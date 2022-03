Spielehersteller Epic Games spendet Einnahmen von Fortnite für Ukraine

Der Spiele-Hersteller Epic Games spendet alle Einnahmen von Fortnite für Menschen in der Ukraine. Microsoft schließt sich mit der Aktion an.

21.03.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Der Spielehersteller Epic Games kündigte am Sonntag, den 20. März, auf seiner Webiste an, alle Einnahmen, die durch das Spiel Fortinite eingenommen werden, für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu spenden.

Die Spenden-Aktion läuft vom 20. März bis zum 3. April und umfasst laut eigenen Angaben alle Einnahmen, die mit Echtgeld erzielt wurden. (Lesen Sie hier: Auch Menschen in Schwangau wollen helfen.)

Fortnite-Hersteller Epic Games spendet Einnahmen - Microsoft zieht nach

Auch das Unternehmen Microsoft beteiligt sich mit seiner Spielkonsole Xbox an der Aktion und spendet ebenfalls alle Einnahmen, die mit Fortnite in Zusammenhang stehen.

Das gesammelte Geld soll an verschiedene Hilfsorganisationen gehen, die den Menschen in der Ukraine vor Ort helfen.

Darunter sind die Non-Profit Organisation DirectRelief, die Medikamente in das Kriegsgebiet bringen, das Kinderhilfswerk UNICEF, das Welternährungsprogramm der vereinten Nationen (UNWFP) und das UN-Flüchtlingskomissariat (UNHCR), das für den Schutz von Flüchtlingen beauftragt ist und humanitäre Hilfe leistet.

Weitere Hilfsorganisationen sollen laut dem Spielehersteller in dieser Woche folgen.

Epic-Games: So viel könnten sie spenden

Der Spielehersteller legte bereits im letzten Jahr seine Umsatz-Zahlen für das Spiel Fortnite offen. Über 9,1 Milliarden Dollar erzielte das Unternehmen alleine in den Jahren 2018 und 2019.

Auf zwei Wochen heruntergerechnet kommt man so auf fast 190 Millionen Dollar. Ob die Spende jedoch wirklich so hoch sein wird, bleibt abzuwarten.