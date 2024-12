So sehen Sie die Biathlon-Verfolgung heute im TV und Stream

Wann kommt heute Biathlon im TV? In Hochfilzen stehen heute am Samstag (14.12.2024) die Verfolgungsrennen der Damen und Männer auf dem Zeitplan. Live im Free-TV, in der Mediathek und im Livestream werden die Biathlon-Rennen heute aus Tirol gezeigt.

Der Biathlon-Zirkus macht in Hochfilzen bei Kitzbühel seine zweite Station im Weltcup-Kalender 2024/25. Bereits gestern am Freitag standen dabei die Sprints der Frauen und Männer auf dem Programm. Auch sie wurden live im Fernsehen übertragen - die Zuschauer im TV und Stream durften sich dabei über den Sieg der besten deutschen Biathletin Franziska Preuß freuen.. Preuß startet heute als Erste in die Verfolgung in Hochfilzen.

Wer überträgt Biathlon in Hochfilzen? Wann starten die Biathleten? Alle Nachrichten zur TV-Übertragung der Biathlon-Verfolgungsrennen 2024 aus Hochfilzen hier.

Biathlon heute live im TV in Hochfilzen - Verfolgung heute der Frauen und Männer: Zeitplan, Sender, Stream

Samstag, 14.12.2024 - Biathlon heute der Damen in Hochfilzen, Verfolgung über 10 km

12.15 Uhr: Verfolgung der Damen über 10 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 12.05 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 12 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 14.12.2024 - Biathlon der Herren in Hochfilzen, Verfolgung über 12,5 km

14.45 Uhr: Verfolgung der Männer über 12,5 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 14.35 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.40 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon Übertragung im TV und Stream heute aus Hochfilzen - Verfolgung live

Biathlon kostenlos schauen geht im deutschen Free-TV auch heute am Samstag (14.12.24) dank der Übertragung des ZDF im Rahmen des langen Wintersport-Samstags im Sportstudio live. Sowohl die Verfolgung der Frauen am frühen Mittag als auch das Verfolgungsrennen der Herren danach werden live und in voller Länge im Fernsehen übertragen. Die Biathlon-Rennen im „Zweiten“ kommentieren live im TV und Stream Volker Grube und sein Co-Kommentator Sven Fischer (Ex-Biathlet). Moderator ist Alexander Ruda, die Expertin ist die Ex-Biathletin Laura Dahlmeier.

Auch der Sender Eurosport 1 zeigt das volle Biathlon-Programm aus Hochfilzen heute am Samstag. Der Spartensender steigt noch etwas früher in die Übertragungen aus Hochfilzen ein. Eine weitere Möglichkeit, Biathlon kostenlos zu schauen, bietet ORF 1 den Fans in Teilen des Allgäus und von Bayern. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt beide Verfolgungsrennen aus Hochfilzen/Tirol heute live.

Hochfilzen: Biathlon heute im Livestream und in der Mediathek - Verfolgung

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream der Verfolgungsrennen beim Biathlon heute am Samstag aus Hochfilzen gibt es in der Internet-Mediathek unter sportstudio.de sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon live aus Hochfilzen: Verfolgungsrennen der Damen und Herren am Samstag im TV

Das fing schon mal gut an: Live im TV, Stream und in der Mediathek sicherte sich Franziska Preuß am Freitag in Hochfilzen den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere und den Sprung an die Spitze der Biathlon-Gesamtwertung. Preuß, schon Massenstart-Dritte beim Saisonstart in Kontiolahti, verwies beim Sprint gestern Sophie Chauveau (Frankreich) und Karoline Offigstad Knotten (Norwegen) auf die Plätze.

Live im TV, Stream und in der Mediathek geht Sprint-Siegerin Franziska Preuß heute als Erste in der Verfolgung in Hochfilzen am Samstag (14. Dezember 2024). Foto: Georg Hochmuth, APA, dpa

Knottens Freund, der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath war bei Sprint der Männer gestern als bester Deutscher Achter. Der Nesselwanger will in der Verfolgung heute (14. Dezember) sich in Richtung der Podestplätze kämpfen.

Den Abschluss des Biathlon-Weltcup-Wochenendes 2024 in Hochfilzen bilden die Biathlon-Staffeln der Damen und Herren am Sonntag. Auch hierzu gibt es eine Live-Fernseh-Übertragung.

Das ist der Biathlon-Standort Hochfilzen in Tirol:

Name: Biathlon Stadion Hochfilzen

Eröffnung: 1967

Zuschauerplätze: 15.000

Biathlon-Weltmeisterschaften: 1978, 2005, 2017

Streckenpläne zum Download: IBU Weltcup 2024/25 in Hochfilzen