Hier sehen Sie Biathlon heute am Freitag live im TV und kostenlosen Stream

Biathlon Sprint der Damen heute: Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek wird der Biathlon-Sprint der Frauen aus Annecy (Le Grand Bornand) gezeigt. Das Rennen der Damen heute (20.12.2024) über 7,5 Kilometer wird über die Sportschau-Übertragung hinaus in mehreren Kanälen gezeigt. Dazu zählt auch, Biathlon im Stream kostenlos zu schauen.

Nach dem gestrigen Sprint der Herren ist das kurze Rennen der Damen der zweite Biathlon-Wettbewerb in Le Grand Bornand am Weltcup-Wochenende 2024. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils zwei weitere Biathlon-Rennen pro Tag, wenn die Verfolgung der Frauen und Männer und zum Abschluss die Massenstarts live im Free-TV, der Mediathek und im Livestream gezeigt werden.

Wann wird heute Biathlon gezeigt? Wo laufen die Biathleten? Der Sprint der Frauen heute am Freitag im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV.

Biathlon live im TV heute in Le Grand Bornand 2024 - Sprint Damen: Zeitplan, Sender, Stream

Freitag, 20.12.2024 - Biathlon heute der Frauen in Annecy, Le Grand Bornand, Sprint über 7.5 Kilometer

14.20 Uhr: Sprint Damen über 7,5 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 14.20 Uhr, auf ORF 1 (ab 14.30 Uhr) und Eurosport 1 (ab 14.20 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon heute im TV live aus Frankreich 2024: Sprint der Frauen im Fernsehen

Der Biathlon-Sprint heute (20.12.24) der Damen in Le Grand-Bornand (Frankreich) wird live und kostenlos im Free-TV übertragen. Die ARD-Sportschau (“Das Erste“) überträgt Wintersport aus Annecy heute mit Kommentator Wilfried Hark und Biathlon-Experte Erik Lesser. Auch der Sender Eurosport ist heute live beim Biathlon in Frankreich am Start. Im TV-Programm zeigt Eurosport 1 den Frauen-Sprint heute aus Le Grand Bornand ab ca. 14.20 Uhr.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung vom Biathlon heute in Frankreich gibt es außerdem auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks zeigt am Freitag den Frauen-Sprint live und ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei und kostenlos zu empfangen.

Biathlon im Livestream und in der Mediathek heute aus Annecy

Biathlon im kostenlosen Livestream: Einen kostenfreien Stream vom Biathlon der Herren heute am Freitag (20. Dezember) in Annecy gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Live im TV, Stream und in der Mediathek starten die Biathlon-Frauen heute am Freitag (20..12.2024) in Le Grand-Bornand in Frankreich in den kurzen Sprint. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Live im TV, Stream und in der Mediathek starten die Biathlon-Frauen heute am Freitag (20..12.2024) in Le Grand-Bornand in Frankreich in den kurzen Sprint. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Archiv)

TV-Zeitplan Biathlon in Le Grand Bornand: Das ist das Weltcup-Programm in Frankreich

Das Biathlon-Programm in Annecy live im Free-TV und Stream geht heute weiter. Gestern beim Sprint der Herren verpasste Philipp Horn als Vierter sein erstes Podium in der A-Liga um 10,8 Sekunden. Horn war zuvor nur auf Plätze zwischen 17 und 32 gelaufen.



Jetzt geht er bei 29 Sekunden Rückstand mit einer guten Position in die Verfolgung am Samstag (12.30 Uhr). Wie auch der sechstplatzierte Philipp Nawrath, der 42 Sekunden Rückstand auf Sprintsieger Martin Uldal aus Norwegen hat. Somit steht mit dem Allgäuer Nawrath als Sprint-Drittem beim Saisonstart in Kontiolahti weiter nur ein Podium für die Schützlinge von Bundestrainer Uros Velepec zu Buche. Für die Frauen im Sprint in Le Grand Bornand heute soll es besser laufen.

Das ist das weitere Programm:

Samstag, 21.12.2024

12.30 Uhr: Verfolgung Männer, 12,5 km

14.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 22.12.2024

12.30 Uhr: Massenstart Herren, 15 Kilometer

14.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km