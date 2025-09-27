Biathlon-Weltcup-Finale 2025/26 in Oslo: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Die Biathlon-Weltcup-Saison 2025/26 läuft vom 29. November, mit Auftakt im schwedischen Östersund bis zum 22. März 2026 im traditionsreichen Holmenkollen in Oslo. Die Olympischen Winterspiele im italienischen Antholz, die vom 8. bis 21. Februar 2026 ausgetragen werden, finden außerhalb des Weltcups statt – die dort erzielten Resultate sind nicht Bestandteil der Gesamtwertung. Im Verlauf der Saison finden die Wettbewerbe an verschiedenen Austragungsorten statt, die fest zum Biathlon gehören. Dazu zählen unter anderem Hochfilzen in Österreich und Oberhof in Deutschland sowie Pokljuka in Slowenien mit seinen hoch gelegenen Strecken.

Die Biathlonstrecke am Holmenkollen in Oslo gehört zu den geschichtsträchtigsten Orten des Wintersports. Ursprünglich als Zentrum für Skispringen und Langlauf bekannt, wurde die Anlage ab den 1980er-Jahren auch für Biathlon genutzt. Zwischen 1986 und 2016 fanden in Holmenkollen zudem mehrfach Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Oslo gilt als ein fester Bestandteil des Weltcups und regelmäßiger Austragungsort des Saisonfinales, so auch in der Saison 2025/26. Nach zahlreichen Wettkämpfen in den unterschiedlichen Regionen rückt das Saisonende in den Mittelpunkt.

Wann findet das Biathlon-Finale 2026 statt? In welchen Disziplinen treten die Athleten an? Und gibt es noch Karten für das Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos finden Sie hier.

Biathlon-Weltcup-Finale 2025/26 in Oslo: Zeitplan und Termine

Das Biathlon-Weltcup-Finale 2025/26 wird am Holmenkollen in Oslo ausgetragen und markiert den Abschluss der Saison. Nach zahlreichen Stationen im Rennkalender 2025/26 treffen dort vom 19. bis 22. März 2026 noch einmal alle Athletinnen und Athleten aufeinander. Es werden Sprints, Verfolgungsrennen und Massenstarts für Frauen und Männer an vier aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen, die letztmals Punkte für die Gesamtwertung der Saison bringen.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Wettbewerbe in Oslo:

Donnerstag, 19.03.2026, 16.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 20.03.2026, 16.15 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 21.03.2026, 13.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 21.03.2026, 16.15 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Sonntag, 22.03.2026, 13.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 22.03.2026, 16.45 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Tickets für das Biathlon-Weltcup-Finale 25/26 in Oslo: Wo gibt es Karten?

Tickets können über die offizielle Webseite des Holmenkollen Skifestivals erworben werden. Dort steht eine spezielle Ticket-Sektion bereit, in der Tageskarten, Wochenendpässe, Familienpässe oder Mehrtages-Premiumkarten direkt gekauft werden können. Die Ticketpreise variieren je nach Kategorie und Sitzplatzbereich. Tageskarten auf der Haupttribüne kosten für Erwachsene je nach Tag umgerechnet zwischen 30 und 70 Euro, während günstigere Bereiche wie Kapellskogen bereits ab rund 18 Euro erhältlich sind. Kinderkarten sind noch einmal günstiger. Für besondere Leistungen wie Zugang zu exklusiven Bereichen gibt es VIP-Tickets, die bei etwa 190 Euro pro Tag beginnen.

Biathlon-Weltcup 25/26 in Oslo: Strecke und Austragungsort

Der Biathlon-Weltcup 2025/26 wird in Oslo ausgetragen, einer zentralen Wintersportstätte in Norwegen. Die Strecke führt durch das Stadion mit den Schießständen und ist durch wechselnde Anstiege und Abfahrten gekennzeichnet. Abseits der sportlichen Wettbewerbe sind in den Festivalstraßen Nord und Süd gastronomische Angebote, Verkaufsstände und kleine Programmpunkte zu finden, die auf dem Weg zur Tribüne liegen. Beim Weltcup-Finale der Saison 2024/25 in Oslo konnte Franziska Preuß den größten Erfolg ihrer Karriere feiern. Am 23. März gewann sie den abschließenden Massenstart und sicherte sich erstmals die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup.

Hier noch ein paar Eckdaten zum Austragungsort:

Name: Holmenkollen Ski Arena

Biathlon-Weltmeisterschaften: 1986, 1990, 1999, 2000, 2002, 2016 und geplant für 2027

Zuschauerplätze: 30.000