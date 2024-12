So sehen Sie die Massenstarts im Biathlon heute live im TV und Stream

Wann wird heute Biathlon gezeigt? Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek treten die Biathleten heute am Sonntag (22.12.2024) noch einmal in Le Grand-Bornand/Annecy in Frankreich an. Zum Ende des langen Wintersport-Weltcup-Wochenendes stehen die Übertragungen der Massenstarts der Männer und der Damen heute an. Es sind die letzten Rennen der Biathletinnen und Biathleten vor Weihnachten und im Kalenderjahr 2024.

Die Männer machen dabei laut Zeitplan den Auftakt, später am Nachmittag steht dann noch das letzte Rennen der Frauen beim Biathlon heute live im Fernsehen auf dem Programm. Vor allem für die deutsche Top-Biathletin Franziska Preuß war der Weltcup bei Annecy bislang ein voller Erfolg: Platz zwei im Sprint, Sieg in der Verfolgung gestern - kann die Gesamtweltcup-Führende heute im Massenstart live im TV und Stream noch mal einen drauflegen?

Wann ist heute Biathlon im TV? Wer überträgt Biathlon heute? Die Massenstarts in Le Grand Bornand heute am Sonntag im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV.

Biathlon heute live im TV in Le Grand Bornand - Massenstart heute der Männer und Frauen: Zeitplan, Sender, Stream

Sonntag, 22.12.2024 - Biathlon heute der Herren in Annecy, Massenstart über 15 km

12.30 Uhr: Massenstart der Männer heute über 15 Kilometer

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 12.20 Uhr, auf Eurosport 1 (ab 12.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.30 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 22.12.2024 - Biathlon heute der Damen in Frankreich, Massenstart über 12,5 Kilometer

14.45 Uhr: Massenstart der Damen über 12,5 Kilometer in Le Grand-Bornand

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 14.35 Uhr, auf Eurosport 1 (ab 14.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 14.40 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Massenstart-Übertragung: Biathlon heute im Free-TV aus Annecy 2024 live im Fernsehen

Live und kostenlos wird Biathlon heute am Sonntag (11.12.) im Free-TV übertragen: Die ARD (Das Erste) zeigt die Massenstarts aus Annecy heute live im Fernsehen und sendet außer Biathlon unter anderem auch Skispringen aus Engelberg und Ski alpin aus Alta Badia live im TV am langen Wintersport-Sonntag.



Für die ARD Sportschau kommentiert Wilfried Hark die Biathlon-Rennen. Die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser treten als Experten auf. Auch der Sender Eurosport 1 überträgt heute am Sonntag, 22. Dezember, noch einmal das volle Biathlon-Programm aus Annecy.

Biathlon kostenlos schauen geht für Fans in Teilen des Allgäus und Bayerns auch via ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt die Massenstarts der Herren und Damen heute aus Le Grand-Bornand live und in voller Länge.

Biathlon im Livestream und in der Mediathek heute am Sonntag aus Le Grand Bornand

Auch im Internet kann man heute Biathlon kostenlos sehen: Einen kostenfreien Livestream vom Biathlon-Massenstart der Männer und der Damen heute in Le Grand Bornand gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Live im TV und Stream feierten beim Biathlon in Annecy Franziska Preuß (M.) mit Platz 1 und Vanessa Voigt (r.) mit Platz drei gestern ein deutsches Doppel-Podium. Heute wird im Fernsehen der Massenstart übertragen. Foto: Olivier Chassignole, AFP, dpa Icon Schließen Schließen Live im TV und Stream feierten beim Biathlon in Annecy Franziska Preuß (M.) mit Platz 1 und Vanessa Voigt (r.) mit Platz drei gestern ein deutsches Doppel-Podium. Heute wird im Fernsehen der Massenstart übertragen. Foto: Olivier Chassignole, AFP, dpa

Biathlon: Zeitplan im Weltcup 2024/25 geht in Oberhof im Januar weiter

Die Massenstarts heute in Frankreich sind die beiden letzten Biathlon-Rennen 2024. Weiter geht es im Weltcup-Programm 2024/25 erst wieder im neuen Jahr. Dann steht für die Biathletinnen und Biathleten ab 9. Januar 2025 das Heimspiel in Oberhof an. Hier schon mal der Zeitplan dazu. Alle Rennen wird es wieder live im TV, Stream und in der Mediathek zu sehen geben.

Biathlon-Weltcup in Oberhof (Deutschland) – 9. bis 12. Januar 2025

Donnerstag, 9.1.2025, 14.20 Uhr: Sprint Frauen, 7,5 km

Freitag, 10.1.2025, 14.20 Uhr: Sprint Männer, 10 km

Samstag, 11.1.2025, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen, 10 km

Samstag, 11.1.2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer, 12,5 km

Sonntag, 12.1.2025, 12.20 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 12.1.2025, 14.30 Uhr: Team Mixed Staffel