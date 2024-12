So sehen Sie den Biathlon-Sprint der Frauen heute live im TV und Stream

Weiter geht es mit Biathlon live im TV heute (7.12.2024) aus Kontiolahti: In der Übertragung am Nachmittag steht der Sprint der Damen auf dem Programm im Fernsehen, Livestream und Mediathek.

Für die Frauen geht es beim Biathlon in Finnland heute über die verkürzte Distanz von 7,5 Kilometer. Es ist ein dichter Zeitplan, der bei der ersten Station im Biathlon-Weltcup-Kalender 2024/25 auf die Biathleten und Biathletinnen wartet. Seit vergangenem Wochenende - und noch bis einschließlich morgen am Sonntag - wird in Kontiolahti gelaufen und geschossen.

Nach den Herren gestern sind heute am Samstag nun die Frauen um DSV-Star Franziska Preuß beim Sprint in Kontiolahti gefordert. Wann kommt heute Biathlon im Fernsehen? In welchem Programm läuft Biathlon? Der Kontiolahti-Sprint der Frauen heute im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV hier.

Biathlon live im TV heute in Kontiolahti 2024 - Damen-Sprint: Zeitplan, Sender, Stream

Samstag, 7.12.2024 - Biathlon heute der Frauen in Kontiolahti, Sprint über 7,5 km

17.10 Uhr: Sprint Frauen über 7,5 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 17 Uhr, auf ORF 1 (ab 17.05 Uhr) und Eurosport 1 (ab 16.51 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon im Livestream und in der Mediathek aus Kontiolahti heute am Samstag

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream vom Biathlon-Sprint der Damen heute in Kontiolahti gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon heute im Free-TV aus Kontiolahti 2024: Sprint der Frauen live im Fernsehen

Das Biathlon-Sprintrennen heute (07.12.24) der Frauen in Kontiolahti wird live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Die ARD (Das Erste) überträgt heute im Rahmen ihres langen Wintersport-Samstags, bei dem live im Fernsehen und Stream unter anderem auch Skispringen aus Wisla und Ski alpin aus Beaver Creek übertragen wird.

Beim der Biathlon-Übertragung heute am Samstag gibt es mit den Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser bekannte Experten, die ihre Einschätzung zum Sprint der Frauen abgeben. Auch der Sender Eurosport zeigt heute live Biathlon aus Finnland in seinem TV-Programm Eurosport1.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung vom Biathlon-Sprint heute gibt es außerdem auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks zeigt das Rennen live und ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei und kostenlos zu empfangen.

Icon Vergrößern Vanessa Voigt ist beim Biathlon-Sprint der Damen heute in Kontiolahti (7. Dezember) eine weitere DSV-Hoffnung beim Rennen live im TV, Stream und der Mediathek. Foto: Daniel Karmann, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Vanessa Voigt ist beim Biathlon-Sprint der Damen heute in Kontiolahti (7. Dezember) eine weitere DSV-Hoffnung beim Rennen live im TV, Stream und der Mediathek. Foto: Daniel Karmann, dpa (Archiv)

Übertragung im TV: Biathlon-Stars des DSV kommen besser in Schwung

Beim Damen-Sprint heute peilt Franziska Preuß aus Deutschland eine Podiums-Platzierung an. Beim Einzel unter der Woche in Kontiolahti war sie mit Platz fünf beste Deutsche und entsprechend zufrieden. Auch bei den Männern geht es bergauf. Der Allgäuer Philipp Nawrath aus Nesselwang sprintete am Freitag beim Herrenrennen aufs Podest - eine Bestätigung für den 31-Jährigen.

Live im Free-TV und Stream geht das Biathlon-Programm in Kontiolahti noch am Sonntag (8.12.2024) mit den Massenstarts der Frauen und Männer in Finnland weiter. Das ist der Biathlon-Zeitplan:

8.12.2024 (Sonntag)

14.30 Uhr: Massenstart Männer (15 km)

17.10 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 km)