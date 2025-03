Hier sehen Sie Biathlon am Donnerstag live im TV und Stream

Wann kommt wieder Biathlon? In Nove Mesto startet heute am Donnerstag (6.3.2025) das Biathlon-Weltcup-Wochenende mit dem Sprint der Herren live im TV, Stream und in der Mediathek. Das kurze Rennen der Biathlon-Männer heute findet abends unter Flutlicht statt.

In der Vysocina Arena in Tschechien stehen ab heute sechs Rennen für die Biathleten und Biathletinnen auf dem Programm. Den Auftakt macht der Herren-Sprint heute, morgen am Freitag ziehen die Damen nach. Am Samstag stehen die Verfolgungsrennen beim Biathlon-Weltcup 2025 in Nove Mesto auf dem Zeitplan. Am Sonntag beschließen die Männer und Frauen das aktuelle Biathlon-Programm mit den Staffeln.

Läuft heute Biathlon im TV? Wann starten die Biathleten? Hier gibt es alle News zur TV-Übertragung aus Nove Mesto, Biathlon live im TV, im Stream und in der Mediathek.

Biathlon heute im TV live in Nove Mesto 2025 - Herren-Sprint: Zeitplan, Sender, Stream

Donnerstag, 6.3.2025 - Biathlon heute der Männer in Nove Mesto, Sprint über 10 Kilometer

18.40 Uhr: Sprint Herren über 10 km

Fernsehen: Biathlon heute live in der ARD (“Das Erste“, geplant ab 18.15 Uhr), zeitversetzt auf Eurosport 1 (ab 19.17 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon-Sprint heute live im Free-TV: Programme und Übertragung am 6. März 2025

Die geplante Zeitverschiebung des Skispringens bei der Nordischen Ski-WM heute wirbelt den Zeitplan der Wintersport-Übertragungen im TV etwas durcheinander. Lässt es das Wetter zu, starten die Skispringer heute ab 17.05 Uhr von der Großschanze in Trondheim. Ob dieser Wettkampf dann zur geplanten Live-Übertragung vom Biathlon in der ARD ab 18.15 Uhr schon beendet ist, ist fraglich.

Die ARD-Biathlon-Crew um Reporter Wilfried Hark steht in Nove Mesto na Morave jedenfalls parat. Unter Umständen startet die TV-Übertragung zeitnah mit dem Sprint der Herren ab 18.40 Uhr, der Livestream im Internet startet gegebenenfalls früher.

Auch Spartensender Eurosport überträgt Biathlon aus Nove Mesto heute - der Herren-Sprint am Donnerstag wird nach aktuellem Stand zeitversetzt ab 19.17 Uhr auf Eurosport 1 gezeigt. Der Online-Livestream startet deutlich früher.

ORF 1, das erste Programm des österreichischen Rundfunks, bekommt Biathlon heute live im TV wegen des Skispringens nicht im TV-Programm unter - hier wird stattdessen von der Nordischen Ski-WM in Trondheim gesendet.

Biathlon im Livestream und in der Mediathek aus Nove Mesto: Sprint der Männer heute

Für alle unterwegs oder ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream vom Biathlon-Sprint der Herren in Nove Mesto 2025 am Donnerstag gibt es kostenfrei bei der ARD im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.