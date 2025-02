So sehen Sie die Verfolgung bei der Biathlon-WM heute live im TV und Stream

Wann ist heute Biathlon im TV? Am Sonntag (16.2.) gibt es bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide gleich zwei Medaillenentscheidungen live im Free-TV, kostenlosen Livestream und in der Mediathek zu sehen: Mit der Verfolgung der Frauen am Mittag und dem Verfolgungsrennen der Männer am Nachmittag nehmen die Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide in der Schweiz richtig Fahrt auf.

In der Übertragung im Fernsehen und in den Internet-Mediatheken der TV-Sender laufen die Rennen live und in voller Länge. Zunächst wollen die deutschen Biathletinnen im dritten Rennen ihre dritte Medaille holen. Aussichtsreichste Kandidatin dafür ist einmal mehr die Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuß, die am Freitag im Sprint der Damen Silber holte. Zum Auftakt gab es bereits Bronze für sie mit der Mixed-Staffel. Bei den Herren ist die Ausgangslage schwieriger: Philipp Nawrath und Co. leisteten sich im Sprint gestern zu viele Schießfehler und gehen mit ordentlich Rückstand in die Verfolgung heute der Herren bei der Biathlon-WM.

Wo wird die Biathlon-WM übertragen? Wann ist heute Biathlon im ZDF? Die Verfolgung heute der Frauen und Männer bei der Biathlon-WM 2025 live im TV, Stream und der Mediathek - alle News zur Biathlon-Übertragung heute am Sonntag aktuell hier.

Biathlon heute live im TV - Verfolgung Frauen und Männer: Uhrzeit, Sender, Livestream bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide am Sonntag

Sonntag, 16.2.2025 - Verfolgung Frauen bei der Biathlon-WM heute in Lenzerheide

12.05 Uhr: Biathlon heute live aus Lenzerheide, Verfolgung Damen über 10 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 11.55 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11.41 Uhr) und auf ORF 1 (ab 11.50 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

15.05 Uhr: Biathlon heute live aus Lenzerheide, Verfolgung Herren über 12,5 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 15 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.55 Uhr) und auf ORF 1 (ab 15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon-WM 2025 live im Stream und TV: Verfolgung heute Frauen und Männer in Lenzerheide

Heute am Sonntag (16. Februar 2025) stehen live im Free-TV, Stream und in der Mediathek die Verfolgungsrennen der Frauen und der Männer am Biathlon-WM-Wochenende in der Roland Arena Lenzerheide auf dem Programm. Einen kostenlosen Livestream beider Rennen beim Biathlon heute gibt es kostenfrei beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten Discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-WM heute live im TV: Biathlon-Verfolgung kostenlos im Fernsehen

Biathlon live und kostenlos gibt es heute am Sonntag (16.02.25) gleich zweimal im Free-TV von der WM 2025 aus Lenzerheide. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern überträgt das ZDF die Verfolgung der Frauen über 10 km am Mittag und die Herren-Verfolgung am Nachmittag über 12,5 Kilometer im ZDF Sportstudio live im TV. Außer Biathlon zählt heute am Sonntag der WM-Slalom der Männer bei der alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach zu den weiteren Highlights im ZDF-Wintersport-Programm heute.

Beim Biathlon live im ZDF sind die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer live aus Lenzerheide am Mikrofon. Die ZDF-Biathlon-Experten sind Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch Eurosport überträgt beide Verfolgungsrennen von der Biathlon-WM heute live. Die Übertragungen starten jeweils im Programm von Eurosport 1. Der Sport-Spartensender ist im deutschen Kabelfernsehen in der Regel kostenlos zu empfangen.

Eine Live-Übertragung heute am Sonntag vom Biathlon in Lenzerheide gibt es auch beim ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Icon Vergrößern Zwei Medaillen hat Franziska Preuß bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide schon. Heute soll bei der Verfolgung der Frauen live im TV, Stream und in der Mediathek eine dritte - möglichst Gold - hinzukommen. Foto: Martin Schutt, dpa Icon Schließen Schließen Zwei Medaillen hat Franziska Preuß bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide schon. Heute soll bei der Verfolgung der Frauen live im TV, Stream und in der Mediathek eine dritte - möglichst Gold - hinzukommen. Foto: Martin Schutt, dpa

Biathlon-WM live im Stream und TV: Zeitplan heute und die nächsten Rennen

Nach zwei Medaillen zum Start der Biathlon-WM in Lenzerheide tritt Franziska Preuß auch heute mit Chancen auf ihren ersten Titel in der Schweiz an. Im Verfolgungsrennen am Sonntag live im Free-TV, Stream und in der Mediathek geht die 30-Jährige heute am Mittag als Zweite in die Loipe und hat nur zehn Sekunden Rückstand auf Sprint-Siegerin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich.

Nach den Frauen bestreiten auch die Männer zum Abschluss des ersten WM-Wochenendes Uhr ihr Verfolgungsrennen. Weiter geht die Biathlon-WM 2025 dann nach einem Tag Pause ab Dienstag mit den Einzelrennen der Frauen und Männer.

Hier das Programm der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide in den kommenden Tagen:

Dienstag, 18.2.2025, 15.05 Uhr: Einzel Damen, 15 km

Mittwoch, 19.2.2025, 15.05 Uhr: Einzel Männer, 20 km