So sehen Sie den Biathlon-Sprint der Männer heute im TV und Stream

Wann kommt heute Biathlon im ZDF? Am Freitag (10.1.2025) startet in Oberhof der Biathlon-Sprint der Herren live im TV, Stream und in der Mediathek. Für die Männer steht heute am Mittag das kurze Rennen über 10 Kilometer auf dem Programm - der Sprint aus Thüringen wird live und kostenlos im Fernsehen und Internet gezeigt.

Die Biathleten sind bis Sonntag in Oberhof im Einsatz. Es ist die vierte Station im Kalender des Biathlon-Weltcups 2024/25 mit einem dichten Zeitplan. Am Donnerstag starteten bereits die Biathletinnen im Sprint - mit Paula Botet aus Frankreich gab es eine Überraschungssiegerin und keine deutsche Läuferin auf dem Podest.

Wann beginnt heute Biathlon? Wann laufen die Biathleten? Hier alle aktuellen News zur Übertragung heute des Biathlon-Sprints der Herren aus Oberhof - Biathlon live im TV, im Stream und in der Mediathek am Freitag.

Biathlon heute live im TV in Oberhof 2025 - Männer-Sprint: Zeitplan, Sender, Stream

Freitag, 10.1.2025 - Biathlon heute der Männer in Oberhof, Sprint über 10 Kilometer

14.20 Uhr: Sprint Herren heute über 10 km

Fernsehen: Biathlon im ZDF heute live (ab 14.05 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.05 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon live im Free-TV aus Oberhof: Sprint der Herren heute im Fernsehen

Das Biathlon-Sprintrennen heute am Freitag (10.1.25) der Männer in Oberhof gibt es also live und kostenlos im Free-TV. Das ZDF überträgt heute im „Sportstudio live“ mit den Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer. Die ZDF-Biathlon-Expertinnen sind die Ex-Läuferinnen Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch der Sender Eurosport 1 ist heute live beim Biathlon in Oberhof am Start. Eine deutschsprachige Live-Übertragung vom Biathlon am Freitag gibt es außerdem auch auf ORF 1. Das erste TV-Programm des Österreichischen Rundfunks zeigt den Sprint live und ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei und kostenlos zu empfangen.

Biathlon im kostenlosen Livestream heute und in der Mediathek aus Oberhof

Einen kostenlosen Livestream vom Biathlon-Sprint der Männer in Oberhof 2025 heute am Freitag gibt es beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

TV-Zeitplan Biathlon in Oberhof 2025: Das ist das Programm am Wochenende

Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek will der Allgäuer Philipp Nawrath beim ersten Biathlon-Weltcup der Saison in Deutschland heute angreifen. Nawrath ist Teil des zwölfköpfigen DSV-Aufgebots. Nach den Sprints gibt es am Wochenende noch die Verfolgungs- sowie die Single-Mixed- und Mixed-Staffelbewerbe live in Oberhof.

Das ist das restliche Biathlon-Programm in Oberhof 2025 - die Termine

Freitag, 10.1.2025, 14.20 Uhr: Sprint heute der Männer über 10 km

Samstag, 11.1.2025, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen über 10 km

Samstag, 11.1.2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer über 12,5 km

Sonntag, 12.1.2025, 12.20 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 12.1.2025, 14.30 Uhr: Team Mixed Staffel