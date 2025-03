So sehen Sie den letzten Riesenslalom der Herren heute live im Stream und TV

Riesenslalom heute live im TV, im Stream und in der Mediathek: In Sun Valley steht heute am Mittwoch (26.3.2025) das letzte Riesentorlauf-Skirennen im alpinen Ski-Weltcup-Kalender 2024/25 der Herren auf dem Programm. In der Übertragung im Livestream und TV startet der 1. Durchgang im Riesenslalom der Männer heute am Nachmittag ab 16.30 Uhr. Den 2. Lauf und die Entscheidung in Sun Valley in den USA sieht der Zeitplan für abends vor.

Die kleine Kristallkugel als bester Riesenslalom-Fahrer des Winters hat Ski-Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz bereits sicher. Hinter dem neuerlichen Gesamtweltcup-Sieger kämpfen die Norweger Henrik Kristoffersen, Alexander Sten Olsen und der Schweizer Loic Meillard um die weiteren Podestplätze in der Disziplinenwertung.

Wo kommt heute Skirennen? Wer überträgt Ski alpin im Fernsehen? Hier Sender und Uhrzeit zur Free-TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Herren-Riesenslaloms in Sun Valley am Mittwoch.

Ski-Weltcup der Herren: Riesenslalom live in Sun Valley - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream am Mittwoch

Mittwoch, 26.3.2025 - Herren-Riesenslalom heute in Sun Valley live, 1. und 2. Durchgang

16.30 Uhr: Riesenslalom der Männer, Sun Valley, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (beide ab 16.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos) und Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letzte drei kostenpflichtig)

19 Uhr: Riesenslalom heute, 2. Lauf aus Sun Valley/USA

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (beide ab 18.45 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Ski alpin: Riesenslalom heute im kostenlosen Livestream sehen: Übertragung aus Sun Valley

Die ARD zeigt den letzten Riesenslalom der Saison aus Sun Valley am Mittwoch nur im Livestream online: Vom Männer-Riesentorlauf in Sun Valley/USA heute am Mittwoch (26. März 2025) gibt es von beiden Läufen einen kostenlosen Livestream in der Internet-Mediathek unter sportschau.de/streams. Der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer kommentiert dort Ski alpin der Herren live.

Einen Livestream vom Herren-RTL gibt es am Mittwoch auch via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Wintersport/Ski alpin: Riesenslalom live im Free-TV - Infos zur Übertragung des Männer-Weltcups im Fernsehen

Ski alpin im Free-TV - aber nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. ARD oder ZDF haben im Vorabendprogramm keinen Platz für Wintersport live und den Riesenslalom der Männer am Mittwoch in Sun Valley. Fans können jedoch auf den Livestream der ARD Sportschau heute ausweichen (siehe oben).

Im Free-TV wird der Ski-Weltcup mit dem Riesenslalom live heute auf Eurosport gezeigt. Der Sender Eurosport 1 überträgt alle Durchgänge live, ist aber nicht überall im Kabel frei empfangbar.

Eine Übertragung des letzten Riesentorlaufs im Weltcup live aus Sun Valley in Idaho in den USA gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt beide Läufe des Riesenslaloms heute live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Ski alpin: Startliste Riesenslalom Herren in Sun Valley

Die aktuelle Startliste fürs Riesenslalom-Skirennen der Herren beim Weltcup-Finale in Sun Valley 2025 heute am Mittwoch wird rund 24 Stunden vor dem Start unter anderem auf der Webseite der FIS veröffentlicht.