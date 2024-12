So sehen Sie das Skispringen in Wisla heute live im TV und Stream

Läuft heute Skispringen im TV? In Wisla greifen live im Fernsehen, der Mediathek und im Stream heute, Sonntag (8.12.2024), die Männer im Skisprung-Weltcup 2024/25 noch einmal an. Heute Nachmittag startet der zweite Wettkampf von der Großschanze (HS 134).

Auch heute am Sonntag gibt es jeweils den 1. und 2. Durchgang des Einzelspringens live im Fernsehen zu sehen. Für die deutschen Skispringer heißt es, die tolle Form der ersten Wochenenden zu bestätigen. Überflieger Pius Paschke, der Allgäuer Karl Geiger und Andreas Wellinger überzeugten in Ruka zuletzt auf der ganzen Linie. Auch beim ersten Wisla-Springen am Samstag gelang Paschke mit Platz drei der Sprung aufs Podest. Es siegte der Österreicher Daniel Tschofenig. Der Oberstdorfer Geiger wurde guter Achter und zeigt weiter ansteigende Form.

In gut drei Wochen startet dann die Vierschanzentournee als Live-Übertragung im Stream und TV. Das erste Tournee-Springen in Oberstdorf am 29.12.2024 ist längst ausverkauft.

Wird Skispringen heute im Fernsehen gezeigt? Um wieviel Uhr wird heute Skispringen übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen heute? Hier die Antworten.

Skispringen heute live in Wisla/Polen der Männer: Sender, TV-Termine, Zeitplan, Stream und Mediathek

Sonntag, 8.12.2024 - Skispringen heute: Herren in Wisla/Polen

13.45 Uhr: Qualifikation für das Skispringen der Herren in Wisla heute

Fernsehen: -

Livestream: ARD Sportschau Mediathek live (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

15.15 Uhr: Skispringen der Männer aus Wisla (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste) und auf Eurosport 1

Livestream: ARD Sportschau Mediathek live (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Samstag, 7.12.2024 - Skispringen: Einzel, Herren in Wisla/Polen

15.05 Uhr: Skispringen der Männer heute aus Wisla (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD (Das Erste), auf Eurosport 1 (bd. Durchgänge) und ORF 1 (hier nur 2. Durchgang, ab 16.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Mediathek live (kostenlos), im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Freitag, 6.12.2024 - Qualifikation der Skispringer in Wisla

18 Uhr: Skispringen Qualifikation in Wisla

Fernsehen: live auf Eurosport 1

Livestream: ARD Sportschau Mediathek live (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Wisla: Skispringen heute live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Das Skispringen der Männer in Wisla heute am Sonntag wird live und kostenlos im Free-TV in der ARD (Das Erste) und auf Eurosport gezeigt. In Österreich überträgt der ORF Skispringen aus Wisla 2024 nur sehr eingeschränkt. Hier hat das Formel-1-Rennen in Abu Dhabi an diesem Wochenende Vorrang. Ab 19.09 Uhr zeigt ORF 1 heute am Sonntag zumindest eine 45-minütige Zusammenfassung des zweiten Springens aus Polen.

In Deutschland bieten ARD und Eurosport dagegen das volle Skisprung-Programm aus Wisla/Polen. Die Wettkämpfe laufen live im Fernsehen. Auch die Qualifikation heute am Sonntag (08. Dezember) übertragen die beiden Sender in ihrem Internet-Livestream.

Die Livestreams von den Skispringen in Wisla gibt es in der Internet-Mediathek unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Übertragung: Skispringen in Wisla live in der ARD - das ist die Experten-Crew

In der ARD-Sportschau ist ein bekanntes Skisprung-Gesicht Experte für die Weltcup-Skispringen und bei der Vierschanzentournee: Sven Hannawald gibt seine Einschätzungen ab. Moderatorin beim Skispringen in der ARD Sportschau ist zumeist Lea Wagner. Der Kommentator der Skispringen heute ist Tom Bartels.

Icon Vergrößern Der zweitplatzierte Stefan Kraft aus Österreich, Sieger Andreas Wellinger aus Deutschland und der drittplatzierte Karl Geiger aus Oberstdorf feierten live im TV und Stream ihr Podest beim letzten Skispringen. Foto: Markku Ulander, Lehtikuva, dpa Icon Schließen Schließen Der zweitplatzierte Stefan Kraft aus Österreich, Sieger Andreas Wellinger aus Deutschland und der drittplatzierte Karl Geiger aus Oberstdorf feierten live im TV und Stream ihr Podest beim letzten Skispringen. Foto: Markku Ulander, Lehtikuva, dpa

Skisprung-Weltcup in Wisla live - wer sind die Favoriten, wer die Gegner der Deutschen?

Gut drei Wochen vor der Vierschanzentournee 2024/25 wollen Deutschlands Skispringer an ihre tollen Leistungen von zuletzt anknüpfen. Routinier Pius Paschke baute mit seinem Sieg im ersten Ruka-Springen seine Weltcup-Führung aus - er ist der Überflieger des bisherigen Winters.

Im zweiten Springen in Finnland vergangenes Wochenende siegte dann der Deutsche Andi Wellinger. Nach Platz 18 am Samstag sprang Karl Geiger (SC Oberstdorf) vergangenen Sonntag als Dritter in Ruka aufs Podest. Auch er zeigt eine ansteigende Formkurve. Die härtesten Gegner werden live im TV, Stream und in der Mediathek auch bei den Skispringen in Wisla wieder die Österreicher um Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Stefan Kraft sein.