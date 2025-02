Hier sehen Sie die Massenstarts bei der Biathlon-WM am Sonntag live im TV und Stream

Wann beginnt der Massenstart im Biathlon? Live im TV, in der Mediathek und im Livestream starten am Sonntag die beiden letzten Rennen bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide. Für die Frauen und die Männer stehen am Sonntag (23.2.25) die Massenstarts an.

Zum Ende der Biathlon-Weltmeisterschaft in der Schweiz werden beide Rennen erneut live im Fernsehen und kostenlosen Livestream gezeigt. Die Damen machen heute laut Zeitplan den Auftakt, später am Nachmittag steht dann das letzte Rennen der Herren beim Biathlon heute live aus Lenzerheide auf dem Programm. Vor allem für die deutschen Frauen war es dank Franziska Preuß eine erfolgreiche WM.

Wann kommt Biathlon im Fernsehen? Wer überträgt Biathlon-WM heute? Die Massenstarts in Lenzerheide am Sonntag im TV, Stream und der Mediathek - alle aktuellen News zu Biathlon-WM 2025 im TV.

Biathlon live im Stream und TV - Massenstart Damen und Herren: Zeitplan, Sender, Uhrzeit bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide am Sonntag

Sonntag, 23.2.2025 - Massenstart der Damen bei der Biathlon-WM in Lenzerheide

13.45 Uhr: Biathlon live aus Lenzerheide, Massenstart Frauen über 12,5 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (“Das Erste“, ab 13.35 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 13.35 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 23.2.2025 - Massenstart der Herren bei der Biathlon-WM in Lenzerheide

16.05 Uhr: Biathlon live aus Lenzerheide, Massenstart Männer über 15 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (ab 16 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.50 Uhr) und auf ORF 1 (ab 16 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Massenstart: Biathlon live im TV aus Lenzerheide - Übertragung live im Fernsehen

Live und kostenlos wird Biathlon am Sonntag (23. Februar) im Free-TV übertragen: Die ARD (Das Erste) zeigt die Massenstarts bei der Biathlon-WM im Rahmen der ARD Sportschau live im Fernsehen und sendet außer Biathlon unter anderem auch Ski alpin live im TV am langen Wintersport-Sonntag.



Für die ARD Sportschau kommentieren Christian Dexne und Wilfried Hark die Massenstarts der Frauen und der Männer. Die Analysen und Einschätzungen liefern die Biathlon-Experten der ARD, die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser.

Auch der Sender Eurosport überträgt am Sonntag aus Lenzerheide noch einmal das volle Biathlon-Programm: Die Massenstarts werden live auf dem Programm Eurosport 1 gezeigt.

Eine deutschsprachige Biathlon-Übertragung von der Biathlon-WM 2025 gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt die Massenstarts der Damen und Herren live und in voller Länge. ORF 1 ist in Teilen des Allgäus und von Bayern frei empfangbar.

Biathlon im Livestream der ARD kostenlos sehen: Massenstarts live aus Lenzerheide bei der Biathlon-WM 2025

Die Massenstarts bei der Biathlon-WM im kostenlosen Livestream: Einen Stream von der Biathlon-WM 2025 am Sonntag (23.02.) mit dem Massenstart der Frauen und der Männer gibt es in der ARD (“Das Erste“) unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.