie.

Wer in seinem Betrieb trotz Corona Ausbildungsplätze anbietet, kann von der Ausbildungsprämie (plus) profitieren. Bild: Annette Riedl, dpa (Symbolbild)

Die gilt für Ausbildungen, die zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 15. Februar 2022 beginnen. Auf Antrag sind dadurch 4000 Euro beziehungsweise 6000 Euro Förderung pro Vertrag möglich, wenn zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden (Ausbildungsprämie plus). Spätestens drei Monate nach Bestehen der Probezeit muss der Antrag bei der Arbeitsagentur vorliegen.

Tierwohl: Gesetz soll Tierschutz und Naturschutzrecht bundesweit vorantreiben

Die Lebensqualität und das Wohlergehen von Nutztieren in ganz Deutschland fördern: Das ist das Ziel von Nordrhein-Westfalens Landwirtschafts- und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. Die CDU-Politikern fordert ein Tierwohl-Gesetz, das unter anderem einheitlich definieren soll, wie Tiere umwelt- und tierfreundlich gehalten werden dürfen.

Zusätzlich soll das Baurecht durch eine Öffnungsklausel für Tierwohlställe ergänzt werden. Interessierte Landwirte sollen im Rahmen des Tierwohl-Artikels finanzielle Unterstützung erhalten, unter bestimmten Voraussetzungen auch langfristig. Die Gesetzesinitiative soll am 11. Februar im Bundesrat zur Debatte stehen.

Batterieverordnung: Neue BattVO ab Februar zielt auf umweltfreundliche Batterien ab

Was mit alten Batterien passiert, ist in der EU-Batterierichtlinie (EU-BattRL) geregelt. Diese stammt allerdings aus dem Jahr 2006 - und soll nun dieses Jahr unter dem Begriff "Batterieverordnung" (BattVO) im EU-Parlament im Februar überarbeitet und modernisiert werden.

Dabei sollen vor allem die bislang eher unberücksichtigten Schwerpunkte wie Herstellung, Effizienz und Recycling miteinbezogen werden. Das Ziel der neuen Batterieverordnung: Mehr Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourcenschonung.

Neuer Bundestagspräsident wird gewählt - Das sind die Kandidaten

Am 13. Februar ist es wieder soweit: Alle fünf Jahre wählt die Bundesversammlung eine neuen Bundestagspräsidenten beziehungsweise eine neue Bundestagspräsidentin. Als Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland hat der Amtsträger unter anderem die Aufgabe, Deutschland zu repräsentieren sowie das Grundgesetz zu schützen.

Zur Wahl steht aktuell neben dem amtierenden Bundestagspräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) der Mediziner Gerhard Trabert. Der parteilose Sozialmediziner und Autor mehrerer Bücher wurde von der Partei DIE LINKE als Kandidat nominiert.

Lesen Sie auch: