So sehen Sie die Biathlon-Staffeln heute live im TV und Stream

Wann kommt heute Biathlon? Live im TV, Stream und in der Mediathek stehen in Hochfilzen heute am Sonntag (15.12.2024) die Staffel der Damen und Herren an. Die Staffelrennen bilden für die Biathleten den Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Tirol.

Seit Freitag steht in Hochfilzen die zweite Station im Biathlon-Weltcup-Kalender 2024/25 auf dem Programm. Live im Fernsehen, den TV-Mediatheken und im Stream gibt es dabei heute noch einmal Biathlon live und in voller Länge der Frauen und der Männer.

Wo wird Biathlon gezeigt? Wann startet Biathlon in Hochfilzen? Die Infos aktuell zu den Staffeln heute im TV, Stream und der Mediathek.

Biathlon-Staffeln heute live im TV in Hochfilzen - Rennen der Frauen und Männer: Zeitplan, Sender, Stream

Sonntag, 15.12.2024 - Biathlon heute der Damen in Hochfilzen, Staffel über 4 x 6 Kilometer

11.30 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen in Hochfilzen, 4x6 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 11.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 11.20 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 15.12.2024 - Biathlon heute der Männer in Hochfilzen, Staffel über 4 x 7,5 Kilometer

14.15 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer in Hochfilzen, 4x7,5km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 14.05 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.11 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Heute: Biathlon-Staffeln live aus Hochfilzen im Free-TV und beim ORF

Trotz eines dicht gedrängten Wintersport-Sonntags gibt es auch heute (15. Dezember) alle Rennen des Biathlon-Weltcups 2024/2025 aus Hochfilzen live und kostenlos im Free-TV. Das ZDF zeigt sowohl die Staffel der Damen am Mittag als auch die Männer-Staffel Nachmittag live und in voller Länge. Aus Norwegen sind die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer im Einsatz. Die ZDF-Biathlon-Expertin ist Laura Dahlmeier. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch Eurosport überträgt beide Biathlon-Staffeln aus Hochfilzen live, ist jedoch nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine Live-Übertragung vom Biathlon heute am Sonntag aus Tirol gibt es auch beim ORF. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Hochfilzen: Biathlon live - Staffeln heute (15.12.24) im TV-Stream und der Mediathek

Einen kostenlosen Livestream der Staffel-Rennen beim Biathlon in Hochfilzen heute am Sonntag gibt es beim ZDF im Internet unter sportstudio.de sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon live aus Hochfilzen: Staffeln der Damen und Herren am Sonntag im TV

Vor allem für die Frauen läuft das Biathlon-Wochenende in Hochfilzen bislang nach Geschmack. DSV-Topathletin Franziska Preuß sicherte sich im Sprint am Freitag live im TV, Stream und in der Mediathek ihren zweiten Weltcup-Sieg. In der Verfolgung gestern am Samstag wurde Preuß Dritte. Noch besser machte es ihre Teamkollegin Vanessa Voigt als Zweite. Bei den Herren wurde der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath vom SK Nesselwang sowohl am Freitag als auch gestern Achter.

Live im Free-TV, Stream und in der Fernseh-Mediathek haben heute am Sonntag in der Staffel nach den gezeigten Leistungen vor allem die Frauen die Chance auf einen weiteren Podestplatz im Biathlon-Weltcup live in Hochfilzen.

Live im TV, Stream und in der Mediathek greifen Franziska Preuß (l.) und Vanessa Voigt (r.) nach ihren Podiumsplätzen gestern auch heute (15.12.24) in der Frauen-Staffel in Hochfilzen an. Dabei treffen sie wieder auf die gestrige Siegerin Lou Jeanmonnot (M.) und die Staffel von Frankreichs Damen.