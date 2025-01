Hier sehen Sie die Biathlon-Staffeln aus Oberhof heute live im TV und Stream

Wann ist heute Biathlon im TV? In Oberhof starten am Sonntag (12.1.2025) mit der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel die letzten Rennen des Weltcup-Wochenendes. Ab dem frühen Mittag werden live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek die beiden Rennen der Herren und Damen übertragen

Bislang lief es für die deutschen Biathletinnen und Biatleten beim Heim-Weltcup in Thüringen nicht nach Maß: Als bester Platz sprang gestern am Samstag Rang fünf in der Verfolgung für Selina Grotian heraus. Der Allgäuer Philipp Nawrath kam bei den Herren auf Platz 16. Klappt es heute in den Staffeln gemeinsam mit dem ersehnten Podestplatz in Oberhof?

Live im TV, Stream und in der Mediathek starten die Biathlon-Männer und -Frauen heute am Sonntag in den Staffel-Wettbewerben. Wer zeigt Biathlon? In welchem Programm läuft Biathlon? Die Oberhof-Staffeln im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV hier.

Biathlon: (Single) Mixed Staffel heute live im TV in Oberhof - Zeitplan, Sender, Stream am Sonntag

Sonntag, 12.1.2025 - Biathlon heute - Single Mixed Staffel in Oberhof

12.20 Uhr: Single Mixed Staffel heute live aus Oberhof

Fernsehen: Biathlon heute live im ZDF (ab 12.10 Uhr), auf Eurosport 2 (ab 12.24 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 12.1.2025 - Team Mixed Staffel beim Biathlon heute in Oberhof

14.30 Uhr: Mixed Staffel Oberhof heute live

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 14.30 Uhr), auf Eurosport 2 (ab 14.34 Uhr) und Eurosport 1 (ab 14.43 Uhr), ORF 1 (ab 14.41 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon-Staffeln live im Free-TV aus Oberhof - Single-Mixed und Team-Staffeln heute

Live und kostenlos gibt es heute am Sonntag (12. Januar 2025) alle Staffeln des Biathlon-Weltcups 2024/25 aus Oberhof im Free-TV. Das ZDF überträgt sowohl die Single-Mixed-Staffel am Mittag, als auch die Team-Mixed-Staffel am frühen Nachmittag, die beide live im Rahmen des langen Wintersportsonntags im zweiten Programm und in der ZDF Mediathek gezeigt werden.

Die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer sind in Oberhof in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig am Mikrofon. Die ZDF-Biathlon-Experten sind Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick. Moderator ist Alexander Ruda.

Auch Eurosport überträgt alle Staffel-Rennen aus Oberhof heute live. Allerdings haben auch die Australian Open im Tennis begonnen. Biathlon heute aus Oberhof wird deshalb ins Programm Eurosport 2 verdrängt. Wegen des dichten Wintersport-Zeitplans steigt der Sender etwas verspätet in die Team-Mixed-Staffel am Nachmittag ein. Gegen Viertel vor drei gibt es die dann auch live auf Eurosport 1 zu sehen.

Eine Live-Übertragung der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel heute in Oberhof gibt es auch beim ORF. Auch auf ORF 1 steht heute viel Wintersport auf dem Programm, sodass der Sender in beide Übertragungen erst nach dem Start der Rennen einsteigt. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Oberhof: Single-Mixed- und Team-Staffel heute im Livestream und in der Mediathek

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream der Staffeln beim Biathlon heute am Sonntag (12.01.25) aus Oberhof gibt es kostenfrei beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Franziska Preuß aus Deutschland läuft beim Biathlon in Oberhof heute live im Free-TV, Stream und in der Mediathek mit ihren Teamkameraden in der Mixed-Staffel. Foto: Bildbyran via ZUMA Press, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Franziska Preuß aus Deutschland läuft beim Biathlon in Oberhof heute live im Free-TV, Stream und in der Mediathek mit ihren Teamkameraden in der Mixed-Staffel. Foto: Bildbyran via ZUMA Press, dpa (Archiv)

Biathlon in Oberhof: Was sind Single-Mixed- und Mixed-Staffel?

Die Single-Mixed-Staffel im Biathlon ist eine verkleinerte Form der Mixed-Staffel. Sie besteht nur aus einer Frau und einem Mann. Insgesamt läuft jeder Biathlet dabei sechs Kilometer, aufgeteilt auf vier Runden. Beim Schießen gibt es keine Nachlader. Jeder Fehlschuss bedingt eine Strafrunde. In der Single Mixed Staffel heute in Oberhof werden Selina Grotian und Justus Strelow für Deutschland an den Start gehen.

Bei der Team-Mixed-Staffel am Sonntagnachmittag schickt jede Nation zwei Damen und Herren ins Rennen. Gelaufen werden 4 x 6 Kilometer, die Wettkampfregeln entsprechen jenen einer normalen Mannschafts-Staffel. In der Biathlon-Mixed-Staffeln in Oberhof heute werden für den DSV die Biathleten Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath, Julia Tannheimer und Franziska Preuß an den Start gehen.