Neue Startzeit! Hier sehen Sie die Herren-Abfahrt in Sun Valley heute live im TV und Stream

Aus Sun Valley wird die Abfahrt der Herren heute am Samstag (22.3.2025) live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek übertragen. Eine neue Startzeit und Änderungen im Zeitplan sorgen dabei für Verschiebungen im Programm.

Die Männer-Abfahrt heute in Sun Valley in Idaho in den USA startet wegen Neuschnees nicht wie geplant um 18 Uhr, sondern erst um 21 Uhr deutscher Zeit. In der Übertragung im Fernsehen und kostenlosen TV-Stream wird dann die letzte Weltcup-Abfahrt des Winters gezeigt.

Wann startet die Abfahrt heute? Wo wird Ski alpin übertragen? Hier Sender und Zeitplan zur Free-TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek der Herren Abfahrt in Sun Valley aktuell.

Ski-Weltcup der Herren: Abfahrt Sun Valley heute live - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream

Samstag, 22.3.2025 - Abfahrt Herren in Sun Valley live

21 Uhr: Abfahrt heute live - Männer in Sun Valley/USA

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab ca. 20.24 Uhr) und auf ORF 1 (ab 20.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos, ab 21 Uhr) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sun Valley: Abfahrt live im Fernsehen und TV-Stream - Wintersport heute im TV

Die neue Uhrzeit der Abfahrt der Männer in Sun Valley sorgt für Änderungen im TV-Programm und Verschiebungen im Zeitplan der Sender. Wegen der neuen Startzeit um 21 Uhr kann die ARD, die an diesem Wochenende Wintersport zeigt, die Herren-Abfahrt aus Idaho nicht live im linearen TV zeigen.

Die letzte Abfahrt des Weltcup-Winters gibt es mit Reporter Bernd Schmelzer gibt es stattdessen im Livestream der ARD Sportschau online.

Auch Eurosport muss umplanen: Nach aktuellem Stand zeigt der Sender Eurosport 1 das Abfahrtsrennen der Männer in Sun Valley heute ab ca. 20.30 Uhr live in seinem Programm und via Stream.

Eine Live-Übertragung der Abfahrt heute in Sun Valley gibt es auch beim ORF. ORF 1 wirft nach aktuellem Stand die geplanten Spielfilme aus dem Programm und zeigt Wintersport live im TV ab ca. 20.15 Uhr. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Abfahrt heute in Sun Valley im kostenlosen Livestream und in der Mediathek

Einen kostenlosen Livestream der Herren-Abfahrt 2025 in Sun Valley gibt es heute im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Im Abfahrts-Weltcup der Männer führt vor dem letzten Rennen Ski-Superstar Marco Odermatt mit 605 Punkten. Theoretisch kann ihn sein Schweizer Teamkollege Franjo van Allmen (522 Punkte) bei der Abfahrt in Sun Valley heute live im TV, Stream und in der Mediathek noch einholen. Den Gesamtweltcup-Sieg hat Odermatt bereits sicher.