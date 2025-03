Hier sehen Sie die letzten Biathlon-Rennen des Winters heute live im TV und Stream

Live im TV, im kostenlosen Livestream und in der Mediathek stehen heute die beiden letzten Biathlon-Rennen des Weltcup-Winters 2024/25 an. Beim Massenstart der Herren und der Damen am Holmenkollen bei Oslo in Norwegen fallen die letzten Entscheidungen: Vor allem bei den Frauen geht es zwischen Franziska Preuß und Lou Jeanmonnot noch um den Gesamtweltcup-Sieg.

In der Übertragung im Fernsehen und in der Mediathek starten laut Biathlon-Zeitplan von Oslo heute am Mittag zunächst die Damen in den Massenstart über 12,5 Kilometer. Deutschlands beste Biathletin Franziska Preuß geht mit einem Rückstand von fünf Punkten auf Jeanmonnot in den letzten Wettkampf des Winters. Gewinnt sie das Biathlon-Rennen heute in Norwegen, holt sie sich den Gesamtweltcup.

Wann ist heute Biathlon im TV? Wer überträgt Biathlon heute? Die Massenstarts in Oslo heute am Sonntag im TV, Stream und der Mediathek - alle Infos zum Biathlon-Weltcup im TV.

Biathlon heute im TV live in Oslo 2025 - Massenstart Damen und Herren: Zeitplan, Sender, Stream am Sonntag

Sonntag, 23.3.2025 - Biathlon heute der Damen am Holmenkollen in Oslo, Massenstart über 12,5 Kilometer

13.15 Uhr: Massenstart Frauen über 12,5 km

Fernsehen: Biathlon heute live in der ARD (“Das Erste“, ab 13.05 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 12.55 Uhr), Highlights auf ORF 1 (ab 14.55 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 23.3.2025 - Biathlon heute der Herren Oslo/Holmenkollen, Massenstart über 15 Kilometer

15.40 Uhr: Biathlon-Massenstart heute der Männer, 15 km

Fernsehen: Biathlon heute live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.30 Uhr), live auf Eurosport 1 und Eurosport 2 (ab 15.10 Uhr), live auf ORF 1 (ab 15.35 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Massenstart-Übertragung: Biathlon live im TV aus Oslo heute im Fernsehen

Live und kostenlos wird noch einmal Biathlon heute am Sonntag (13. März 2025) im Free-TV übertragen: Die ARD (Das Erste) zeigt die Massenstarts aus Oslo in Norwegen heute live im Fernsehen und sendet außer Biathlon unter anderem auch Skispringen aus Lahti am langen Wintersport-Sonntag.



Für die „ARD Sportschau“ kommentiert Wilfried Hark das Biathlon-Herzschlagfinale um den Weltcup-Sieg bei den Damen ab 13.15 Uhr. Später bei den Männern ist Christian Dexne der Kommentator im Massenstart heute. Die Ex-Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser wechseln sich als Biathlon-Experten der ARD ab.

Auch der Sender Eurosport überträgt heute am Sonntag noch einmal das volle Biathlon-Programm vom Holmenkollen. Der Massenstart der Frauen in Oslo wird auf dem Sender Eurosport 1 gezeigt, der im deutschen Kabel in der Regel frei empfangbar ist. Den Massenstart der Männer am Nachmittag gibt es dann live aus Oslo auf den Programmen Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen.

Biathlon kostenlos schauen geht für Fans in Teilen des Allgäus und Bayerns auch via ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt allerdings nur den Massenstart der Herren heute aus Oslo live. Vom Rennen der Damen zuvor gibt es eine Zusammenfassung mit den Höhepunkten ab 14.55 Uhr.

Biathlon im Livestream kostenlos am Holmenkollen: Massenstarts der Männer und Frauen

Einen kostenlosen Livestream von den Biathlon-Massenstarts der Frauen und der Herren in Oslo heute am Samstag (23.03.25) gibt es kostenfrei bei der ARD im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Live im Stream und in den Mediatheken der TV-Sender spitzt sich heute der Kampf um den Gesamtweltcup zu: DSV-Skijägerin Franziska Preuß findet sich im letzten Rennen in einer neuen Rolle wieder. In der Verfolgung gestern büßte die 31-Jährige ihren Vorsprung gegenüber Jeanmonnot ein. Doch ihr Ziel ist es, sich nach dem Massenstart in Oslo am Sonntag zur sechsten deutschen Gesamtsiegerin zu krönen.

Bei den Männern ist die Entscheidung zugunsten von Sturla Holm Laegreid zwar schon gefallen. Im Mittelpunkt steht im Massenstart aber ohnehin der Abschied vom 31 Jahre alten Johannes Thingnes Bö. Der norwegische Star der Szene beendet am legendären Holmenkollen vor heimischer Kulisse seine Laufbahn.

