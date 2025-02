Hier sehen Sie die Biathlon-WM heute am Dienstag live im TV und Stream

Wann kommt heute Biathlon? Live im TV, in der Mediathek und im Livestream startet heute am Dienstag (18.2.2025) das Einzelrennen der Damen bei der Biathlon-WM in Lenzerheide. In der Übertragung im Fernsehen und im kostenlosen Stream läuft das Rennen live und in voller Länge am Nachmittag.

Beim Biathlon-Einzel heute der Frauen über 15 Kilometer schauen viele deutsche Fans gespannt auf Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß. Die DSV-Biathletin kann nach ihrem WM-Titel vom Sonntag ohne Druck antreten und ihre vierte Medaille in Lenzerheide holen. Auch ihre Teamkollegin Selina Grotian darf sich Chancen beim Start in der Schweiz ausrechnen - Hauptgegnerinnen könnten aus der starken französischen Mannschaft kommen.

Wann kommt wieder Biathlon? Wo wird Biathlon übertragen? Das Einzel der Damen bei der Biathlon-WM 2025 live im TV, Stream und der Mediathek - alle News zur Biathlon-Übertragung heute am Dienstag aktuell hier.

Biathlon heute live im TV - Einzel Frauen: Uhrzeit, Sender, Zeitplan, Livestream bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide am Dienstag

Dienstag, 18.2.2025 - Einzelrennen der Damen bei der Biathlon-WM heute in Lenzerheide

15.05 Uhr: Biathlon heute live aus Lenzerheide, Verfolgung Damen über 10 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 14.50 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.34 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.55 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon-WM heute live im TV: Einzelrennen der Damen kostenlos im Fernsehen

Heute am Dienstag (18.2.25) gibt es wieder Biathlon live und kostenlos von der WM 2025 aus Lenzerheide im Free-TV. Das ZDF überträgt das Einzelrennen der Frauen über 15 Kilometer am Nachmittag in seinem Wintersport-Programm im ZDF Sportstudio live im TV.

Die beiden Ex-Biathletinnen und Weltmeisterinnen Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick ordnen als Expertinnen das Geschehen bei der Biathlon-WM 2025 ein. Kommentatoren beim Biathlon im ZDF sind Volker Grube und Sven Fischer. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch Eurosport überträgt das Einzel der Damen von der Biathlon-WM heute live. Die Übertragung im Sender Eurosport 1 startet mit Vorberichten bereits eine halbe Stunde vor dem Rennstart. Der Sport-Spartensender ist im deutschen Kabelfernsehen in der Regel kostenlos zu empfangen.

Eine Live-Übertragung heute am Dienstag vom Biathlon in Lenzerheide gibt es auch beim ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Biathlon heute im ZDF-Livestream kostenlos sehen: Einzel der Frauen live am Dienstag

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream des Frauen-Einzels beim Biathlon heute am Dienstag (18. Februar 2025) aus der Roland Biathlon-Arena Lenzerheide gibt es kostenfrei beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten Discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-WM 2025 live im Stream und TV: Zeitplan diese Woche in Lenzerheide

Heute am Dienstag steht live im Free-TV, Stream und in der Mediathek das Einzel-Rennen der Damen in Lenzerheide auf dem Programm. Morgen am Mittwoch gehen dann die Herren ins Einzel um Gold, Silber und Bronze bei der Biathlon-WM 2025. Sieben Rennen stehen in der zweiten Woche der Weltmeisterschaft in der Schweiz noch auf dem Biathlon-Zeitplan.

Hier das weitere Programm der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide:

Dienstag, 18.2.2025, 15.05 Uhr: Einzel Frauen, 15 km

Mittwoch, 19.2.2025, 15.05 Uhr: Einzel Männer, 20 km

Donnerstag, 20.2.2025, 16.05 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Samstag, 22.2.2025, 12.05 Uhr: Staffel Frauen, 4 x 6 km

Samstag, 22.2.2025, 15.05 Uhr: Staffel Männer, 4 x 7,5 km

Sonntag, 23.2.2025, 13.45 Uhr: Massenstart Frauen, 12,5 km

Sonntag, 23.2.2025, 16.05 Uhr: Massenstart Männer, 15 km

Icon Vergrößern Live im TV, in der Mediathek und im Livestream will Selina Grotian bei der Biathlon-WM 2025 heute (18.02.) im Einzel der Frauen um eine Medaille in Lenzerheide kämpfen. Foto: Martin Schutt, dpa Icon Schließen Schließen Live im TV, in der Mediathek und im Livestream will Selina Grotian bei der Biathlon-WM 2025 heute (18.02.) im Einzel der Frauen um eine Medaille in Lenzerheide kämpfen. Foto: Martin Schutt, dpa