Biathletin Karoline Knotten: Das ist die Freundin von Philipp Nawrath

Karoline Offigstad Knotten zählt zu den erfolgreichsten Biathletinnen weltweit. Die Norwegerin gab 2018 ihr Debüt im Weltcup. Seit der Saison 2019/20 gehört sie fest zum norwegischen Biathlon-Weltcupteam.

Im Allgäu und in Deutschland ist sie vor allem wegen ihres Freundes bekannt. Karoline Offigstad Knotten gehört vor allem zu den besten Schützinnen im Biathlon-Feld. Ihre große Stärke ist ihre Konstanz im Stehendanschlag. Aber auch in der Loipe wurde Knotten in den vergangenen Jahren immer stärker. Sie lebt und trainiert, wie ein Großteil der norwegischen Top-Biathleten, im Wintersportort Lillehammer.

Freund, Instagram, Facebook, Wohnort - erfahren Sie hier mehr über die Biathletin aus Norwegen.

Karoline Knotten: Freund, Instagram, Facebook - Steckbrief

Geburtsdatum: 06. Januar 1995

Geburtsort: Tromsø/Norwegen

Wohnort: Lillehammer/Norwegen

Verein: Vingrom IL

Größe: 1,81 Meter

Freund: Philipp Nawrath (31), Biathlet aus Nesselwang im Allgäu

Weltcup-Debüt im Biathlon: 2018 auf der Pokljuka/Slowenien

Größte Erfolge: WM-Silber mit der Mixed-Staffel 2024 , drei Einzelpodestplätze im Weltcup sowie neun Weltcupsiege mit der norwegischen Staffel und einen Weltcup-Sieg mit der Mixed-Staffel, Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking.

Das Biathlon-Traumpaar Karoline Knotten und Philipp Nawrath

Bekannt wurde die Beziehung zwischen der Norwegerin und dem Allgäuer beim Weltcup in Östersund im Dezember 2023. Knotten sagte damals im norwegischen TV: "Wir haben es nicht versteckt, wir haben es nur nicht in gewisser Weise vermarktet. Ich wurde im Zielbereich geküsst und umarmt. Diejenigen, die es sehen wollten, bekamen es also zu sehen". Knotten zufolge lernten sie sich 2023 bei der Saisonabschlussfeier in Oslo näher kennen. Beiden tue die Beziehung einfach gut – auch sportlich, bestätigt Nawrath. Was der Nesselwanger noch zu der Beziehung sagt, lesen Sie hier.

Und Knotten führte kürzlich im norwegischen TV aus: „Ich finde es wunderbar, jemanden zu haben, der mich versteht. Wir sind uns ziemlich ähnlich. Er versteht meine Entscheidungen, ich verstehe seine Entscheidungen.“

Im Sommer 2024 zog Nawrath in seiner Wahl-Heimat Ruhpolding gar in eine größere Wohnung: „Jetzt habe ich auch mehr Platz, wenn meine Freundin Karoline mal länger zu Besuch ist“, verriet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Mehr über das Leben von Philipp Nawrath lesen Sie hier.

Karoline Knotten auf Instagram und Facebook

Die Norwegerin ist auf Instagram sehr aktiv und teilt dort Eindrücke aus dem Training und den Rennen. Aktuell hat sie dort 11.600 Follower (Stand: Januar 2025).

Auch auf Facebook teilt die Biathletin Eindrücke aus ihrem Alltag als Profisportlerin.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.