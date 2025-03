Nordische Kombination Weltcup der Männer 2024/25: Übertragung im TV und Stream

Die nordische Kombination gilt als eine der Königsdisziplinen des Skisports. Bei der Sportart handelt es sich um eine Mischung aus den Einzeldisziplinen Skispringen und Skilanglauf. Der Weltcup der Männer startet am 29. November 2024 und endet am 22. März 2025. Der Wettkampf wird in insgesamt fünf Ländern ausgetragen. Dazu zählen Finnland, Norwegen, Österreich, Deutschland und Estland. Der Auftakt des Weltcups wird im finnischen Ruka ausgetragen und endet ebenfalls in Finnland, in Lahti.

Letzte Saison gewann der Norweger Jarl Magnus Riiber. Blickt man auf die Nationen, schnitt Norwegen am besten ab. Der beste Springer war 23/34 ebenfalls Jarl Magnus Riiber. Der beste Läufer war hingegen der Deutsche Vinzenz Geiger.

Insgesamt sind für die Männer 22 Wettkampftage in der Saison 24/25 angesetzt. Wann und wo werden diese im TV und Stream übertragen? Die Antwort darauf und alle Infos zur Übertragung der Nordischen Kombination gibt es hier.

Nordische Kombination Weltcup der Männer 2024/25 live: Übertragung im TV oder Stream

Um die Übertragung des Nordischen Kombination-Weltcups der Männer im TV zu sehen, benötigen Sie kein Abo: Wie bisher sind unter anderem die öffentlich-rechtlichen Sender zuständig. Die Ausstrahlung übernehmen die ARD und das ZDF im Wechsel. Auch bei Eurosport werden Wettkämpfe und Zusammenfassungen des Weltcups übertragen.

In der folgenden Übersicht zu den Terminen finden Sie ebenfalls den Übertragungsort, sobald dieser veröffentlicht ist:

29.11.2024: Ruka (Finnland) Springen: Ind. Compact HS 142, Laufen: 7,5 km - ab 11.10 Uhr Eurosport

30.11.2024: Ruka (Finnland) Springen: HS 142, Laufen: 10 km - ab 10 Uhr Eurosport , ab 12 Uhr ZDF

01.12.2024: Ruka (Finnland) Laufen: Massenstart 10 km, Springen: HS 142 - ab 8.20 Uhr Eurosport, ab 12.45 Uhr ZDF

07.12.2024: Lillehammer (Norwegen) Springen: HS 98, Laufen: 10 km - ab 10.10 Uhr Eurosport, ab 10.55 Uhr ARD

08.12.2024: Lillehammer (Norwegen) Springen: Ind. Compact HS 138, Laufen: 7,5 km - ab 11.15 Uhr Eurosport , ab 11.25 Uhr ARD

20.12.2024: Ramsau a.D. (Österreich) Laufen: Massenstart 10 km, Springen: HS 96 - ab 13.45 Uhr ARD , Eurosport

21.12.2024: Ramsau a.D. (Österreich) Springen: HS 96, Laufen: 10 km - ARD, Eurosport

18.01.2025: Schonach (Deutschland) Springen: HS 100, Laufen: 10 km - ARD

19.01.2025: Schonach (Deutschland) Springen: Ind. Compact HS 100, Laufen: 7,5 km - ARD

31.01.2025: Seefeld (Österreich) Laufen: Massenstart 10 km, Springen: HS 109, ab 12 Uhr Eurosport , ARD -Livestream

01.02.2025: Seefeld (Österreich) Springen: Ind. Compact HS 109, Laufen: 7,5 km - ARD, Eurosport

02.02.2025: Seefeld (Österreich) Springen: HS 109, Laufen: 10 km

07.02.2025: Otepää (Estland) Laufen: Massenstart 10 km, Springen: HS 97

08.02.2025: Otepää (Estland) Springen: HS 97, Laufen: 10 km: ARD, Eurosport

09.02.2025: Otepää (Estland) Springen: Ind. Compact HS 97, Laufen: 10 km: ARD, Eurosport

01.03.2025: Oslo (Norwegen) Weltmeisterschaft - Springen: HS 102, Laufen: 10 km

06.03.2025: Oslo (Norwegen) Weltmeisterschaft - Springen: HS 138 Staffel, Laufen: 4x10 km

08.03.2025: Oslo (Norwegen) Weltmeisterschaft - Springen: HS 138, Laufen: 10 km

15.03.2025: Oslo (Norwegen) Springen: HS 134, Laufen: 10 km, ZDF & Eurosport

16.03.2025: Oslo (Norwegen) Springen: Ind. Compact HS 134, Laufen: 10 km

21.03.2025: Lahti (Finnland) Springen: HS 130, Laufen: 10 km, ARD, Eurosport

22.03.2025: Lahti (Finnland) Springen: HS 130, Laufen: 10 km