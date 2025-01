Allgäuer Philipp Nawrath fiebert dem Weltcup in Oberhof entgegen

Der Biathlon-Weltcup 2025 in Oberhof ist der erste Weltcup-Halt dieser Saison in Deutschland. Auf der Strecke im Thüringer Wald kämpfen die besten Biathleten der Welt um den Allgäuer Philipp Nawrath (SK Nesselwang) von Donnerstag (9. Januar) bis Sonntag (12. Januar) um Weltcup-Punkte.

Das DSV-Aufgebot für den Biathlon-Weltcup in Oberhof

Nawrath ist Teil des zwölfköpfigen DSV-Aufgebots, zu dem auch Philipp Horn (SV Frankenhain), Simon Kaiser (WSV Oberhof), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg) sowie Selina Grotian (SC Mittenwald), Julia Kink (WSV Aschau), Franziska Preuss (SC Haag), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Julia Tannheimer (DAV Ulm) und Vanessa Voigt (SV Rotterode) bei den Frauen gehören.

In Oberhof stehen am Donnerstag und Freitag zunächst die Entscheidungen im Sprint auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Verfolgungs- sowie die Single-Mixed- und Mixed-Staffelbewerbe folgen. Zuletzt bereitete sich Nawrath unter anderem auf der heimischen Loipe in Nesselwang auf den Weltcup im Thüringer Wald vor.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Zeitplan und TV-Übertragung

Zeitplan in Oberhof

- Do., 9.1.2025, 14.20 Uhr: Frauen, Sprint 7,5 km

- Fr., 10.1.2025, 14.20 Uhr: Männer, Sprint 10 km

- Sa., 11.1.2025, 12.30 Uhr: Frauen, Verfolgung 10 km

- Sa., 11.1.20254, 14.45 Uhr: Männer, Verfolgung 12,5 km

- So., 12.0.2025, 12.20 Uhr: Frauen/Männer, Single-Mixed-Staffel

- So., 12.1.2025, 14.30 Uhr: Frauen/Männer, Mixed-Staffel



Übertragung im TV: ZDF, Eurosport

Live-Stream: DAZN , ZDF-Mediathek , discovery+

Weitere Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.