So sehen Sie Biathlon heute am Donnerstag live im TV und kostenlosen Stream

Wann kommt Biathlon im Fernsehen? Heute am 19.12.2024 wird live im TV, Stream und in der Mediathek der Biathlon-Sprint der Herren in Annecy (Le Grand Bornand) übertragen. Das Rennen der Männer über 10 Kilometer ist der Auftakt des langen Biathlon-Weltcup-Wochenendes in Frankreich. Ab heute, Donnerstag, bis einschließlich Sonntag, stehen sechs Wettbewerbe in dem Wintersport-Ort in den Alpen in der Region Auvergne-Rhône-Alpes auf dem Programm.

Nahe der Alpenstadt Annecy folgt dem Sprint der Männer heute dann morgen am Samstag (20.12.) der Sprint der Damen. Am Samstag und Sonntag steigen zwei Biathlon-Rennen pro Tag, wenn die Verfolgung der Frauen und Männer und zum Abschluss die Massenstarts live im Free-TV, der Mediathek und im Livestream gezeigt werden.

Wann läuft Biathlon im Fernsehen? In welchem Programm kommt heute Biathlon? Der Sprint heute in Le Grand-Bornand im TV, Stream und der Mediathek - alle News zum Biathlon-Weltcup im TV aktuell hier.

Biathlon heute im TV live in Annecy 2024 - Männer-Sprint: Zeitplan, Sender, Stream

Donnerstag, 19.12.2024 - Biathlon heute der Männer in Annecy, Le Grand Bornand, Sprint über 10 Kilometer

14.20 Uhr: Sprint Männer über 10 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 14.10 Uhr, auf ORF 1 (ab 14.15 Uhr) und Eurosport 1 (ab 14.05 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon heute live im Free-TV aus Frankreich 2024: Sprint der Herren im Fernsehen

Das Biathlon-Sprintrennen heute (19.12.24) der Männer in Le Grand-Bornand (Frankreich) wird live und kostenlos im Free-TV übertragen. Die ARD (“Das Erste“) überträgt Wintersport aus Annecy mit Kommentator Wilfried Hark und den Biathlon-Experten Arnd Peiffer und Erik Lesser. Auch der Sender Eurosport ist heute live beim Biathlon in Frankreich am Start. Im TV-Programm zeigt Eurosport 1 den Herren-Sprint heute aus Le Grand Bornand.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung vom Biathlon heute in Frankreich gibt es außerdem auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks zeigt am Donnerstag den Sprint live und ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei und kostenlos zu empfangen.

Biathlon heute im Livestream und in der Mediathek aus Annecy

Biathlon im kostenlosen Livestream: Einen kostenfreien Stream vom Biathlon der Herren heute am Donnerstag (19. Dezember) in Annecy gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Im Dezember wird der Biathlon-Weltcup 24/25 live im TV, Stream und in der Mediathek in Le Grand Bornand in Frankreich heute ausgetragen.

TV-Zeitplan Biathlon in Le Grand Bornand: Das ist das Programm in Frankreich

Live im Free-TV und Stream geht das Biathlon-Programm bei Annecy in Frankreich das ganze Vorweihnachts-Wochenende weiter. Los geht es heute am Donnerstag mit dem Sprint der Männer. Im französischen Le Grand-Bornand muss sich die deutsche Mannschaft um den Allgäuer Philipp Nawrath dabei vor allem am Schießstand steigern, um wieder in die Nähe der Podestplätze zu kommen. Achte Plätze waren zuletzt die besten Einzel-Resultate der deutschen Biathleten.

Das ist das weitere Programm:

Freitag, 20.12.2024

14.20 Uhr: Sprint Damen, 7,5 km

Samstag, 21.12.2024

12.30 Uhr: Verfolgung Männer, 12,5 km

14.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 22.12.2024

12.30 Uhr: Massenstart Herren, 15 Kilometer

14.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km