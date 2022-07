Häagen-Dazs ruft Eis zurück - Diese Produkte sind betroffen

General Mills ruft Produkte zurück. Im Speiseeis von Häagen-Dazs könnten sich Rückstände eines Pflanzenschutzmittels befinden. Welche Sorten betroffen sind.

14.07.2022 | Stand: 09:53 Uhr

Häagen-Dazs ruft drei Sorten seines Speiseeises zurück. In dem Eis könnten sich Rückstände eines Pflanzenschutzmittels befinden. In anderen europäischen Ländern laufen bereits seit fast einer Woche Rückrufaktionen. Jetzt ruft der Hersteller General Mills in Kooperation mit Genuport Trade GmbH auch in Deutschland Eis von Häagen Dazs zurück.

General Mills ruft Speiseeis von Häagen-Dazs zurück - Die Produkte sind betroffen

Die Sorten "Häagen-Dazs Vanilla" in zwei Größen und "Classic Collection" mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 21.05.2023 könnten Rückstände des Pestizids Ethylenoxid aufweisen. Konkret werden folgende Produkte zurückgerufen:

"Häagen-Dazs Vanilla 460 ml" mit dem Barcode 3415581101010

"Häagen-Dazs Vanilla 95ml" mit dem Barcode 341558131171

"Häagen-Dazs Classic Collection 4 x 95 ml (380 ml)" mit dem Barcode 3415581505719

Rückruf bei Häagen-Dazs: Verkaufspreis wird erstattet

Wer ein betroffenes Eis gekauft hat, sollte dieses nicht mehr essen und in den Handel zurückbringen. In der Regel wird dort der Verkaufspreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Andere Produkte von Häagen-Dazs sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Das Pestizid Ethylenoxid wird zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen verwendet. Laut der Einschätzung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) ist das Pflanzenschutzmittel "wahrscheinlich krebserregend und erbgutverändernd beim Menschen". Es kann zu Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit führen - im schlimmsten Fall zum Koma.

Verbraucherschützer kritisieren Zeitpunkt des Speiseeis-Rückrufs

Verbraucherschützer kritisieren, dass Häagen-Dazs das betroffene Speiseeis in Deutschland erst jetzt zurückruft. In anderen europäischen Ländern, wo die Produkte ebenfalls verkauft wurden, startete der Hersteller General Mills bereits am 8. Juli 2022 eine Rückrufaktion.

