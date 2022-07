An Flughäfen, in der Gastronomie oder im Dienstleistungsbereich – in vielen Jobs will nun keiner mehr arbeiten. Nur am Geld liegt das offenbar nicht.

07.07.2022 | Stand: 14:22 Uhr

Der Mensch neigt dazu, die Vergangenheit zu beschönigen. Aber war es früher – also in der Zeit vor Corona– nicht einfach so: Wer es sich leisten konnte und in den Urlaub fliegen wollte, buchte einen Flug, fuhr zum Flughafen und hob ab. Wer ins Restaurant gehen wollte, reservierte einen Tisch, ging hin und aß. Was im Hintergrund passieren musste, damit alles so schön reibungslos und flexibel funktionierte, blieb meist unsichtbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.