So sehen Sie die Nordische Kombination der Frauen heute live im TV und Stream

Bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim steht heute am Sonntag (2.3.2025) die Entscheidung in der Nordischen Kombination der Damen auf dem Zeitplan. Live im TV, in der Mediathek und im Livestream starten die Kombiniererinnen heute (2.3.2025) zunächst am Mittag von der Skischanze. Am Nachmittag fällt in der Langlauf-Loipe über 5 Kilometer die Entscheidung im Einzel um Gold, Silber oder Bronze.

In der Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream wird die Entscheidung in der Nordischen Kombination der Frauen heute live gezeigt. Die deutschen Fans dürften dabei besonders den DSV-Kombiniererinnen Nathalie Armbruster und Jenny Nowak die Daumen vor dem Fernseher drücken. Gestern am Samstag holte der Allgäuer Vinzenz Geiger im Individual Compact Wettbewerb eine Bronzemedaille für den DSV.

Wo kann man heute nordische Kombinationen sehen? Hier Aktuelles zur Übertragung der NoKo heute der Damen aus Trondheim mit Skispringen und Langlaufen live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek am Sonntag.

Nordische Kombination heute im TV der Damen - Live-Übertragung Nordische Ski WM 2025: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Sonntag, 2.3.2025 - Nordische Kombination, Damen: Skispringen, Normalschanze - Einzel von der Nordischen Ski-WM 2025

12 Uhr: NoKo: Skispringen der Frauen aus Trondheim, Normalschanze (HS 102)

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.50 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 12 Uhr) und bei ORF 1 (ab 11.55 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Sonntag, 2.3.2025 - Nordische Kombination, Frauen: Langlauf, 5 Kilometer - Einzel von der Nordischen Ski-WM 2025

16 Uhr: NoKo: Langlauf der Damen aus Trondheim, 5 km

Fernsehen: live im ZDF (ab 15.40 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.50 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Nordische Kombination heute im kostenlosen Livestream von der Nordischen Ski-WM in Trondheim

Das Einzel der Frauen in der Nordischen Kombination heute am Sonntag (02.03.25) bei der Nordischen Ski-WM 2025 gibt es im kostenlosen Livestream beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Nordische Ski-WM heute live im TV und in der Mediathek: Kombination der Frauen am Sonntag

Ski nordisch mit den Kombiniererinnen beim Skispringen und Langlauf in Trondheim gibt es heute live im Free-TV zu sehen: Das ZDF überträgt die Nordische Ski-WM 2025 aus Norwegen heute im Rahmen des langen Wintersport-Sonntags im „ZDF Sportstudio live“. Unter anderem wird im ZDF heute auch Ski alpin der Damen aus Kvitfjell und der Herren aus Kranjska Gora gezeigt.

Die Entscheidung in der Nordischen Kombination heute der Frauen startet im Free-TV und in den Mediatheken mit dem Skispringen von der Normalschanze um 12 Uhr. Am Nachmittag wird dann im ZDF auch der Langlauf der Damen über 5 Kilometer gezeigt.

Für das ZDF führt Moderatorin Lena Kesting durchs Programm von der Nordischen Kombination heute, Kommentatorin ist Meili Scheidemann. Beim Skispringen in der Nordischen Kombi ist Ex-Skispringer Severin Freund als Experte im Einsatz.

Eurosport zeigt heute am Sonntag (2. März) nur das Skispringen der Frauen im Einzel der Nordischen Kombination live im Fernsehen. Der Langlauf am Nachmittag läuft nicht im TV-Programm von Eurosport, es gibt aber einen englischsprachigen Livestream. Der Sender Eurosport ist nicht überall im deutschen Kabel-TV zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung von der NoKo der Frauen heute bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.