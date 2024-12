So sehen Sie die Biathlon-Sprints heute live im Free-TV und Stream

Biathlon heute im TV aus Hochfilzen: In der Live-Übertragung stehen am Freitag (13.12.2024) zum Auftakt des Biathlon-Wochenendes die Sprints der Damen und Herren auf dem Programm im Fernsehen, Stream und Mediathek.

In Hochfilzen im Bezirk Kitzbühel in Tirol geht von heute, Freitag, bis Sonntag (15. Dezember) der Biathlon-Weltcup 2024/25 weiter. Täglich werden dabei zwei Rennen ausgetragen - den Auftakt machen die Sprints ab dem frühen Freitagmittag. Am Samstag gibt es die Verfolgungsrennen der Frauen und Männer, den Abschluss bilden die Biathlon-Staffeln am Sonntag.

Wann läuft Biathlon im Fernsehen? In welchem Programm kommt Biathlon? Die Sprints in Hochfilzen im TV, Stream und der Mediathek - alle News zum Biathlon-Weltcup im TV aktuell hier.

Biathlon live im TV in Hochfilzen 2024 - Sprints heute der Damen und Herren: Zeitplan, Sender, Stream

Freitag, 13.12.2024 - Biathlon heute der Frauen in Hochfilzen, Sprint über 7,5 km

11.30 Uhr: Sprint Frauen über 7,5 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 11.18 Uhr), auf ORF 1 (ab 11.20 Uhr) und Eurosport 1 (ab 11.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Freitag, 13.12.2024 - Biathlon der Männer in Hochfilzen, Sprint über 7,5 km

14.20 Uhr: Sprint Herren heute über 10 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 14.05 Uhr), auf ORF 1 (ab 14 Uhr) und Eurosport 1 (ab 14 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Hochfilzen: Biathlon live im Fernsehen und TV-Stream

Die Sprintrennen heute beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen/Tirol werden also live und kostenlos im Free-TV im ZDF und auf Eurosport übertragen.

Beim ZDF ist diese Crew heuer beim Biathlon vor der Kamera und hinter dem Mikrofon: Die Rennen kommentieren live im TV und Stream Volker Grube und sein Co-Kommentator Sven Fischer (Ex-Biathlet). Moderator ist Alexander Ruda, die Expertin ist die Ex-Biathletin Laura Dahlmeier. Das ZDF startet schon heute am Freitag mit den Übertragungen ins lange Wintersport-Wochenende, bei dem es unter anderem auch Skispringen aus Titisee gezeigt wird.

Auch einen kostenlosen Livestream vom Biathlon heute gibt es in der Internet-Mediathek unter sportstudio.de sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon Übertragung im TV und Stream: ORF sendet live aus Hochfilzen 2024

Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine Live-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Hochfilzen in Österreich gibt es aber auch beim ORF. ORF 1 zeigt die Sprints der Damen und Herren heute live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Biathlon heute im TV live aus Hochfilzen - das ist die zweite Weltcup-Station

Nach dem Mammut-Programm zum Start der Biathlon-Saison in Kontiolahti in Finnland steht für die Biathleten in Hochfilzen ab heute ein vergleichsweise ausgedünntes Programm auf dem Plan. Nur drei Wettkampftage wird es bei der zweiten Station im Biathlon-Weltcup-Kalender 2024/2025 diesmal geben.

Das Biathlonstadion Hochfilzen gehört seit Langem zu den traditionellen Austragungsorten eines Weltcups. In den Jahren 1978, 2005 und 2017 war Hochfilzen Gastgeber der Biathlon-Weltmeisterschaften. ZDF-Expertin Laura Dahlmeier hatte 2017 in sechs Rennen fünfmal Gold und einmal Silber geholt und damit Biathlon-Geschichte geschrieben. Heuer entschied der Biathlon-Weltverband IBU, dass 2028 zum vierten Mal eine WM im österreichischen Hochfilzen stattfinden wird.

Name: Biathlon Stadion Hochfilzen

Eröffnung: 1967

Zuschauerplätze: 15.000

Biathlon-Weltmeisterschaften: 1978, 2005, 2017

Streckenpläne zum Download: IBU Weltcup 2024/25 in Hochfilzen

Schon lange wird vor der Tiroler Bergkulisse in Hochfilzen Biathlon ausgetragen - unser Bild zeigt den heutigen TV-Experten Arnd Peiffer in Aktion. Live im TV, Stream und in der Mediathek ist es heute (13.12.2024) wieder so weit, dann stehen zunächst die Sprints der Damen und Männer an. Foto: Matthias Schrader, dpa