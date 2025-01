Hier sehen Sie die Biathlon-Verfolgung in Oberhof heute im TV und Stream

Wann ist Biathlon in Oberhof? Heute am Samstag (11.1.2025) starten die Biathleten und Biathletinnen in die Verfolgungsrennen in Oberhof - live im TV, Stream und in der Mediathek. Der Zeitplan hält nach den Sprints am Donnerstag und Freitag heute gleich zwei Biathlon-Rennen im Free-TV-Programm aus der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig parat.

Den Start heute am Samstag machen die Damen mit der Verfolgung über 10 Kilometer am Mittag. Am Nachmittag folgt dann Biathlon der Herren live aus Oberhof - dann geht es über 12,5 km. Der Biathlon-Zirkus macht in Oberhof seine vierte Station im Weltcup-Kalender 2024/25. Am Donnerstag und Freitag standen bereits die Sprints der Frauen und Männer auf dem Programm. Auch sie wurden live im Fernsehen übertragen - die Zuschauer im TV und Stream durften bislang noch nbicht über gute deutsche Platzierungen jubeln.

Bei den Männern gestern wurde Justus Strelow als bester Deutscher nur 18., der Allgäuer Philipp Nawrath aus Nesselwang gar nur 27. Bei den Frauen am Donnerstag lief es nur leicht besser. Die erst 19 Jahre alte Julia Tannheimer wurde als beste Deutsche Neunte, direkt vor Selina Grotian. Die Gesamtführende Franziska Preuß belegte gar nur Rang 28. Nicht die besten Voraussetzungen also für die DSV-Biathletinnen und Biathleten in der Verfolgung in Oberhof heute live.

Wer überträgt Biathlon heute? Wann laufen die Biathleten? Alle Nachrichten zur Übertragung der Biathlon-Verfolgungsrennen in Oberhof heute live im Free-TV, Stream und in der Mediathek hier.

Biathlon heute live im TV in Oberhof - Verfolgung heute der Männer und Frauen: Zeitplan, Sender, Stream

Samstag, 11.1.2025 - Biathlon heute der Damen in Oberhof, Verfolgung über 10 km

12.30 Uhr: Verfolgungsrennen der Frauen heute über 10 Kilometer

Fernsehen: Biathlon heute live im ZDF (ab 12.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 12.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 11.01.2025 - Biathlon live der Herren in Oberhof heute, Verfolgung über 12,5 Kilometer

14.45 Uhr: Verfolgung der Männer über 12,5 km in Oberhof live

Fernsehen: Biathlon heute live im ZDF (ab 14.35 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.41 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon Übertragung im TV und Stream heute aus Oberhof - Verfolgung live

Biathlon kostenlos schauen im deutschen Free-TV geht heute am Samstag (11. Januar 25) auf mehreren Wegen. Das ZDF überträgt die beiden Verfolgungsrennen heute im Rahmen des langen Wintersport-Samstags live im zweiten Programm und in der ZDF Mediathek. Sowohl die Verfolgung der Frauen am frühen Mittag als auch das Verfolgungsrennen der Männer danach werden live und in voller Länge im Fernsehen übertragen.

Die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer sind in Oberhof am Mikrofon. Die ZDF-Biathlon-Experten sind die Ex-Athletinnen Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch Spartensender Eurosport überträgt Biathlon live aus Oberhof heute - die Verfolgung der Frauen und der Männer werden jeweils live auf Eurosport 1 gezeigt.

Eine weitere Möglichkeit, Biathlon kostenlos zu schauen, bietet ORF 1 den Fans in Teilen des Allgäus und von Bayern. Beim Verfolgungsrennen der Frauen am Mittag steigt das erste Programm des österreichischen Rundfunks jedoch erst über zehn Minuten nach dem Start ein. Zuvor läuft noch die Ski-alpin-Abfahrt der Damen in St. Anton am Arlberg.

Oberhof: Biathlon heute im Livestream und in der Mediathek - Verfolgung

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream der Verfolgungsrennen beim Biathlon heute am Samstag aus Oberhof in Deutschland gibt es kostenfrei beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon kostenlos schauen im Stream und TV: Als Nächstes die Oberhof-Staffeln

Weiter geht es mit Biathlon live in Oberhof nach der Verfolgung heute dann morgen am Sonntag (12.1.2025) mit den Single-Mixed- und Mixed-Staffelbewerben.

Die Single-Mixed-Staffel im Biathlon ist eine verkleinerte Form der Mixed-Staffel. Sie besteht nur aus einer Frau und einem Mann, die auch in Oberhof 2025 als Team laufen und schießen. Insgesamt läuft jeder Biathlet dabei sechs Kilometer, aufgeteilt auf vier Runden. Beim Schießen gibt es keine Nachlader. Jeder Fehlschuss bedingt eine Strafrunde.

Bei der Team-Mixed-Staffel am Sonntagnachmittag schickt jede Nation zwei Damen und Herren ins Rennen. Gelaufen werden 4 x 6 Kilometer, die Wettkampfregeln entsprechen jenen einer normalen Mannschafts-Staffel.

Das ist das Biathlon-Programm in Oberhof 2025 - der Zeitplan

Sonntag, 12.1.2025, 12.20 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 12.1.2025, 14.30 Uhr: Team Mixed Staffel

Icon Vergrößern Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof jubeln die deutschen Fans für die DSV-Biathleten wie Johannes Kühn. Bislang blieb der Erfolg aber aus. Gelingt es live im Free-TV, in der Mediathek und im Livestream in der Verfolgung und den Staffeln heute und morgen besser? Foto: Martin Schutt, dpa Icon Schließen Schließen Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof jubeln die deutschen Fans für die DSV-Biathleten wie Johannes Kühn. Bislang blieb der Erfolg aber aus. Gelingt es live im Free-TV, in der Mediathek und im Livestream in der Verfolgung und den Staffeln heute und morgen besser? Foto: Martin Schutt, dpa