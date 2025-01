Nicht bei ARD und ZDF: Hier sehen Sie den Herren-Riesenslalom von Schladming heute live

--- Update: Dieser Artikel gibt Infos zur vergangenen Schladming-Übertragung des Riesentorlaufs am Dienstag. Zu den aktuellen News zum Nightrace-Slalom heute am Mittwoch (29.1.25) gelangen Sie per Klick hier. ---

Wer überträgt heute Riesenslalom Schladming? Live im TV und kostenlosen Livestream wird heute am Dienstag (28.1.2025) der Riesentorlauf der Herren von der Planai gezeigt. Das Skirennen im Männer-Weltcup startet zu ungewohnter Zeit unter der Woche live im Fernsehen und der Mediathek.

Im Zeitplan des alpinen Ski-Weltcup der Herren steht heute am Dienstag zunächst der RTL in Schladming auf dem Programm. Morgen am Mittwoch steht dann das traditionelle Nightrace, ein Slalom der Männer, live im Free-TV und Stream an. Die Ski-Nachtrennen ab heute in Schladming in Österreich zählen zu den Klassikern im Ski-Weltcup-Kalender 2024/25. Bis zu 50.000 Fans feuern die Athleten live an der Piste in der Steiermark an.

Wo läuft Ski-alpin im TV? Wer zeigt das Skirennen in Schladming? Hier alle aktuellen News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Männer-Riesenslaloms in Schladming.

Ski Weltcup heute der Herren: Riesenslalom live in Schladming - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream am Dienstag

Dienstag, 28.1.2025 - Riesenslalom heute in Schladming live, 1. und 2. Durchgang

17.45 Uhr: Riesenslalom Schladming heute, Männer, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 2 (ab 17.25 Uhr) und ORF 1 (ab 17 Uhr), zeitversetzt auf Eurosport 1 (ab 19.55 Uhr)

Livestream: BR Mediathek (ab 17.45 Uhr, kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

20.45 Uhr: Riesenslalom, 2. Lauf in Schladming/Österreich

Fernsehen: live im BR-Fernsehen (ab 20.15 Uhr), auf Eurosport 1 und Eurosport 2 (ab 20.24 Uhr) und auf ORF 1 (ab 20.15 Uhr)

Livestream: BR Mediathek (ab 20.15 Uhr, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Slalom Schladming live im Fernsehen und TV-Stream - Wintersport heute im TV

Der Weltcup-Riesenslalom in Schladming heute am Dienstag (28. Januar 2025) wird live und kostenlos im Free-TV auf Eurosport und im BR-Fernsehen gezeigt. Der Bayerische Rundfunk überträgt allerdings nur den 2. Lauf des Herren-Riesentorlaufs ab 20.15 Uhr im linearen Fernsehen. Durchgang 1 gibt es im Livestream in der Internet-Mediathek. Der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer kommentiert Ski alpin der Männer aus Schladming.

Der Sender Eurosport überträgt den 1. Lauf am Nachmittag auf dem Sender Eurosport 2, der nicht überall im Kabel frei empfangbar ist. Im ersten Programm läuft zu dieser Zeit noch Handball. Der zweite Durchgang des Schladming-Riesenslaloms der Männer (Nightrace) wird dann auf beiden Programmen, also auch auf Eurosport 1, gezeigt.

Eine Live-Übertragung des Ski-alpin-Nachtriesenslaloms der Männer live aus Schladming gibt es aber auch beim ORF. ORF 1 zeigt beide Durchgänge jeweils live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus kostenlos zu empfangen.

ARD/BR mit Übertragung heute aus Schladming im TV und der Mediathek/Stream

Im linearen Fernsehen wird der BR (3. Programm) heute die Live-Übertragung des 2. Durchgangs des Männer-Riesenslaloms in Schladming im Free-TV übernehmen. Den ersten Riesentorlauf-Durchgang ab 17.45 Uhr gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen nur im Livestream in der BR Mediathek und unter sportschau.de/streams, sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Die Rennstrecke an der Planai: Hier findet live im TV, in der Mediathek und im Livestream heute am Dienstag (28.01.25) ein Riesenslalom der Männer statt, morgen gibt es den Slalom im klassischen Night Race.