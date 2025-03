Hier sehen Sie den Herren-Super-G in Kvitfjell heute live im TV und Stream

Aus Kvitfjell wird die Abfahrt der Herren heute am Samstag (8.3.25) live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek übertragen. Die Abfahrt heute der Männer in Norwegen ist im Ski-alpin-Weltcup-Programm 2024/25 bereits die zweite an diesem Wochenende, nachdem am Freitag beim ersten Rennen der Italiener Dominik Paris gewann.

Nach der Abfahrt in Kvitfjell startet am Sonntag noch ein Super-G. Für die Speed-Spezialisten ist Kvitfjell in Norwegen die letzte Station vor dem Saisonfinale in Sun Valley. Superstar Marco Odermatt führt den Abfahrts-Weltcup aktuell an. Der Schweizer kann sich schon beim Rennen am Wochenende die kleine Kristallkugel für den schnellsten Abfahrer der Saison sichern.

Wann startet die Abfahrt in Kvitfjell? Wer überträgt heute Ski alpin? Hier der Zeitplan für die TV-Übertragung, den Live-Stream und die Ausstrahlung in der Mediathek der Abfahrt der Herren im alpinen Ski-Weltcup.

Ski-Weltcup der Herren: Abfahrt live heute in Kvitfjell - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream

Samstag, 8.3.2025 - Abfahrt heute live der Herren in Kvitfjell

10.30 Uhr: Abfahrt heute live - Männer in Kvitfjell/Norwegen

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 10.25 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 10.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 10.25 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Ski alpin live im TV: Wer überträgt die Abfahrt der Männer?

Ski alpin im Free-TV: Das Wintersport-Programm im Fernsehen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern übernimmt an diesem Wochenende das Team der ARD Sportschau. Moderatorin Lea Wagner, Experte Felix Neureuther und als Kommentator der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer sind bekannte TV-Stimmen und Gesichter der ARD-Ski-Weltcup-Übertragungen.

Die Übertragung der Abfahrt der Herren live im Fernsehen aus Kvitfjell startet heute am Samstag (08.03.2025) in der ARD ab 10.25 Uhr.

Die Abfahrt der Männer live aus Kvitfjell gibt es am Samstag auch im Sender Eurosport 1, der in der Regel via Kabel frei und kostenlos empfangbar ist.

Eine Live-Übertragung der Abfahrt heute in Kvitfjell gibt es am Samstag auch beim ORF. ORF 1 zeigt das Abfahrtsrennen live ab 10.25 Uhr. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Herren-Abfahrt heute live im TV-Stream und der Mediathek aus Kvitfjell heute

Die ARD Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream von der Abfahrt heute der Männer in Kvitfjell unter sportschau.de/streams. Auch Eurosport überträgt die Herren-Abfahrt am Samstag (8. März 25) im Internet auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.