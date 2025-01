So sehen Sie den Super-G der Frauen aus St. Anton heute live im TV und Stream

Wann kommt heute Wintersport im ZDF? Am Sonntag (12.1.2025) wird der Super-G der Damen aus St. Anton live im TV, Stream und in der Mediathek übertragen. Im Ski-alpin-Weltcup der Frauen stehen an diesem Wochenende zwei Speed-Rennen auf dem Programm. Zunächst hielt der Zeitplan live im kostenlosen Free-TV und im Stream am Samstag die Abfahrt auf der „Karl Schranz Piste“ (ehemals Arlberg-Kandahar-Rennen) parat. Heute am Sonntag folgt dann ein Super-G auf der Weltcup-Piste in Tirol.

Bei der Abfahrt gestern siegte die Federica Brignone vor der Sensations-Schweizerin Malorie Blanc. US-Ski-Star Lindsey Vonn setzte im zweiten Comeback-Rennen nach fast sechs Jahren Pause das nächste Ausrufezeichen und wurde starke Sechste. Brignone gilt auch heute im Super-G live im TV und Stream als Favoritin auf den Sieg.

Gibt‘s heute Skirennen im Fernsehen? Wann startet der Super-G heute? Hier die Infos zum Live-Stream und der Ausstrahlung in der Mediathek der Damen-Abfahrt in St. Anton 2025.

Ski-Weltcup der Damen: Super-G heute in St. Anton live - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream

Sonntag, 12.1.2025 - Super-G in St. Anton heute live

11.15 Uhr: Super-G live heute - Damen in St. Anton am Arlberg

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.10 Uhr), auf Eurosport 2 (ab 11.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 11.05 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 11.1.2025 - Frauen-Abfahrt live auf der „Karl-Schranz-Piste“ in St. Anton am Arlberg

11.15 Uhr: Abfahrt live im TV- Ski-Weltcup der Damen in St. Anton/Tirol

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.15 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 11.05 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

So sehen Sie das Herren-Rennen aus Adelboden in der Schweiz heute live im TV und kostenlosen Stream.

Wintersport/Ski alpin: Super-G St. Anton live im Free-TV - Übertragung des Frauen-Skirennen heute im Fernsehen

Ski alpin im Free-TV: An diesem Wochenende übernimmt das ZDF das Wintersport-Programm im TV. Live im Fernsehen wird heute am Sonntag (12.01.25) der Super-G der Frauen in St.Anton/Arlberg im zweiten Programm gezeigt. Kommentator ist Julius Hilfenhaus.

Der Super-G heute am Sonntag (12. Januar) läuft außerdem live im Sender Eurosport 2, der nicht überall im Kabel frei empfangbar ist. Auf Eurosport 1 hat am Sonntag Tennis bei den Australian Open Vorrang.

Eine Übertragung der Damen-Skirennen im Weltcup live in St. Anton gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt den Super-G am Sonntag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Super-G heute im Livestream und in der Mediathek aus St. Anton

Für alle unterwegs oder ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream des Super-G heute aus St. Anton am Arlberg gibt es kostenfrei beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Auf der Karl Schranz Piste in St. Anton starten die Frauen heute im Super-G im Ski-alpin-Weltcup live im TV-Programm, kostenlosen Stream und in der Mediathek. Foto: Giovanni Auletta, AP, dpa Icon Schließen Schließen Auf der Karl Schranz Piste in St. Anton starten die Frauen heute im Super-G im Ski-alpin-Weltcup live im TV-Programm, kostenlosen Stream und in der Mediathek. Foto: Giovanni Auletta, AP, dpa