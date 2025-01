So sehen Sie die Nordische Kombination aus Seefeld ab morgen live im TV und Stream

Der Wettkampf Nordische Kombination: Weltcup Seefeld - auch als „Nordic Combined Triple“ - bekannt wird dieses Jahr von Freitag, 31. Januar bis Sonntag, 2. Februar ausgetragen. Den Weltcup gibt es seit 2014.

Nordische Kombination: Weltcup Seefeld - Der Ablauf

Der Wettkampf findet immer an drei Tagen statt. In den drei Tagen messen sich die Wintersportler in einer Kombination aus Skispringen und einem Skilanglauf. Dabei reduziert sich das Teilnehmerfeld, bis am letzten Tag die besten Athleten gegeneinander antreten.

Erstmals Wintersportlerinnen beim Weltcup Seefeld

In diesem Jahr sind erstmals auch die Frauen der Nordischen Kombination zum Weltcup im österreichischen Seefeld. Die Damen müssen dabei in den ersten beiden Wettkampftagen beim Langlauf jeweils 5 Kilometer zurücklegen. Von den Herren werden am ersten Wettkampftag 10 Kilometer und am zweiten Wettkampftag 7,5 Kilometer gefordert. Sonntag laufen die Damen 7,5 Kilometer, während die Herren 12,5 Kilometer im Skilanglauf zurücklegen müssen.

Wo kann man das „Nordic Combined Triple“ sehen?

Auch dieses Jahr dürfte das Interesse am „Nordic Combined Triple“ groß sein. Was bedeutet, dass die Seefeld Sports Arena wieder rappelvoll sein wird. Wer keinen Platz mehr bekommen hat, kann im Fernsehen den Wettbewerb mitverfolgen. Der Sender Eurosport 1 überträgt die Wettkämpfe im TV. Parallel dazu kann man auf dem Smartphone oder Tablet den Live-Stream auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst discovery + verfolgen. Auch die ARD-Sportschau berichtet im TV und über Live-Stream über den Weltcup aus Seefeld, allerdings werden nicht alle Wettkämpfe des Triple übertragen.

Nordische Kombination: Weltcup Seefeld - Termine und TV-Übertragung im Überblick

1. Wettkampftag am Freitag, 31.1.2025:

11:50 Uhr - 12:20 Uhr : Langlauf Damen mit Massenstart (5 km)

12:35 Uhr - 13:15 Uhr: Langlauf Herren mit Massenstart (10 km)

14:15 Uhr - 15:00 Uhr: Skispringen Damen (Schanze HS109)

15:00 Uhr: Skispringen Herren (Schanze HS109)

Sender: Eurosport 1

Live-Stream: discovery+, ARD-Sportschau

2. Wettkampftag am Samstag, 1.2.2025:

10:00 Uhr - 10:45 Uhr: Skispringen Damen (Schanze HS109)

10:45 Uhr: Skispringen Herren (Schanze HS109)

14:10 Uhr - 14:50 Uhr: Langlauf Damen (5 km)

14:50 Uhr: Langlauf Herren (7,5 km)

Sender: Eurosport 1

Live-Stream: discovery+, ARD-Sportschau

3. Wettkampftag am Sonntag, 2.2.2025:

09:45 Uhr - 10:30 Uhr: Skispringen Damen (Schanze HS109)

10:30 Uhr: Skispringen Herren (Schanze HS109)

14:25 Uhr - 15:10 Uhr: Skilanglauf Damen (7,5 km)

15:10 Uhr: Skilanglauf Herren (12,5 km)

Sender: Eurosport 1, ARD

Live-Stream: discovery+, ARD-Sportschau

